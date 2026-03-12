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Новини Повернення скіфського золота
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РФ відкрила кримінальну справу через повернення "скіфського золота" Україні

РФ відкрила кримінальну справу через передачу скіфського золота Україні

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу через повернення колекції так званого "скіфського золота" Україні. У Москві заявили про нібито "розкрадання культурних цінностей" посадовцями України та Нідерланди після рішення Верховного суду Нідерландів передати артефакти Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим. Реалії".

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Йдеться про "скіфське золото", яке 2023 року постановою нідерландського суду було повернуто Україні.

Верховний суд Нідерландів остаточно постановив повернути артефакти Україні

9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів ухвалив, що "скіфське золото" має бути повернене Україні. У листопаді Міністерство культури України та музей Алларда Пірсона у Нідерландах домовилися про повернення колекції до України. Нідерланди скасували борги за зберігання скіфського золота. 27 листопада того ж року колекція скіфського золота прибула в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Музей у Нідерландах не стягуватиме з України плату за зберігання "скіфського золота"

СК РФ порушив справу проти посадовців України та Нідерландів

СК РФ порушив кримінальну справу стосовно посадових осіб органів влади Королівства Нідерланди, України та археологічного музею Алларда Пірсона Амстердамського університету за ознаками злочинів, передбачених п. "а" ч. 2 ст. 164 КК РФ (розкрадання предметів, що мають особливу історичну, художню та культурну цінність, незалежно від способу розкрадання, вчинене організованою групою) та ст. 190 КК РФ (неповернення у встановлений термін на територію РФ культурних цінностей, вивезених за її межі, якщо таке повернення є обов'язковим відповідно до законодавства РФ).

Також читайте: Верховний суд Нідерландів відмовив Росії у продовженні термінів розгляду справи щодо скіфського золота

"Слідство встановило, що в період з 19 березня по 19 квітня 2013 року "Ландесмузей", розташований у місті Бонн Федеративної Республіки Німеччина, та "Аллард Пірсон музей" (археологічний музей Амстердамського університету), розташований у місті Амстердам Королівства по Нідерландах, з кримськими закладами культури було укладено контракти про почергове експонування у рамках виставки "Крим – Золотий острів у Чорному морі" 565 музейних предметів, що мають особливу історичну, мистецьку та культурну цінність. Їхня страхова оцінка становить не менше 117 мільйонів рублів, а ринкова вартість значно вища. При цьому деякі артефакти безцінні через відсутність аналогів у світовій культурі. У березні 2014 року Республіка Крим та місто Севастополь були прийняті до складу Російської Федерації, та музеї з усіма експонатами перейшли у власність РФ. При цьому після закінчення експонування зазначені культурні цінності залишилися в Нідерландах, у зв'язку з чим кримськими музеями було ініційовано судовий розгляд повернення колекції. Проте апеляційний суд Амстердама у 2021 році відмовив у задоволенні заявлених позовних вимог та наказано передати експонати українській стороні. Таким чином, посадові особи органів влади Королівства Нідерланди, України та музею Алларда Пірсона викрали, безоплатно вилучивши на свою користь усі зазначені музейні предмети, які є культурними цінностями, і передали їх в Україну, не повернувши на територію Російської Федерації", – заявила Петренко.

Зазначимо, що ні Україна, ні світова спільнота не визнають анексію РФ Криму.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський привітав рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.

Автор: 

