РУС
588 2

Сибига встретился с заместителем Рубио: Украина готова продвигать работу для завершения войны

Сибига встретился с заместителем Рубио: что известно?

Глава МИД Андрей Сибига встретился с заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау.

Об этом он сообщил в соцсети X.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Встреча состоялась в Чили на инаугурации президента Хосе Антонио Каста.

"Я подчеркнул, что Украина ценит лидерство и вовлеченность Соединенных Штатов в мирные усилия, и мы готовы продвигать работу для завершения войны. Пока Россия продолжает отвергать дипломатию и делает ставку на террор, давление на Москву должно и дальше расти", - отметил министр.

Также Сибига и Ландау обсудили события на Ближнем Востоке.

"Украина обладает уникальными технологиями, опытом и специалистами в противодействии воздушным атакам, которыми мы готовы делиться.

Я подчеркнул важность сохранения хорошей динамики нашего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - подытожил министр.

Что предшествовало?

Правильно буде так: Ми готові просувати розмови про роботу для завершення війни.
12.03.2026 12:48 Ответить
У Сибіги немає заступника?
12.03.2026 13:38 Ответить
 
 