США продовжують підтримувати роботу МАГАТЕ в Україні, - заступник речника Держдепу

Сполучені Штати продовжують підтримувати роботу МАГАТЕ в Україні, попри те, що 5 березня відмовилися підписати резолюцію Ради керуючих Агентства.

Про це заявив перший заступник речника Держдепу Томмі Пігот, інформує Цензор.НЕТ.

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Процедурні дії США навмисно перекручуються

"Сполучені Штати чітко дали зрозуміти під час голосування, що продовжують підтримувати важливу роботу МАГАТЕ в Україні, особливо на ключових ядерних об’єктах", - написав Пігот.

За його словами, процедурні дії США "щодо припинення повторюваних та непотрібних резолюцій навмисно перекручуються, щоб розпалити суперечки".

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Загроза ядерній безпеці

Також він процитував заяву США під час засідання МАГАТЕ.

"Сполучені Штати публічно заявили: "Повідомлення про нестабільність енергомережі, пошкодження енергетичної інфраструктури, відключення ліній електропередачі… усе це безпосередньо загрожує ядерній безпеці. Ми закликаємо сторони утримуватися від дій, які ще більше ставлять під загрозу ядерну безпеку"", - додав Пігот.

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