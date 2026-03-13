Трехлетний бакалавриат могут ввести в Украине до 2029 года

В высших учебных заведениях Украины планируют ввести трехлетний бакалавриат к 2029 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя министра образования и науки Николая Трофименко во время брифинга 12 марта.

Нововведение ориентировано на выпускников Новой украинской школы, которые будут учиться 12 лет в школе.

Почему планируют сократить бакалавриат

В Министерстве образования и науки объясняют, что ученики старших классов профильной школы будут получать углубленную академическую подготовку. Фактически часть программы первого курса они будут осваивать еще во время обучения в школе.

Эксперимент с трехлетним бакалавриатом сначала планируют ввести в отдельных университетах.

"Они более подготовлены. По факту, они в школе прошли программу первого курса. Они готовы к большему погружению в специальность", — пояснил Трофименко.

Как изменится система высшего образования

По словам заместителя министра, такой подход позволит быстрее готовить специалистов для экономики и приблизить украинскую систему образования к европейским стандартам. Во многих странах Европы бакалавриат длится три года, а магистратура — два.

Также новая модель может расширить возможности для программ двойных дипломов с европейскими университетами. Перед принятием нормативных изменений МОН планирует оценить эффективность эксперимента.

