Шпигувала у лавах Нацгвардії: довічне ув’язнення отримала агентка ГРУ РФ, - СБУ

Ще одна агентка російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) отримала довічний термін ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, агенткою виявилася завербована ворогом контрактниця Нацгвардії України, яка "зсередини" шпигувала за оборонцями Харківщини.

Перебуваючи на посаді радіотелеграфістки вузла зв’язку, агентка "зливала" рашистам розшифрування сигналів бойового управління ППО. За допомогою розвідданих окупанти сподівалися виявити "сліпі" зони українських радіолокаційних станцій для підготовки нових ударів по Харкову.

Також зрадниця обходила місто, щоб виявити та зафіксувати на гугл-картах локації інших підрозділів Сил оборони, по яких ворог готував обстріли. Додаткові відомості про координати українських захисників агентка намагалася завуальовано випитувати у знайомих військовослужбовців.

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Затримання агентки

Зрадницю затримали на початковому етапі її агентурної активності у вересні 2024 року. Завчасно було проведено заходи з убезпечення локацій українських захисників у зоні ворожої розвідактивності.

Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Також в її гаджеті виявлено прокремлівські "дописи", де вона виправдовує тимчасову окупацію Криму і частини території Донбасу.

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Зрадницю визнано винною

Повідомляється, що суд визнав зловмисницю винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України).

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