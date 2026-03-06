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Новини Удари по енергетиці
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США продовжують підтримувати роботу МАГАТЕ в Україні, - заступник речника Держдепу

США підтримують роботу МАГАТЕ в Україні

Сполучені Штати продовжують підтримувати роботу МАГАТЕ в Україні, попри те, що 5 березня відмовилися підписати резолюцію Ради керуючих Агентства.

Про це заявив перший заступник речника Держдепу Томмі Пігот, інформує Цензор.НЕТ.

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Процедурні дії США навмисно перекручуються

"Сполучені Штати чітко дали зрозуміти під час голосування, що продовжують підтримувати важливу роботу МАГАТЕ в Україні, особливо на ключових ядерних об’єктах", - написав Пігот.

За його словами, процедурні дії США "щодо припинення повторюваних та непотрібних резолюцій навмисно перекручуються, щоб розпалити суперечки".

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Загроза ядерній безпеці

Також він процитував заяву США під час засідання МАГАТЕ.

"Сполучені Штати публічно заявили: "Повідомлення про нестабільність енергомережі, пошкодження енергетичної інфраструктури, відключення ліній електропередачі… усе це безпосередньо загрожує ядерній безпеці. Ми закликаємо сторони утримуватися від дій, які ще більше ставлять під загрозу ядерну безпеку"", - додав Пігот.

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США підтримують роботу МАГАТЕ в Україні

Що передувало?

  • Нагадаємо, 24 лютого 2026 року США утримались при голосуванні за резолюцію Генасамблеї ООН "Про підтримку тривалого миру в Україні".
  • 5 березня Рада керівників МАГАТЕ підтримала резолюцію про засудження російських атак на енергоінфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці. США разом з Росією, Китаєм і Нігером проголосували проти.

Автор: 

Держдепартамент США (1637) МАГАТЕ (839) США (26726)
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а толку?
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06.03.2026 20:05 Відповісти
США вперше в унісон з РФ виступили проти засудження атак на енергетику України у Резолюція, ухваленою Радою керівників МАГАТЕ!

Оце і є та підтримка?
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06.03.2026 20:11 Відповісти
У них задача следить чтобы у нас случайно ядерка не появилась, точнее чтобы даже мысли о ней не бродило. Остальное не сильно их волнует)
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06.03.2026 20:17 Відповісти
 
 