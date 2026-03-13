СБУ задержала военного, который готовил удар РФ по локации Билецкого в зоне боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ
Задержан российский агент, который готовил удар РФ по местонахождению командира 3-го Армейского корпуса Сил обороны Андрея Билецкого.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, спецслужбы РФ завербовали оператора БПЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области.
"Фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения. Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выпытывать "грифованную" информацию у коллег по службе.
Одновременно с этим фигурант должен был "слить" оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел", — говорится в сообщении.
СБУ разоблачила "крота" еще на начальном этапе его шпионской деятельности. После этого были задокументированы его контакты с РФ и обеспечена безопасность локаций соответствующих Сил обороны.
Агент был задержан на территории гарнизона. У него изъят смартфон, с которого он поддерживал связь с оккупантами.
Подробности вербовки
Установлено, что мужчина был завербован российскими спецслужбами через свою бывшую жену, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области и работает на РФ.
Для конспирации связи с врагом агент регулярно удалял сообщения из переписки.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Ось цікаво, у багатьох чиновників, навіть у головнокомандувача, проживають родичі в рф... І їх також "вербують" таким чином чи вони "патріоти" і не піддаються вербовці?)
Чому ми інформацію так подаємо?
коварні плани ворога були зірвані завдяки тому що він там мабуть ніколи не буває?