Билецкий в интервью The Independent: Блокировка Starlink снизила эффективность российских ударов на 20-40%
Отключение терминалов Starlink нанесло российской армии стратегический удар: за последние две недели эффективность ее ударов снизилась на 20-40%.
Об этом британскому The Independent сообщил бригадный генерал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, информирует Цензор.НЕТ.
Эффективность российских ударов снизилась
"После блокировки Starlink для россиян уровень их эффективности по сравнению с нашей резко снизился, поскольку Starlink практически незаменим как система боевой связи", - заявил Билецкий.
Издание пишет, что за счет отключения Starlink в течение последних недель Украина отвоевала территории вокруг Покровска, к северу от Лимана в зоне ответственности Третьего корпуса и вблизи Гуляйполя на юге.
По мнению Билецкого, это "прекрасная возможность для Украины", а ущерб для России может быть долгосрочным:
"Я думаю, что в течение месяца-двух они частично восстановят свою эффективность с помощью других средств, российской спутниковой связи и т.д. Но они никогда не смогут полностью восстановить тот уровень эффективности, который имели со Starlink, в ближайшем будущем. Я не думаю, что мы говорим даже о трех или пяти годах".
Он добавил, что если Украина также потеряет связь со Starlink, то "мы снова окажемся на том же уровне, что и россияне, как это было три недели назад".
Что предшествовало?
- Как отмечалось, американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на запрос Украины по решению проблемы использования терминалов Starlink в российских дронах-камикадзе "Шахед".
- 25 января специалист по радиотехнологиям Сергей (Флеш) Бескрестнов, ставший советником министра обороны Михаила Федорова по технологическим направлениям, заявил о вероятном использовании россиянами спутникового интернета Starlink на ударных БПЛА "Шахед".
- Позже министр обороны Федоров сообщил, что Министерство обороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА.
- 1 февраля американский бизнесмен Илон Маск заверил, что несанкционированное использование Россией Starlink прекращено.
- 2 февраля Министерство обороны опубликовало алгоритм, как верифицировать терминал спутниковой связи Starlink в Украине для военных и гражданских.
- Впоследствии в СБУ заявили, что враг пытается завербовать украинцев для регистрации российских терминалов Starlink.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А зараз "Тік-ток воїн №1" в Україні.
Зараз мало хто згадає минулі "подвиги" цього "конфедерата".