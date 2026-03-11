РУС
Новости Финансовая катастрофа в России
Из-за войны с Украиной РФ сокращает бюджетные расходы

Экономический кризис в РФ

В России рассматривают возможность сокращения части государственных расходов в 2026 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале агентства Reuters.

По информации источников агентства, министерство финансов РФ предупредило государственные органы о необходимости пересмотра бюджетных расходов. Планируется сократить второстепенные расходы примерно на 10%, оставив без изменений социальные выплаты и оборонный бюджет.

Причины сокращения расходов

Прежде всего сокращения могут коснуться новых инфраструктурных программ, в частности - ремонта дорог и других гражданских инициатив, которые не считаются критически важными для работы государства.

По данным Reuters, доходы российского бюджета от экспорта нефти и газа сократились вдвое за первые два месяца 2026 года, а общие поступления уменьшились на 11%. Для покрытия дефицита правительство все чаще использует средства Фонда национального благосостояния.

Позиция властей и экономические последствия

Поддержку сокращения расходов выразил и Центральный банк России. В регуляторе считают, что это поможет сдержать инфляцию и сохранить финансовую стабильность.

При этом ситуация на Ближнем Востоке может временно поддержать доходы. Война США и Израиля против Ирана и блокировка Ормузского пролива подняли мировые цены на нефть. Однако эксперты считают, что это не изменит системные проблемы российского бюджета в долгосрочной перспективе.

"Сокращение расходов позволит сдержать инфляцию и обеспечить стабильность финансовой системы, - отмечают в Центральном банке России", - пишет Reuters.

бюджет (230) война (1432) деньги (80) россия (22460)
Тобто, у рф планують зменшити витрати на ремонт доріг, а у нас навпаки... Скільки там мільярдів витратять на ремонт до Буковелю?
11.03.2026 22:41 Ответить
... Насамперед урізання можуть торкнутися ремонту доріг... Джерело: https://censor.net/ua/n3604804
нехай той довгоносик вдавиться!
11.03.2026 22:44 Ответить
Хм.. а що таке ?! 😏
11.03.2026 22:49 Ответить
 
 