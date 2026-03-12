РФ відкрила кримінальну справу через повернення "скіфського золота" Україні

Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу через повернення колекції так званого "скіфського золота" Україні. У Москві заявили про нібито "розкрадання культурних цінностей" посадовцями України та Нідерланди після рішення Верховного суду Нідерландів передати артефакти Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крим. Реалії".

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Йдеться про "скіфське золото", яке 2023 року постановою нідерландського суду було повернуто Україні.

Верховний суд Нідерландів остаточно постановив повернути артефакти Україні

9 червня 2023 року Верховний суд Нідерландів ухвалив, що "скіфське золото" має бути повернене Україні. У листопаді Міністерство культури України та музей Алларда Пірсона у Нідерландах домовилися про повернення колекції до України. Нідерланди скасували борги за зберігання скіфського золота. 27 листопада того ж року колекція скіфського золота прибула в Україну.

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СК РФ порушив справу проти посадовців України та Нідерландів

СК РФ порушив кримінальну справу стосовно посадових осіб органів влади Королівства Нідерланди, України та археологічного музею Алларда Пірсона Амстердамського університету за ознаками злочинів, передбачених п. "а" ч. 2 ст. 164 КК РФ (розкрадання предметів, що мають особливу історичну, художню та культурну цінність, незалежно від способу розкрадання, вчинене організованою групою) та ст. 190 КК РФ (неповернення у встановлений термін на територію РФ культурних цінностей, вивезених за її межі, якщо таке повернення є обов'язковим відповідно до законодавства РФ).

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"Слідство встановило, що в період з 19 березня по 19 квітня 2013 року "Ландесмузей", розташований у місті Бонн Федеративної Республіки Німеччина, та "Аллард Пірсон музей" (археологічний музей Амстердамського університету), розташований у місті Амстердам Королівства по Нідерландах, з кримськими закладами культури було укладено контракти про почергове експонування у рамках виставки "Крим – Золотий острів у Чорному морі" 565 музейних предметів, що мають особливу історичну, мистецьку та культурну цінність. Їхня страхова оцінка становить не менше 117 мільйонів рублів, а ринкова вартість значно вища. При цьому деякі артефакти безцінні через відсутність аналогів у світовій культурі. У березні 2014 року Республіка Крим та місто Севастополь були прийняті до складу Російської Федерації, та музеї з усіма експонатами перейшли у власність РФ. При цьому після закінчення експонування зазначені культурні цінності залишилися в Нідерландах, у зв'язку з чим кримськими музеями було ініційовано судовий розгляд повернення колекції. Проте апеляційний суд Амстердама у 2021 році відмовив у задоволенні заявлених позовних вимог та наказано передати експонати українській стороні. Таким чином, посадові особи органів влади Королівства Нідерланди, України та музею Алларда Пірсона викрали, безоплатно вилучивши на свою користь усі зазначені музейні предмети, які є культурними цінностями, і передали їх в Україну, не повернувши на територію Російської Федерації", – заявила Петренко.

Зазначимо, що ні Україна, ні світова спільнота не визнають анексію РФ Криму.

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський привітав рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.