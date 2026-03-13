Трирічний бакалаврат можуть запровадити в Україні до 2029 року
У закладах вищої освіти України планують запровадити трирічний бакалаврат до 2029 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка під час брифінгу 12 березня.
Нововведення орієнтоване на випускників Нової української школи, які навчатимуться 12 років у школі.
Чому планують скоротити бакалаврат
У Міністерстві освіти і науки пояснюють, що учні старших класів профільної школи отримуватимуть поглиблену академічну підготовку. Фактично частину програми першого курсу вони опановуватимуть ще під час навчання у школі.
-
Експеримент з трирічним бакалавратом спочатку планують запровадити в окремих університетах.
"Вони більш підготовлені. По факту, вони в школі пройшли програму першого курсу. Вони готові до більшого занурення у спеціальність", — пояснив Трофименко.
Як зміниться система вищої освіти
За словами заступника міністра, такий підхід дозволить швидше готувати фахівців для економіки та наблизити українську систему освіти до європейських стандартів. У багатьох країнах Європи бакалаврат триває три роки, а магістратура — два.
Також нова модель може розширити можливості для програм подвійних дипломів із європейськими університетами. Перед ухваленням нормативних змін МОН планує оцінити ефективність експерименту.
- Раніше ми писали, що школи і дитсадки в Україні зможуть здавати майно в оренду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У нас же навіть липовий президент з липовою освітою.
Тому все повинно бути просто і швидко.
треба бути справді тупим, щоб ляпнути "вони в школі пройшли програму першого курсу", коли світло +2 / -4, заняття онлайн і постійні повітряні тривоги.
але схоже, що у цього заступника міністра освіти і науки діти вже давно за кордоном, навчаються на фахівців для економіки, у них все ОК, не вистачає лише подвійних дипломів
до речі, а нахіба стільки фахівців для економіки, коли війна в Україні? Що вони збираються робити, коли і промисловість, і агросектор, і енергетика залишаться без своїх фахівців.
якщо МОН треба "порізати" витрати на вищу освіту, почніть з економічних спеціальностей (менежерів, фінансистів, маркетологів)...
і щось треба робити з українськими політиками (це взагалі дно... не знаю, які університети таке 💩 випускає, але їх точно треба позакривати назавжди)
...все одно у них одні МінДічі виходять, у яких дві компетенції - багато вкрасти і швидко втекти, чи щось ще гірше рівня Бур'янки (тут взагалі без компетенцій)
Ця тривалість може змінюватися залежно від провінції, закладу та структури програми:
Трирічний ступінь бакалавра: поширений у провінціях на кшталт Квебеку (після CEGEP) або як «Загальний» ступінь в інших провінціях, зосереджений на базових знаннях предмету.
Чотирирічний ступінь бакалавра у більшості Канади, часто потрібний для вступу до магістратури.
а як вам....
"синхронно-асинхронний формат онлайнової частини змішаного навчання"
науківці вже не одну дисертацію з цього 💩 захистили
Всесвітня історія була 2 години в тиждень. Розкажіть все. що пам'ятаєте з цього предмету. Скільки хвилин зайняло?
Географія- скільки? Далі думаю можна продовжити. Питання : для чого стільки часу витрачено? чи не варто вчити щось більш потрібне? А час загальних предметів скоротити до необхідного?
Якщо звісно ви надалі вчитиметеся на історика, то має бути профільна спеціалізація.
Те саме з сотнями вузів: скільки учнів працюють по спеціальності? Який відсоток знань реально потрібен для роботи за фахом? Який відсоток випускників дипломом збирає полуницю в Польщі. Чи варте перекладання паперів утримання такого штату викладачів? Де вихлоп? Як відобразилися ті супер знання в реальній економіці найвідсталішої країни материка? і останнє: чому дипломи з пластику? чи не варто для хоч якоїсь користі їх видавати в рулонах виробництва "Кохавинка"? (не сприймайте за рекламу)