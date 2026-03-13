Трирічний бакалаврат можуть запровадити в Україні до 2029 року

У закладах вищої освіти України планують запровадити трирічний бакалаврат до 2029 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка під час брифінгу 12 березня.

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Нововведення орієнтоване на випускників Нової української школи, які навчатимуться 12 років у школі.

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Чому планують скоротити бакалаврат

У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що учні старших класів профільної школи отримуватимуть поглиблену академічну підготовку. Фактично частину програми першого курсу вони опановуватимуть ще під час навчання у школі.

Експеримент з трирічним бакалавратом спочатку планують запровадити в окремих університетах.

"Вони більш підготовлені. По факту, вони в школі пройшли програму першого курсу. Вони готові до більшого занурення у спеціальність", — пояснив Трофименко.

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Як зміниться система вищої освіти

За словами заступника міністра, такий підхід дозволить швидше готувати фахівців для економіки та наблизити українську систему освіти до європейських стандартів. У багатьох країнах Європи бакалаврат триває три роки, а магістратура — два.

Також нова модель може розширити можливості для програм подвійних дипломів із європейськими університетами. Перед ухваленням нормативних змін МОН планує оцінити ефективність експерименту.

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