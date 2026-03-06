США продовжують підтримувати роботу МАГАТЕ в Україні, - заступник речника Держдепу
Сполучені Штати продовжують підтримувати роботу МАГАТЕ в Україні, попри те, що 5 березня відмовилися підписати резолюцію Ради керуючих Агентства.
Про це заявив перший заступник речника Держдепу Томмі Пігот, інформує Цензор.НЕТ.
Процедурні дії США навмисно перекручуються
"Сполучені Штати чітко дали зрозуміти під час голосування, що продовжують підтримувати важливу роботу МАГАТЕ в Україні, особливо на ключових ядерних об’єктах", - написав Пігот.
За його словами, процедурні дії США "щодо припинення повторюваних та непотрібних резолюцій навмисно перекручуються, щоб розпалити суперечки".
Загроза ядерній безпеці
Також він процитував заяву США під час засідання МАГАТЕ.
"Сполучені Штати публічно заявили: "Повідомлення про нестабільність енергомережі, пошкодження енергетичної інфраструктури, відключення ліній електропередачі… усе це безпосередньо загрожує ядерній безпеці. Ми закликаємо сторони утримуватися від дій, які ще більше ставлять під загрозу ядерну безпеку"", - додав Пігот.
Що передувало?
- Нагадаємо, 24 лютого 2026 року США утримались при голосуванні за резолюцію Генасамблеї ООН "Про підтримку тривалого миру в Україні".
- 5 березня Рада керівників МАГАТЕ підтримала резолюцію про засудження російських атак на енергоінфраструктуру України як загрозу ядерній безпеці. США разом з Росією, Китаєм і Нігером проголосували проти.
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