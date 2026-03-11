Из-за войны с Украиной РФ сокращает бюджетные расходы
В России рассматривают возможность сокращения части государственных расходов в 2026 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters.
По информации источников агентства, министерство финансов РФ предупредило государственные органы о необходимости пересмотра бюджетных расходов. Планируется сократить второстепенные расходы примерно на 10%, оставив без изменений социальные выплаты и оборонный бюджет.
Причины сокращения расходов
Прежде всего сокращения могут коснуться новых инфраструктурных программ, в частности - ремонта дорог и других гражданских инициатив, которые не считаются критически важными для работы государства.
По данным Reuters, доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа сократились вдвое за первые два месяца 2026 года, а общие поступления уменьшились на 11%. Для покрытия дефицита правительство все чаще использует средства Фонда национального благосостояния.
Позиция властей и экономические последствия
Поддержку сокращения расходов выразил и Центральный банк России. В регуляторе считают, что это поможет сдержать инфляцию и сохранить финансовую стабильность.
При этом ситуация на Ближнем Востоке может временно поддержать доходы. Война США и Израиля против Ирана и блокировка Ормузского пролива подняли мировые цены на нефть. Однако эксперты считают, что это не изменит системные проблемы российского бюджета в долгосрочной перспективе.
"Сокращение расходов позволит сдержать инфляцию и обеспечить стабильность финансовой системы, - отмечают в Центральном банке России", - пишет Reuters.
- Ранее сообщалось, что в России остановили расселение из аварийного жилья из-за войны в Украине.
- Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российскую нацию и диктатора Владимира Путина ждет трагический конец.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нехай той довгоносик вдавиться!