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Новини Допомога України країнам Близького Сходу
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Сибіга зустрівся із заступником Рубіо: Україна готова просувати роботу для завершення війни

Сибіга зустрівся із заступником Рубіо: що відомо?

Глава МЗС Андрій Сибіга зустрівся із США заступником державного секретаря Крістофером Ландау.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зустріч відбулася у Чилі на інавгурації Президента Хосе Антоніо Каста.

"Я наголосив, що Україна цінує лідерство та залученість Сполучених Штатів у мирні зусилля, і ми готові просувати роботу для завершення війни. Доки Росія продовжує відкидати дипломатію та робить ставку на терор, тиск на Москву має й надалі зростати", - зазначив міністр.

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Також Сибіга та Ландау обговорили події на Близькому Сході.

"Україна володіє унікальними технологіями, досвідом і фахівцями у протидії повітряним атакам, якими ми готові ділитися.

Я підкреслив важливість збереження доброї динаміки нашого стратегічного партнерства та взаємовигідної співпраці", - підсумував міністр.

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Що передувало?

  • Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.

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Автор: 

Держдепартамент США (1637) США (26770) Сибіга Андрій (1006)
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Правильно буде так: Ми готові просувати розмови про роботу для завершення війни.
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12.03.2026 12:48 Відповісти
У Сибіги немає заступника?
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12.03.2026 13:38 Відповісти
А укровітьок Умєров подався до країн Перської затоки - голова ради безпеки виторговує для МАРОДЕРНІ ТАМ ЩО? взамін на допомогу з антидронною обороною? І де Буданов ? Скушали мародери майбутнього політика Буданова?
А міністр закордонних справ грає спектакль з замісником правої ноги пропавшого в небуття посадовця котрий є держсекретарем та радником з безпеки президента США ... Другий в історії США випадок коли людина займає ці дві найважливіші посади . Першим був Кісінджер .
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12.03.2026 14:15 Відповісти
Миром-війною- світом рулять ПОЦани , а дипламати грають п"єси своєї важливості
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12.03.2026 14:17 Відповісти
Чого сивоху поперло аж у чилі, дома нема чим зайнятися , чи шо.
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12.03.2026 16:04 Відповісти
 
 