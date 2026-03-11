Самыми горячими остаются Константиновское, Покровское и Гуляйпольское направления. Всего на фронте 65 боестолкновений, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте составляет 65. Враг больше всего атакует на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 11 марта, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Удары по Украине

Продолжаются обстрелы приграничных территорий.

Сегодня в Сумской области подверглись ударам населенные пункты Будки, Безсаловка, Кучеровка, Сосновка, Искрисковщина, Рыжевка, Рогизное, Бунякино, Кореньок и Малушино.

В Черниговской области под обстрел попала Хреновка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением РСЗО.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал вблизи населенного пункта Прилепка.

Читайте также: Оккупанты пытаются прорваться в Поповке на Сумщине, - Трегубов

На Купянском направлении противник дважды продвигался в направлении Новоплатоновки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробышево и Чернещины. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям наших войск в районе Рай-Александровки. Одна атака продолжается.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 18 наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка и Софиевки. Три боя продолжаются.

Читайте также: Идут ожесточенные бои за Новогригоровку и Березовое, Силы обороны пытаются выбить врага, - Волошин

Силы обороны с начала суток отбили 15 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Новоплатоновка. Три боестолкновения еще не завершены.

На Александровском направлении враг осуществил одно наступательное действие в сторону Тернового. Кроме того, Коломийцы и Писанцы подверглись авиаударам.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Зализничного, Цветкового, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Широкого, Чаривного и Долинки. Шесть боевых столкновений продолжаются.

На Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

Смотрите также: Инженерные подразделения усиливают антидроновую защиту логистических маршрутов ВСУ. ВИДЕО

На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение. Авиаудары подвергся населенный пункт Малокатериновка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.