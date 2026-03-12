Сибіга зустрівся із заступником Рубіо: Україна готова просувати роботу для завершення війни

Глава МЗС Андрій Сибіга зустрівся із США заступником державного секретаря Крістофером Ландау.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зустріч відбулася у Чилі на інавгурації Президента Хосе Антоніо Каста.

"Я наголосив, що Україна цінує лідерство та залученість Сполучених Штатів у мирні зусилля, і ми готові просувати роботу для завершення війни. Доки Росія продовжує відкидати дипломатію та робить ставку на терор, тиск на Москву має й надалі зростати", - зазначив міністр.

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Також Сибіга та Ландау обговорили події на Близькому Сході.

"Україна володіє унікальними технологіями, досвідом і фахівцями у протидії повітряним атакам, якими ми готові ділитися.

Я підкреслив важливість збереження доброї динаміки нашого стратегічного партнерства та взаємовигідної співпраці", - підсумував міністр.

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Що передувало?

Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

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