Нідерланди (1706) росія (70468) кримінальна справа (518) Україна (7440)
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Топ коментарі
+16
О, оцей рівень нахабності вже навіть не ,,дно'', це професійне занурення в маразм, де росія зі своєю кримінальною справою за Скіфське золото стає еталонним зразком гопницької логіки. Уявіть собі класичного крадія, який поцупив ваше авто, повісив на нього своі саморобні номери , намальовані на колінці фломастеромм на куску картонки, а тепер з червоною від люті пикою обриває телефон і погрожує судом, бо ви, бачте, посміли не віддати йому запасні колеса і зимову гуму, що залишилися в гаражі. Це справжній юридичний сюрреалізм, де країна-мародер, чиї таланти обмежуються вивезенням унітазів та пральних машин, раптом згадує про якусь там ,,культурну спадщину'' та високі матерії законності. Ці болотяні істоти настільки вже звикли жити в своій окремій паралельній реальності, де вкрадене автоматично стає іхнім ,,ісконним'', що вимога повернути награбоване викликає у них щире обурення потерпілого. Їхня нинішня істерика має таку ж вагу, як позов таргана до господаря квартири за використання дихлофосу, адже намагання легітимізувати грабіж через власні криві папірці - це вже не просто цинізм, а клінічний діагноз для підручників із психіатрії, де пацієнт щиро вірить, що жертва винна йому за сервіс із викрадення майна......
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12.03.2026 21:05 Відповісти
+12
За убитих пасажирів рейсу MH17 московіти з прутіним чомусь замовчують, а тут убивць-ґвалтівників з мацковії, он, як пердолить за чуже!! Нехай розбираються з воєнним злочинцем прутіним!
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12.03.2026 20:55 Відповісти
+8
На черзі кримінальна справа проти Олександр II за відміну кріпосного права !
Царь є, а кріпаків немає ...
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12.03.2026 21:01 Відповісти
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За убитих пасажирів рейсу MH17 московіти з прутіним чомусь замовчують, а тут убивць-ґвалтівників з мацковії, он, як пердолить за чуже!! Нехай розбираються з воєнним злочинцем прутіним!
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12.03.2026 20:55 Відповісти
Розумієш, просто ху....ло пообіцяло це золото подарувати своїм жінкам, або посліду, а ці тварюки про це постійно нагадують. А про збитий літак рейсу МН 17 ніхто не нагадує, він нікому в ху.... лостані не цікавий
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13.03.2026 06:27 Відповісти
Ну чому ж замовчує? Їхня дума давно вже прийняла закон про невизнання юрисдикції міжнародних судів на їхній території. Ось і все. Ви там що хочте пишіть - а ми в домікє. Зате самі постійно звертаються, наприклад, до європейського суду з прав людини з позовами до України. Сюр.
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13.03.2026 09:32 Відповісти
..та музеї з усіма експонатами перейшли у власність РФ Джерело: https://censor.net/ua/n3604984
- не тільки музеї з експонатами - кацапам , в Криму , залишили все - підприємства , інфраструктуру , військові частини зі зброєю і технікою , навіть валюту і цінності з місцевих банків , чомусь , не було вивезено ...
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12.03.2026 20:57 Відповісти
мене теж не сподобалось, а виявляється це цитата дегенератів кацапських
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12.03.2026 21:03 Відповісти
На черзі кримінальна справа проти Олександр II за відміну кріпосного права !
Царь є, а кріпаків немає ...
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12.03.2026 21:01 Відповісти
Кацапи хочуть цим процесом показати лише те, що вони рухаються в фарватері законності. І якщо вийде так, що ці коштовності будуть викрадені і опиняться на Московщині, їм буде привід показати, що вони ними володіли постійно, тому і до суду подали.
Так діють московити стосовно не тільки коштовностей, но і неналежних їм територіям.
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12.03.2026 21:03 Відповісти
але вічно так не буде, настануть часи і московія буде зруйнована і засуджена, а все награбоване за 4-5 віків реституційовано , а всі колонізовані єю народи будуть вільними
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12.03.2026 21:12 Відповісти
Оце діло!
Грабіжник звернувся зі скаргою на їм же пограбованого до прокуратури за те шо пограбований звернувся до прокуратури зі скаргою на грабіжника!
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12.03.2026 21:04 Відповісти
