Билецкий в интервью The Independent: Блокировка Starlink снизила эффективность российских ударов на 20-40%

Отключение терминалов Starlink нанесло российской армии стратегический удар: за последние две недели эффективность ее ударов снизилась на 20-40%.

Об этом британскому The Independent сообщил бригадный генерал Андрей Билецкий, командир Третьего армейского корпуса, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Эффективность российских ударов снизилась

"После блокировки Starlink для россиян уровень их эффективности по сравнению с нашей резко снизился, поскольку Starlink практически незаменим как система боевой связи", - заявил Билецкий.

Издание пишет, что за счет отключения Starlink в течение последних недель Украина отвоевала территории вокруг Покровска, к северу от Лимана в зоне ответственности Третьего корпуса и вблизи Гуляйполя на юге.

По мнению Билецкого, это "прекрасная возможность для Украины", а ущерб для России может быть долгосрочным:

"Я думаю, что в течение месяца-двух они частично восстановят свою эффективность с помощью других средств, российской спутниковой связи и т.д. Но они никогда не смогут полностью восстановить тот уровень эффективности, который имели со Starlink, в ближайшем будущем. Я не думаю, что мы говорим даже о трех или пяти годах".

Он добавил, что если Украина также потеряет связь со Starlink, то "мы снова окажемся на том же уровне, что и россияне, как это было три недели назад".

Читайте также: Блокировка Starlink и Telegram создала значительные проблемы для военных РФ, - разведка Эстонии

Что предшествовало?

Читайте также: Рашисты из-за блокировки Starlink отбирают у украинцев SIM-карты, - Силы обороны Юга