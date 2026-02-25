РУС
1 316 18

Билецкий в интервью The Independent: Блокировка Starlink снизила эффективность российских ударов на 20-40%

Белецкий о последствиях блокировки Starlink для РФ

Отключение терминалов Starlink нанесло российской армии стратегический удар: за последние две недели эффективность ее ударов снизилась на 20-40%.

Об этом британскому The Independent сообщил бригадный генерал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, информирует Цензор.НЕТ.

Эффективность российских ударов снизилась 

"После блокировки Starlink для россиян уровень их эффективности по сравнению с нашей резко снизился, поскольку Starlink практически незаменим как система боевой связи", - заявил Билецкий.

Издание пишет, что за счет отключения Starlink в течение последних недель Украина отвоевала территории вокруг Покровска, к северу от Лимана в зоне ответственности Третьего корпуса и вблизи Гуляйполя на юге.

По мнению Билецкого, это "прекрасная возможность для Украины", а ущерб для России может быть долгосрочным:

"Я думаю, что в течение месяца-двух они частично восстановят свою эффективность с помощью других средств, российской спутниковой связи и т.д. Но они никогда не смогут полностью восстановить тот уровень эффективности, который имели со Starlink, в ближайшем будущем. Я не думаю, что мы говорим даже о трех или пяти годах".

Он добавил, что если Украина также потеряет связь со Starlink, то "мы снова окажемся на том же уровне, что и россияне, как это было три недели назад".

Что предшествовало?

обстрел (15059) Билецкий Андрей (73) Starlink (119) Третий армейский корпус (95)
Топ комментарии
+12
Круто.А кому ще крім Білецького дозволено інтервю давати?Ще й іноземним змі?
показать весь комментарий
25.02.2026 17:58
+11
Він і в ППО спеціаліст? Фахівець у всіх сферах. Оце повезло Ахметову з фаворитом, який йому від Авакяна дістався.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:49
+7
"механізатор широкого профілю" - є таке поняття серед персоналу без військової освіти! Але трактор таким можна довірити...
показать весь комментарий
25.02.2026 17:53
Він не запропонував Телеграм відімкнути? Дивно...
показать весь комментарий
25.02.2026 17:45
а може відразу інет відрубати , месенджеров багато
показать весь комментарий
25.02.2026 17:47
ідеальний варіант, але ваша підказка може бути використана реально...
показать весь комментарий
25.02.2026 17:49
Де ті тупоголові дегенерати які на чому попадя лаяли Ілона Маска???
показать весь комментарий
25.02.2026 17:48
Маск санкцій притримується
показать весь комментарий
25.02.2026 17:49
У лютому 2026 року компанія SpaceX Міністерство оборони України та Мінцифри розробили спільну операцію по верифікації терміналів. Наслідок чого 1 лютого 2026 року SpaceX заблокувала роботу терміналів Starlink, які російські війська використовували нелегально
показать весь комментарий
25.02.2026 17:53
Він і в ППО спеціаліст? Фахівець у всіх сферах. Оце повезло Ахметову з фаворитом, який йому від Авакяна дістався.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:49
"механізатор широкого профілю" - є таке поняття серед персоналу без військової освіти! Але трактор таким можна довірити...
показать весь комментарий
25.02.2026 17:53
Таких при Совку називали "слюсар-багатостаночник".
А зараз "Тік-ток воїн №1" в Україні.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:32
+ +
показать весь комментарий
25.02.2026 18:33
Але ще не доріс до спеціаліста рівня арестовича. До зеленського взагалі як до Києва рачки
показать весь комментарий
25.02.2026 18:03
Круто.А кому ще крім Білецького дозволено інтервю давати?Ще й іноземним змі?
показать весь комментарий
25.02.2026 17:58
самому самому і його голові ОПа
показать весь комментарий
25.02.2026 18:10
Ілону Героя України!!!
показать весь комментарий
25.02.2026 18:03
⚡️Військове звання бригадний генерал присвоєно командиру 1-го корпусу НГУ «Азов» Денису «Редісу» Прокопенку
показать весь комментарий
25.02.2026 18:03
щось багато білецького в інформпросторі.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:30
Рінат Леонідович спонсорує просування. Після війни піде на чолі якоїсь партії в Раду.
Зараз мало хто згадає минулі "подвиги" цього "конфедерата".
показать весь комментарий
25.02.2026 18:33
Весь Берестецький проспект у банерах.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:09
 
 