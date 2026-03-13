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Новини Навчання під час війни
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Трирічний бакалаврат можуть запровадити в Україні до 2029 року

В Україні можуть запровадити трирічний бакалаврат

У закладах вищої освіти України планують запровадити трирічний бакалаврат до 2029 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка під час брифінгу 12 березня.

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Нововведення орієнтоване на випускників Нової української школи, які навчатимуться 12 років у школі.

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Чому планують скоротити бакалаврат

У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що учні старших класів профільної школи отримуватимуть поглиблену академічну підготовку. Фактично частину програми першого курсу вони опановуватимуть ще під час навчання у школі.

  • Експеримент з трирічним бакалавратом спочатку планують запровадити в окремих університетах.

"Вони більш підготовлені. По факту, вони в школі пройшли програму першого курсу. Вони готові до більшого занурення у спеціальність", — пояснив Трофименко.

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Як зміниться система вищої освіти

За словами заступника міністра, такий підхід дозволить швидше готувати фахівців для економіки та наблизити українську систему освіти до європейських стандартів. У багатьох країнах Європи бакалаврат триває три роки, а магістратура — два.

Також нова модель може розширити можливості для програм подвійних дипломів із європейськими університетами. Перед ухваленням нормативних змін МОН планує оцінити ефективність експерименту.

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виш (559) школа (2317) Міносвіти (1418) навчання (711)
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Топ коментарі
+14
А можна, як зараз з тюрмою - заплатив, отримав диплом і вільний.

У нас же навіть липовий президент з липовою освітою.
Тому все повинно бути просто і швидко.
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13.03.2026 01:26 Відповісти
+7
Експериментатори з Міністерства освіти і науки України трохи дістали.

треба бути справді тупим, щоб ляпнути "вони в школі пройшли програму першого курсу", коли світло +2 / -4, заняття онлайн і постійні повітряні тривоги.

але схоже, що у цього заступника міністра освіти і науки діти вже давно за кордоном, навчаються на фахівців для економіки, у них все ОК, не вистачає лише подвійних дипломів

до речі, а нахіба стільки фахівців для економіки, коли війна в Україні? Що вони збираються робити, коли і промисловість, і агросектор, і енергетика залишаться без своїх фахівців.

якщо МОН треба "порізати" витрати на вищу освіту, почніть з економічних спеціальностей (менежерів, фінансистів, маркетологів)...
і щось треба робити з українськими політиками (це взагалі дно... не знаю, які університети таке 💩 випускає, але їх точно треба позакривати назавжди)
...все одно у них одні МінДічі виходять, у яких дві компетенції - багато вкрасти і швидко втекти, чи щось ще гірше рівня Бур'янки (тут взагалі без компетенцій)
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13.03.2026 05:01 Відповісти
+7
Бакаловрот
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13.03.2026 08:30 Відповісти
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А можна, як зараз з тюрмою - заплатив, отримав диплом і вільний.

У нас же навіть липовий президент з липовою освітою.
Тому все повинно бути просто і швидко.
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13.03.2026 01:26 Відповісти
Краще зразу "бакалавр як зеленський" 💩
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13.03.2026 02:39 Відповісти
Експериментатори з Міністерства освіти і науки України трохи дістали.

треба бути справді тупим, щоб ляпнути "вони в школі пройшли програму першого курсу", коли світло +2 / -4, заняття онлайн і постійні повітряні тривоги.

але схоже, що у цього заступника міністра освіти і науки діти вже давно за кордоном, навчаються на фахівців для економіки, у них все ОК, не вистачає лише подвійних дипломів

до речі, а нахіба стільки фахівців для економіки, коли війна в Україні? Що вони збираються робити, коли і промисловість, і агросектор, і енергетика залишаться без своїх фахівців.

