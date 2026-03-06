США продолжают поддерживать работу МАГАТЭ в Украине, - заместитель спикера Госдепа
Соединенные Штаты продолжают поддерживать работу МАГАТЭ в Украине, несмотря на то, что 5 марта отказались подписать резолюцию Совета управляющих Агентства.
Об этом заявил первый заместитель спикера Госдепа Томми Пигот, информирует Цензор.НЕТ.
Процедурные действия США намеренно искажаются
"Соединенные Штаты четко дали понять во время голосования, что продолжают поддерживать важную работу МАГАТЭ в Украине, особенно на ключевых ядерных объектах", - написал Пигот.
По его словам, процедурные действия США "по прекращению повторяющихся и ненужных резолюций намеренно искажаются, чтобы разжечь споры".
Угроза ядерной безопасности
Также он процитировал заявление США во время заседания МАГАТЭ.
"Соединенные Штаты публично заявили: "Сообщения о нестабильности энергосети, повреждении энергетической инфраструктуры, отключении линий электропередачи... все это непосредственно угрожает ядерной безопасности. Мы призываем стороны воздерживаться от действий, которые еще больше ставят под угрозу ядерную безопасность", - добавил Пигот.
Что предшествовало?
- Напомним, 24 февраля 2026 года США воздержались при голосовании за резолюцию Генассамблеи ООН "О поддержке длительного мира в Украине".
- 5 марта Совет руководителей МАГАТЭ поддержал резолюцию об осуждении российских атак на энергоинфраструктуру Украины как угрозу ядерной безопасности. США вместе с Россией, Китаем и Нигером проголосовали против.
