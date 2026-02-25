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Новини Росія використовує Шахеди зі Starlink Блокування Starlink окупантам
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Білецький в інтерв’ю The Independent: Блокування Starlink знизило ефективність російських ударів на 20-40%

Білецький про наслідки блокування Starlink для РФ

Відключення терміналів Starlink завдало російській армії стратегічного удару: за останні два тижні ефективність її ударів знизилась на 20-40%.

Про це британському The Independent повідомив бригадний генерал Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, інформує Цензор.НЕТ.

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Ефективність російських ударів знизилась 

"Після блокування Starlink для росіян рівень їхньої ефективності порівняно з нашим різко знизився, оскільки Starlink практично незамінний як система бойового зв'язку", — заявив Білецький.

Видання пише, що за рахунок відключенню Starlink протягом останніх тижнів Україна відвоювала території навколо Покровська, на північ від Лимана в зоні відповідальності Третього корпусу та поблизу Гуляйполя на півдні.

На думку Білецького, це "чудова можливість для України", а шкода для Росії може бути довгостроковою:

"Я думаю, що протягом місяця-двох вони частково відновлять свою ефективність за допомогою інших засобів, російського супутникового зв’язку тощо. Але вони ніколи не зможуть повністю відновити той рівень ефективності, який мали зі Starlink, у найближчому майбутньому. Я не думаю, що ми говоримо навіть про три чи п’ять років".

Він додав, що якщо Україна також втратить зв'язок зі Starlink, то "ми знову опинимося на тому ж рівні, що й росіяни, як це було три тижні тому".

Читайте також: Блокування Starlink і Telegram створило значні проблеми для військових РФ, - розвідка Естонії

Що передувало?

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Автор: 

обстріл (34320) Білецький Андрій (249) Starlink (349) Третій армійський корпус (135)
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Топ коментарі
+12
Круто.А кому ще крім Білецького дозволено інтервю давати?Ще й іноземним змі?
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25.02.2026 17:58 Відповісти
+11
Він і в ППО спеціаліст? Фахівець у всіх сферах. Оце повезло Ахметову з фаворитом, який йому від Авакяна дістався.
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25.02.2026 17:49 Відповісти
+7
"механізатор широкого профілю" - є таке поняття серед персоналу без військової освіти! Але трактор таким можна довірити...
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25.02.2026 17:53 Відповісти
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Він не запропонував Телеграм відімкнути? Дивно...
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25.02.2026 17:45 Відповісти
а може відразу інет відрубати , месенджеров багато
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25.02.2026 17:47 Відповісти
ідеальний варіант, але ваша підказка може бути використана реально...
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25.02.2026 17:49 Відповісти
Де ті тупоголові дегенерати які на чому попадя лаяли Ілона Маска???
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25.02.2026 17:48 Відповісти
Маск санкцій притримується
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25.02.2026 17:49 Відповісти
У лютому 2026 року компанія SpaceX Міністерство оборони України та Мінцифри розробили спільну операцію по верифікації терміналів. Наслідок чого 1 лютого 2026 року SpaceX заблокувала роботу терміналів Starlink, які російські війська використовували нелегально
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25.02.2026 17:53 Відповісти
Він і в ППО спеціаліст? Фахівець у всіх сферах. Оце повезло Ахметову з фаворитом, який йому від Авакяна дістався.
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25.02.2026 17:49 Відповісти
"механізатор широкого профілю" - є таке поняття серед персоналу без військової освіти! Але трактор таким можна довірити...
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25.02.2026 17:53 Відповісти
Таких при Совку називали "слюсар-багатостаночник".
А зараз "Тік-ток воїн №1" в Україні.
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25.02.2026 18:32 Відповісти
+ +
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25.02.2026 18:33 Відповісти
Але ще не доріс до спеціаліста рівня арестовича. До зеленського взагалі як до Києва рачки
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25.02.2026 18:03 Відповісти
Круто.А кому ще крім Білецького дозволено інтервю давати?Ще й іноземним змі?
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25.02.2026 17:58 Відповісти
самому самому і його голові ОПа
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25.02.2026 18:10 Відповісти
Ілону Героя України!!!
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25.02.2026 18:03 Відповісти
⚡️Військове звання бригадний генерал присвоєно командиру 1-го корпусу НГУ «Азов» Денису «Редісу» Прокопенку
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25.02.2026 18:03 Відповісти
щось багато білецького в інформпросторі.
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25.02.2026 18:30 Відповісти
Рінат Леонідович спонсорує просування. Після війни піде на чолі якоїсь партії в Раду.
Зараз мало хто згадає минулі "подвиги" цього "конфедерата".
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25.02.2026 18:33 Відповісти
Весь Берестецький проспект у банерах.
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25.02.2026 19:09 Відповісти
 
 