О, оцей рівень нахабності вже навіть не ,,дно'', це професійне занурення в маразм, де росія зі своєю кримінальною справою за Скіфське золото стає еталонним зразком гопницької логіки. Уявіть собі класичного крадія, який поцупив ваше авто, повісив на нього своі саморобні номери , намальовані на колінці фломастеромм на куску картонки, а тепер з червоною від люті пикою обриває телефон і погрожує судом, бо ви, бачте, посміли не віддати йому запасні колеса і зимову гуму, що залишилися в гаражі. Це справжній юридичний сюрреалізм, де країна-мародер, чиї таланти обмежуються вивезенням унітазів та пральних машин, раптом згадує про якусь там ,,культурну спадщину'' та високі матерії законності. Ці болотяні істоти настільки вже звикли жити в своій окремій паралельній реальності, де вкрадене автоматично стає іхнім ,,ісконним'', що вимога повернути награбоване викликає у них щире обурення потерпілого. Їхня нинішня істерика має таку ж вагу, як позов таргана до господаря квартири за використання дихлофосу, адже намагання легітимізувати грабіж через власні криві папірці - це вже не просто цинізм, а клінічний діагноз для підручників із психіатрії, де пацієнт щиро вірить, що жертва винна йому за сервіс із викрадення майна......
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12.03.2026 21:05 Відповісти
Цапи завжди були нацією крадіїв...
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12.03.2026 21:18 Відповісти
А ким їм ще бути якщо головне ху...ло, яке очолює цей розсадник злодіїв, мародерів, ґвалтівників та вбивць на всю країну заявляє, що мовляв, вони нехай вигадують, витрачають гроші, а ми потім цап-царап
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13.03.2026 06:16 Відповісти
Та пошліть і ск і бастрикіна кобилі під хвіст в тріщину.Маразматіки!Крим - Україна.
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12.03.2026 21:19 Відповісти
Крим це Україна.
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12.03.2026 21:25 Відповісти
Зауважте ницисть кацапську-це усе заявила Петренко.....
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12.03.2026 21:41 Відповісти
Співчуваю суддям з Нідерландів. Не відвідають вони Нижню Салду свєрдловської області. Блін, як житимуть просто не уявляю...
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12.03.2026 21:43 Відповісти
Оскільки золото належало скіфам, тільки вони мають право ним розпоряджатись. Отож поки не прибуде делегація цієї народності для повернення скарбів законному власнику, ми будемо тимчасово зберігати це золото.
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12.03.2026 21:43 Відповісти
Більше трешу. Більше дичини. Для кацапів дна немає.
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12.03.2026 21:46 Відповісти
Періодично Слідчий комітет ********* відкриває якісь дивні справи. Дайош справу на Гендальфа за те що застосовує магію проти Мордору або Люка Скайуокера за те що посмів виступити проти Імперії!
Схоже Аргентинська мука в цей так званий "комітет" таки періодично поступає.
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12.03.2026 21:59 Відповісти
Цинізму, брехні і зухвалості рашистам не позичати. Це ж нада такою падалью бути щоб ще злодій і вбивця подав до суду на хазяїна будинку в який заліз
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12.03.2026 22:17 Відповісти
А з моїх слів тут ще пару років назад сміялися, коли я казав що рашисти запросять видачі і повернення назад на окуповані території всіх українців які втекли з України в інші країни. Такі як Тромб чи Орбан чи хто там в інших країнах ще буде, з радістю виконають всі бажання Х'уйла. Заради міру авжеж. Так що якщо не приведи Господи Україна впаде то даже тим хто втік з України на цій планеті не сховатися від Мордору
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12.03.2026 22:30 Відповісти
Доречі, московські людоїди даже прийняли закон за яким вкрадені речі і автомобілі в інших країнах, особливо в Україні, а також країнах які визнають ''недружніми'' до Сосії, можна офіційно оформити на себе на території Сосії. Тобто Сосія офіційно вийшла з усіх міжнародних відносин і оголосила себе законним піратом і мародером.
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12.03.2026 22:43 Відповісти
не виключено.що чукчі ,евенки, коряти подадуть на мацкваабад до міжнародного суду з вимогою повернути їм вартість прроданого рашистами з 1917 року нафти.газу.золота.алмазів.дісу і т.д(чукча нє дурак"
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12.03.2026 23:14 Відповісти
Акицапи вважають, що артефакти належать печенігам.
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12.03.2026 23:50 Відповісти
це справжній рівень правосуддя по ху....ловськи. Типу, яке ви мали право повертати вкрадене нами його законному власнику. Ху...лостан це не країна, це територія беззаконня заселена дебілами
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13.03.2026 06:06 Відповісти
От падлюки : вор кричить ,, держи вора " 😠
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13.03.2026 10:12 Відповісти
 
 