якщо МОН треба "порізати" витрати на вищу освіту, почніть з економічних спеціальностей (менежерів, фінансистів, маркетологів)...
і щось треба робити з українськими політиками (це взагалі дно... не знаю, які університети таке 💩 випускає, але їх точно треба позакривати назавжди)
...все одно у них одні МінДічі виходять, у яких дві компетенції - багато вкрасти і швидко втекти, чи щось ще гірше рівня Бур'янки (тут взагалі без компетенцій)
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13.03.2026 05:01 Відповісти
як шо, бабосики пилить
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13.03.2026 12:24 Відповісти
У Канаді тривалість отримання ступеня бакалавра зазвичай коливається від трьох до чотирьох років.
Ця тривалість може змінюватися залежно від провінції, закладу та структури програми:
Трирічний ступінь бакалавра: поширений у провінціях на кшталт Квебеку (після CEGEP) або як «Загальний» ступінь в інших провінціях, зосереджений на базових знаннях предмету.
Чотирирічний ступінь бакалавра у більшості Канади, часто потрібний для вступу до магістратури.
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13.03.2026 06:08 Відповісти
12 років у школі - розсадник ДЕБІЛІВ
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13.03.2026 07:55 Відповісти
Ще й розмовляють і в школі вдома російською
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13.03.2026 08:19 Відповісти
Отож.А що вони ще й в ліжку роблять.
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13.03.2026 08:51 Відповісти
Так це ж предмет номер 1, а вже потім всі інші....Це, як допуск
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13.03.2026 10:10 Відповісти
Бо, відітє лі, українська важка у вивченні...зара, на шостому десятку взявся повторити увесь курс мови, для себе...Звичайно, треба час.Але у вас діточки 11 років є на це, 11, Карл...Ох уже ж і пластмасові...
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13.03.2026 10:09 Відповісти
Бакаловрот
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13.03.2026 08:30 Відповісти
Неукам базарним все смішно. Гиииии
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13.03.2026 08:41 Відповісти
Всіх в Трускавецький університет
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13.03.2026 09:07 Відповісти
Я вже сплю і бачу, як у школі вчать начерталку, ряди та дифури вчителі, які іх 20 років не бачили і не чули і знати не хочуть
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13.03.2026 08:40 Відповісти
Ці "бакалаври" теж будуть навчатися на т.з. "удаленке" (не знаю, як це буде українською)? Тоді хай хоч рік навчаються, то вже буде без різниці...
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13.03.2026 08:50 Відповісти
Типу дистанційка
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13.03.2026 10:12 Відповісти
"удальонка", "дистанційка"

а як вам....

"синхронно-асинхронний формат онлайнової частини змішаного навчання"

науківці вже не одну дисертацію з цього 💩 захистили
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13.03.2026 16:03 Відповісти
А це ще шо за "мать його дригом"?
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13.03.2026 18:31 Відповісти
В Радянському союзі, щоб стати повноцінним інженером, вчились п'ять років. Правда півроку можна виключити, бо стільки йшло на вивчення політекономії. Але інші призначались для як для вивчення теоретичних основ, так і більш спеціалізованих предметів. Один сопромат чого вартий. На першому курсі математика була не така, як у школі, не треба спрощувати. Тепер все скоротять до трьох років: прослухав і пі.дуй. Що з такого інженера буде?
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13.03.2026 09:11 Відповісти
Та звичайно, англійська є, але вивчення починається НЕ з алфавіту....Питаю вчителя:" Як можна починати вчити мову без алфавіту (літер, звуків, їх застосування, а далі знаків транскрипції відповідно)???", а він у відповідь гігікає і заспокоює, мов терпи, це НУШ
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13.03.2026 10:16 Відповісти
От провчилися ви в школах 11 рочків, може ще й далі рочків 5 профукали.
Всесвітня історія була 2 години в тиждень. Розкажіть все. що пам'ятаєте з цього предмету. Скільки хвилин зайняло?
Географія- скільки? Далі думаю можна продовжити. Питання : для чого стільки часу витрачено? чи не варто вчити щось більш потрібне? А час загальних предметів скоротити до необхідного?
Якщо звісно ви надалі вчитиметеся на історика, то має бути профільна спеціалізація.
Те саме з сотнями вузів: скільки учнів працюють по спеціальності? Який відсоток знань реально потрібен для роботи за фахом? Який відсоток випускників дипломом збирає полуницю в Польщі. Чи варте перекладання паперів утримання такого штату викладачів? Де вихлоп? Як відобразилися ті супер знання в реальній економіці найвідсталішої країни материка? і останнє: чому дипломи з пластику? чи не варто для хоч якоїсь користі їх видавати в рулонах виробництва "Кохавинка"? (не сприймайте за рекламу)
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13.03.2026 13:41 Відповісти
 
 