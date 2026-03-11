Через війну з Україною РФ скорочує бюджетні витрати

У Росії розглядають можливість скорочення частини державних витрат у 2026 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі агенції Reuters.

За інформацією джерел агентства, міністерство фінансів РФ попередило державні органи про необхідність перегляду бюджетних видатків. Планується зменшити другорядні витрати приблизно на 10%, залишивши без змін соціальні виплати та оборонний бюджет.

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Причини скорочення витрат

Насамперед урізання можуть торкнутися нових інфраструктурних програм, зокрема ремонту доріг та інших цивільних ініціатив, які не вважаються критично важливими для роботи держави.

За даними Reuters, доходи російського бюджету від експорту нафти та газу скоротилися вдвічі за перші два місяці 2026 року, а загальні надходження зменшилися на 11%. Для покриття дефіциту уряд дедалі частіше використовує кошти Фонду національного добробуту.

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Позиція влади та економічні наслідки

Підтримку скорочення витрат висловив і Центральний банк Росії. У регуляторі вважають, що це допоможе стримати інфляцію та зберегти фінансову стабільність.

При цьому ситуація на Близькому Сході може тимчасово підтримати доходи. Війна США та Ізраїлю проти Ірану та блокування Ормузької протоки підняли світові ціни на нафту. Однак експерти вважають, що це не змінить системні проблеми російського бюджету у довгостроковій перспективі.

"Скорочення видатків дозволить стримати інфляцію та забезпечити стабільність фінансової системи, — зазначають у Центральному банку Росії", — пише Reuters.

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