Білецький в інтерв’ю The Independent: Блокування Starlink знизило ефективність російських ударів на 20-40%
Відключення терміналів Starlink завдало російській армії стратегічного удару: за останні два тижні ефективність її ударів знизилась на 20-40%.
Про це британському The Independent повідомив бригадний генерал Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, інформує Цензор.НЕТ.
Ефективність російських ударів знизилась
"Після блокування Starlink для росіян рівень їхньої ефективності порівняно з нашим різко знизився, оскільки Starlink практично незамінний як система бойового зв'язку", — заявив Білецький.
Видання пише, що за рахунок відключенню Starlink протягом останніх тижнів Україна відвоювала території навколо Покровська, на північ від Лимана в зоні відповідальності Третього корпусу та поблизу Гуляйполя на півдні.
На думку Білецького, це "чудова можливість для України", а шкода для Росії може бути довгостроковою:
"Я думаю, що протягом місяця-двох вони частково відновлять свою ефективність за допомогою інших засобів, російського супутникового зв’язку тощо. Але вони ніколи не зможуть повністю відновити той рівень ефективності, який мали зі Starlink, у найближчому майбутньому. Я не думаю, що ми говоримо навіть про три чи п’ять років".
Він додав, що якщо Україна також втратить зв'язок зі Starlink, то "ми знову опинимося на тому ж рівні, що й росіяни, як це було три тижні тому".
Що передувало?
- Як зазначалося, американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на запит України щодо вирішення проблеми використання терміналів Starlink у російських дронах-камікадзе "Шахед".
- 25 січня фахівець із радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов, який став радником міністра оборони Михайла Федорова з технологічних напрямів, заявив про ймовірне використання росіянами супутникового інтернету Starlink на ударних БпЛА "Шахед".
- Пізніше міністр оборони Федоров повідомив, що Міністерство оборони України разом із компанією SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА.
- 1 лютого американський бізнесмен Ілон Маск запевнив, що несанкціоноване використання Росією Starlink припинено.
- 2 лютого Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.
- Згодом в СБУ заявили, що ворог намагається завербувати українців для реєстрації російських терміналів Starlink.
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