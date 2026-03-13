РУС
Новости Задержание корректировщиков
5 685 37

СБУ задержала военного, который готовил удар РФ по локации Билецкого в зоне боевых действий. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержан российский агент, который готовил удар РФ по местонахождению командира 3-го Армейского корпуса Сил обороны Андрея Билецкого.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, спецслужбы РФ завербовали оператора БПЛА из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области.

Агент РФ готовил удар по Билецкому: СБУ раскрыла замысел врага

"Фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения. Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выпытывать "грифованную" информацию у коллег по службе.

Одновременно с этим фигурант должен был "слить" оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел", — говорится в сообщении.

СБУ разоблачила "крота" еще на начальном этапе его шпионской деятельности. После этого были задокументированы его контакты с РФ и обеспечена безопасность локаций соответствующих Сил обороны.

Агент был задержан на территории гарнизона. У него изъят смартфон, с которого он поддерживал связь с оккупантами.

Подробности вербовки

Установлено, что мужчина был завербован российскими спецслужбами через свою бывшую жену, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области и работает на РФ.

Для конспирации связи с врагом агент регулярно удалял сообщения из переписки.

Агент РФ готовил удар по Билецкому: СБУ раскрыла замысел врага
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

