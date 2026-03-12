РФ открыла уголовное дело из-за возвращения "скифского золота" Украине

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело из-за возвращения коллекции так называемого "скифского золота" Украине. В Москве заявили о якобы "растрате культурных ценностей" должностными лицами Украины и Нидерландами после решения Верховного суда Нидерландов передать артефакты Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым. Реалии".

Речь идет о "скифском золоте", которое в 2023 году постановлением нидерландского суда было возвращено Украине.

Верховный суд Нидерландов окончательно постановил вернуть артефакты Украине

9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов постановил, что "скифское золото" должно быть возвращено Украине. В ноябре Министерство культуры Украины и музей Алларда Пирсона в Нидерландах договорились о возвращении коллекции в Украину. Нидерланды отменили долги за хранение скифского золота. 27 ноября того же года коллекция скифского золота прибыла в Украину.

СК РФ возбудил дело против должностных лиц Украины и Нидерландов

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность, независимо от способа хищения, совершенное организованной группой) и ст. 190 УК РФ (невозвращение в установленный срок на территорию РФ культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством РФ).

"Следствие установило, что в период с 19 марта по 19 апреля 2013 года "Ландесмузей", расположенный в городе Бонн Федеративной Республики Германия, и "Аллард Пирсон музей" (археологический музей Амстердамского университета), расположенный в городе Амстердам Королевства Нидерландов, с крымскими учреждениями культуры были заключены контракты о поочередной экспозиции в рамках выставки "Крым – Золотой остров в Черном море" 565 музейных предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность. Их страховая оценка составляет не менее 117 миллионов рублей, а рыночная стоимость значительно выше. При этом некоторые артефакты бесценны из-за отсутствия аналогов в мировой культуре. В марте 2014 года Республика Крым и город Севастополь были приняты в состав Российской Федерации, и музеи со всеми экспонатами перешли в собственность РФ. При этом после окончания экспонирования указанные культурные ценности остались в Нидерландах, в связи с чем крымскими музеями было инициировано судебное рассмотрение возврата коллекции. Однако апелляционный суд Амстердама в 2021 году отказал в удовлетворении заявленных исковых требований и предписал передать экспонаты украинской стороне. Таким образом, должностные лица органов власти Королевства Нидерланды, Украины и музея Алларда Пирсона похитили, безвозмездно изъяв в свою пользу все указанные музейные предметы, являющиеся культурными ценностями, и передали их в Украину, не вернув на территорию Российской Федерации", – заявила Петренко.

Отметим, что ни Украина, ни мировое сообщество не признают аннексию Крыма РФ.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде подчеркнули, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Президент Зеленский приветствовал решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а потом и Крым.