РУС
Новости Обучение во время войны
2 336 7

Трехлетний бакалавриат могут ввести в Украине до 2029 года

В Украине могут ввести трехлетний бакалавриат

В высших учебных заведениях Украины планируют ввести трехлетний бакалавриат к 2029 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя министра образования и науки Николая Трофименко во время брифинга 12 марта.

Нововведение ориентировано на выпускников Новой украинской школы, которые будут учиться 12 лет в школе.

Почему планируют сократить бакалавриат

В Министерстве образования и науки объясняют, что ученики старших классов профильной школы будут получать углубленную академическую подготовку. Фактически часть программы первого курса они будут осваивать еще во время обучения в школе.

  • Эксперимент с трехлетним бакалавриатом сначала планируют ввести в отдельных университетах.

"Они более подготовлены. По факту, они в школе прошли программу первого курса. Они готовы к большему погружению в специальность", — пояснил Трофименко.

Как изменится система высшего образования

По словам заместителя министра, такой подход позволит быстрее готовить специалистов для экономики и приблизить украинскую систему образования к европейским стандартам. Во многих странах Европы бакалавриат длится три года, а магистратура — два.

Также новая модель может расширить возможности для программ двойных дипломов с европейскими университетами. Перед принятием нормативных изменений МОН планирует оценить эффективность эксперимента.

Автор: 

вуз (19) школа (269) Минобразования (95) обучение (154)
А можна, як зараз з тюрмою - заплатив, отримав диплом і вільний.

У нас же навіть липовий президент з липовою освітою.
Тому все повинно бути просто і швидко.
13.03.2026 01:26 Ответить
Краще зразу "бакалавр як зеленський" 💩
13.03.2026 02:39 Ответить
Експериментатори з Міністерства освіти і науки України трохи дістали.

треба бути справді тупим, щоб ляпнути "вони в школі пройшли програму першого курсу", коли світло +2 / -4, заняття онлайн і постійні повітряні тривоги.

але схоже, що у цього заступника міністра освіти і науки діти вже давно за кордоном, навчаються на фахівців для економіки, у них все ОК, не вистачає лише подвійних дипломів

до речі, а нахіба стільки фахівців для економіки, коли війна в Україні? Що вони збираються робити, коли і промисловість, і агросектор, і енергетика залишаться без своїх фахівців.

якщо МОН треба "порізати" витрати на вищу освіту, почніть з економічних спеціальностей (менежерів, фінансистів, маркетологів)...
і щось треба робити з українськими політиками (це взагалі дно... не знаю, які університети таке 💩 випускає, але їх точно треба позакривати назавжди)
...все одно у них одні МінДічі виходять, у яких дві компетенції - багато вкрасти і швидко втекти, чи щось ще гірше рівня Бур'янки (тут взагалі без компетенцій)
13.03.2026 05:01 Ответить
У Канаді тривалість отримання ступеня бакалавра зазвичай коливається від трьох до чотирьох років.
Ця тривалість може змінюватися залежно від провінції, закладу та структури програми:
Трирічний ступінь бакалавра: поширений у провінціях на кшталт Квебеку (після CEGEP) або як «Загальний» ступінь в інших провінціях, зосереджений на базових знаннях предмету.
Чотирирічний ступінь бакалавра у більшості Канади, часто потрібний для вступу до магістратури.
13.03.2026 06:08 Ответить
12 років у школі - розсадник ДЕБІЛІВ
13.03.2026 07:55 Ответить
Ще й розмовляють і в школі вдома російською
13.03.2026 08:19 Ответить
Бакаловрот
13.03.2026 08:30 Ответить
 
 