Найгарячішими залишаються Костянтинівський, Покровський та Гуляйпільський напрямки. Загалом на фронті 65 боєзіткнень, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 65. Ворог найбільше атакує на Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 11 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по Україні

Тривають обстріли прикордонних територій.

Сьогодні в Сумській області зазнали ударів населені пункти Будки, Безсалівка, Кучерівка, Соснівка, Іскрисківщина, Рижівка, Рогізне, Бунякине, Кореньок і Малушине.

У Чернігівській області під обстріл потрапила Хрінівка.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, три з яких – із застосуванням РСЗВ.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз атакував поблизу населеного пункту Приліпка.

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На Куп’янському напрямку противник двічі йшов вперед у напрямку Новоплатонівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого та Чернещини. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися наблизитись до позицій наших військ у районі Рай-Олександрівки. Одна атака триває.

За даними Генштабу, на Краматорському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 18 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Берестка та Софіївки. Три бої тривають.

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Сили оборони з початку доби відбили 15 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Білицьке, Никифорівка, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Новоплатонівка. Три боєзіткнення іще не завершено.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію у бік Тернового. Крім того, Коломійці та Писанці зазнали авіаударів.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак у районах Гуляйполя, Новоукраїнки, Залізничного, Цвіткового, Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Широкого, Чарівного та Долинки. Шість боєзіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

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На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Авіаударів зазнав населений пункт Малокатеринівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.