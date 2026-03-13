Трехлетний бакалавриат могут ввести в Украине до 2029 года
В высших учебных заведениях Украины планируют ввести трехлетний бакалавриат к 2029 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя министра образования и науки Николая Трофименко во время брифинга 12 марта.
Нововведение ориентировано на выпускников Новой украинской школы, которые будут учиться 12 лет в школе.
Почему планируют сократить бакалавриат
В Министерстве образования и науки объясняют, что ученики старших классов профильной школы будут получать углубленную академическую подготовку. Фактически часть программы первого курса они будут осваивать еще во время обучения в школе.
-
Эксперимент с трехлетним бакалавриатом сначала планируют ввести в отдельных университетах.
"Они более подготовлены. По факту, они в школе прошли программу первого курса. Они готовы к большему погружению в специальность", — пояснил Трофименко.
Как изменится система высшего образования
По словам заместителя министра, такой подход позволит быстрее готовить специалистов для экономики и приблизить украинскую систему образования к европейским стандартам. Во многих странах Европы бакалавриат длится три года, а магистратура — два.
Также новая модель может расширить возможности для программ двойных дипломов с европейскими университетами. Перед принятием нормативных изменений МОН планирует оценить эффективность эксперимента.
- Ранее мы писали, что школы и детсады в Украине смогут сдавать имущество в аренду.
У нас же навіть липовий президент з липовою освітою.
Тому все повинно бути просто і швидко.
треба бути справді тупим, щоб ляпнути "вони в школі пройшли програму першого курсу", коли світло +2 / -4, заняття онлайн і постійні повітряні тривоги.
але схоже, що у цього заступника міністра освіти і науки діти вже давно за кордоном, навчаються на фахівців для економіки, у них все ОК, не вистачає лише подвійних дипломів
до речі, а нахіба стільки фахівців для економіки, коли війна в Україні? Що вони збираються робити, коли і промисловість, і агросектор, і енергетика залишаться без своїх фахівців.
якщо МОН треба "порізати" витрати на вищу освіту, почніть з економічних спеціальностей (менежерів, фінансистів, маркетологів)...
і щось треба робити з українськими політиками (це взагалі дно... не знаю, які університети таке 💩 випускає, але їх точно треба позакривати назавжди)
...все одно у них одні МінДічі виходять, у яких дві компетенції - багато вкрасти і швидко втекти, чи щось ще гірше рівня Бур'янки (тут взагалі без компетенцій)
Ця тривалість може змінюватися залежно від провінції, закладу та структури програми:
Трирічний ступінь бакалавра: поширений у провінціях на кшталт Квебеку (після CEGEP) або як «Загальний» ступінь в інших провінціях, зосереджений на базових знаннях предмету.
Чотирирічний ступінь бакалавра у більшості Канади, часто потрібний для вступу до магістратури.