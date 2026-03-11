Самыми горячими остаются Константиновское, Покровское и Гуляйпольское направления. Всего на фронте 65 боестолкновений, - Генштаб
С начала суток количество атак агрессора на фронте составляет 65. Враг больше всего атакует на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 11 марта, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Продолжаются обстрелы приграничных территорий.
- Сегодня в Сумской области подверглись ударам населенные пункты Будки, Безсаловка, Кучеровка, Сосновка, Искрисковщина, Рыжевка, Рогизное, Бунякино, Кореньок и Малушино.
- В Черниговской области под обстрел попала Хреновка.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 44 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, три из которых – с применением РСЗО.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз атаковал вблизи населенного пункта Прилепка.
На Купянском направлении противник дважды продвигался в направлении Новоплатоновки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробышево и Чернещины. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Славянском направлении оккупанты трижды пытались приблизиться к позициям наших войск в районе Рай-Александровки. Одна атака продолжается.
По данным Генштаба, на Краматорском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На Константиновском направлении захватчики осуществили 18 наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Берестка и Софиевки. Три боя продолжаются.
Силы обороны с начала суток отбили 15 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Новоплатоновка. Три боестолкновения еще не завершены.
На Александровском направлении враг осуществил одно наступательное действие в сторону Тернового. Кроме того, Коломийцы и Писанцы подверглись авиаударам.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак в районах Гуляйполя, Новоукраинки, Зализничного, Цветкового, Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Широкого, Чаривного и Долинки. Шесть боевых столкновений продолжаются.
На Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил.
На Приднепровском направлении произошло одно боестолкновение. Авиаудары подвергся населенный пункт Малокатериновка.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.
На Костянтинівському напрямку російські війська закріпилися на південній околиці Берестока та вздовж південних лісосмуг. Інформація про обстановку у Берестоку уточнюється.
Активні бойові дії тривають у південно-східній частині Костянтинівки (Сантуринівка та Старе Село), а також у районі Іллінівки."