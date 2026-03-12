РУС
Новости Возвращение скифского золота
РФ открыла уголовное дело из-за возвращения "скифского золота" Украине

РФ открыла уголовное дело из-за передачи скифского золота Украине

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело из-за возвращения коллекции так называемого "скифского золота" Украине. В Москве заявили о якобы "растрате культурных ценностей" должностными лицами Украины и Нидерландами после решения Верховного суда Нидерландов передать артефакты Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крым. Реалии".

Речь идет о "скифском золоте", которое в 2023 году постановлением нидерландского суда было возвращено Украине.

Верховный суд Нидерландов окончательно постановил вернуть артефакты Украине

9 июня 2023 года Верховный суд Нидерландов постановил, что "скифское золото" должно быть возвращено Украине. В ноябре Министерство культуры Украины и музей Алларда Пирсона в Нидерландах договорились о возвращении коллекции в Украину. Нидерланды отменили долги за хранение скифского золота. 27 ноября того же года коллекция скифского золота прибыла в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Музей в Нидерландах не будет взимать с Украины плату за хранение "скифского золота"

СК РФ возбудил дело против должностных лиц Украины и Нидерландов

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц органов власти Королевства Нидерланды, Украины и археологического музея Алларда Пирсона Амстердамского университета по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность, независимо от способа хищения, совершенное организованной группой) и ст. 190 УК РФ (невозвращение в установленный срок на территорию РФ культурных ценностей, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством РФ).

Читайте также: Верховный суд Нидерландов отказал России в продлении сроков рассмотрения дела о скифском золоте

"Следствие установило, что в период с 19 марта по 19 апреля 2013 года "Ландесмузей", расположенный в городе Бонн Федеративной Республики Германия, и "Аллард Пирсон музей" (археологический музей Амстердамского университета), расположенный в городе Амстердам Королевства Нидерландов, с крымскими учреждениями культуры были заключены контракты о поочередной экспозиции в рамках выставки "Крым – Золотой остров в Черном море" 565 музейных предметов, имеющих особую историческую, художественную и культурную ценность. Их страховая оценка составляет не менее 117 миллионов рублей, а рыночная стоимость значительно выше. При этом некоторые артефакты бесценны из-за отсутствия аналогов в мировой культуре. В марте 2014 года Республика Крым и город Севастополь были приняты в состав Российской Федерации, и музеи со всеми экспонатами перешли в собственность РФ. При этом после окончания экспонирования указанные культурные ценности остались в Нидерландах, в связи с чем крымскими музеями было инициировано судебное рассмотрение возврата коллекции. Однако апелляционный суд Амстердама в 2021 году отказал в удовлетворении заявленных исковых требований и предписал передать экспонаты украинской стороне. Таким образом, должностные лица органов власти Королевства Нидерланды, Украины и музея Алларда Пирсона похитили, безвозмездно изъяв в свою пользу все указанные музейные предметы, являющиеся культурными ценностями, и передали их в Украину, не вернув на территорию Российской Федерации", – заявила Петренко.

Отметим, что ни Украина, ни мировое сообщество не признают аннексию Крыма РФ.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть "скифское золото" Украине. В суде подчеркнули, что экспонат передадут Украине до стабилизации ситуации в оккупированном Крыму.

Президент Зеленский приветствовал решение суда и заявил: "Сначала вернем "скифское золото", а потом и Крым.

За убитих пасажирів рейсу MH17 московіти з прутіним чомусь замовчують, а тут убивць-ґвалтівників з мацковії, он, як пердолить за чуже!! Нехай розбираються з воєнним злочинцем прутіним!
На черзі кримінальна справа проти Олександр II за відміну кріпосного права !
Царь є, а кріпаків немає ...
..та музеї з усіма експонатами перейшли у власність РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3604984
- не тільки музеї з експонатами - кацапам , в Криму , залишили все - підприємства , інфраструктуру , військові частини зі зброєю і технікою , навіть валюту і цінності з місцевих банків , чомусь , не було вивезено ...
За убитих пасажирів рейсу MH17 московіти з прутіним чомусь замовчують, а тут убивць-ґвалтівників з мацковії, он, як пердолить за чуже!! Нехай розбираються з воєнним злочинцем прутіним!
..та музеї з усіма експонатами перейшли у власність РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3604984
- не тільки музеї з експонатами - кацапам , в Криму , залишили все - підприємства , інфраструктуру , військові частини зі зброєю і технікою , навіть валюту і цінності з місцевих банків , чомусь , не було вивезено ...
мене теж не сподобалось, а виявляється це цитата дегенератів кацапських
На черзі кримінальна справа проти Олександр II за відміну кріпосного права !
Царь є, а кріпаків немає ...
Кацапи хочуть цим процесом показати лише те, що вони рухаються в фарватері законності. І якщо вийде так, що ці коштовності будуть викрадені і опиняться на Московщині, їм буде привід показати, що вони ними володіли постійно, тому і до суду подали.
Так діють московити стосовно не тільки коштовностей, но і неналежних їм територіям.
але вічно так не буде, настануть часи і московія буде зруйнована і засуджена, а все награбоване за 4-5 віків реституційовано , а всі колонізовані єю народи будуть вільними
Оце діло!
Грабіжник звернувся зі скаргою на їм же пограбованого до прокуратури за те шо пограбований звернувся до прокуратури зі скаргою на грабіжника!
О, оцей рівень нахабності вже навіть не ,,дно'', це професійне занурення в маразм, де росія зі своєю кримінальною справою за Скіфське золото стає еталонним зразком гопницької логіки. Уявіть собі класичного крадія, який поцупив ваше авто, повісив на нього своі саморобні номери , намальовані на колінці фломастеромм на куску картонки, а тепер з червоною від люті пикою обриває телефон і погрожує судом, бо ви, бачте, посміли не віддати йому запасні колеса і зимову гуму, що залишилися в гаражі. Це справжній юридичний сюрреалізм, де країна-мародер, чиї таланти обмежуються вивезенням унітазів та пральних машин, раптом згадує про якусь там ,,культурну спадщину'' та високі матерії законності. Ці болотяні істоти настільки вже звикли жити в своій окремій паралельній реальності, де вкрадене автоматично стає іхнім ,,ісконним'', що вимога повернути награбоване викликає у них щире обурення потерпілого. Їхня нинішня істерика має таку ж вагу, як позов таргана до господаря квартири за використання дихлофосу, адже намагання легітимізувати грабіж через власні криві папірці - це вже не просто цинізм, а клінічний діагноз для підручників із психіатрії, де пацієнт щиро вірить, що жертва винна йому за сервіс із викрадення майна......
Цапи завжди були нацією крадіїв...
Та пошліть і ск і бастрикіна кобилі під хвіст в тріщину.Маразматіки!Крим - Україна.
Крим це Україна.
Зауважте ницисть кацапську-це усе заявила Петренко.....
Співчуваю суддям з Нідерландів. Не відвідають вони Нижню Салду свєрдловської області. Блін, як житимуть просто не уявляю...
Оскільки золото належало скіфам, тільки вони мають право ним розпоряджатись. Отож поки не прибуде делегація цієї народності для повернення скарбів законному власнику, ми будемо тимчасово зберігати це золото.
Більше трешу. Більше дичини. Для кацапів дна немає.
