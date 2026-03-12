Сибига встретился с заместителем Рубио: Украина готова продвигать работу для завершения войны

Глава МИД Андрей Сибига встретился с заместителем государственного секретаря США Кристофером Ландау.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Встреча состоялась в Чили на инаугурации президента Хосе Антонио Каста.

"Я подчеркнул, что Украина ценит лидерство и вовлеченность Соединенных Штатов в мирные усилия, и мы готовы продвигать работу для завершения войны. Пока Россия продолжает отвергать дипломатию и делает ставку на террор, давление на Москву должно и дальше расти", - отметил министр.

Также Сибига и Ландау обсудили события на Ближнем Востоке.

"Украина обладает уникальными технологиями, опытом и специалистами в противодействии воздушным атакам, которыми мы готовы делиться.

Я подчеркнул важность сохранения хорошей динамики нашего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества", - подытожил министр.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

