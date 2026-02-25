Білецький в інтерв’ю The Independent: Блокування Starlink знизило ефективність російських ударів на 20-40%

Відключення терміналів Starlink завдало російській армії стратегічного удару: за останні два тижні ефективність її ударів знизилась на 20-40%.

Про це британському The Independent повідомив бригадний генерал Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу, інформує Цензор.НЕТ.

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Ефективність російських ударів знизилась

"Після блокування Starlink для росіян рівень їхньої ефективності порівняно з нашим різко знизився, оскільки Starlink практично незамінний як система бойового зв'язку", — заявив Білецький.

Видання пише, що за рахунок відключенню Starlink протягом останніх тижнів Україна відвоювала території навколо Покровська, на північ від Лимана в зоні відповідальності Третього корпусу та поблизу Гуляйполя на півдні.

На думку Білецького, це "чудова можливість для України", а шкода для Росії може бути довгостроковою:

"Я думаю, що протягом місяця-двох вони частково відновлять свою ефективність за допомогою інших засобів, російського супутникового зв’язку тощо. Але вони ніколи не зможуть повністю відновити той рівень ефективності, який мали зі Starlink, у найближчому майбутньому. Я не думаю, що ми говоримо навіть про три чи п’ять років".

Він додав, що якщо Україна також втратить зв'язок зі Starlink, то "ми знову опинимося на тому ж рівні, що й росіяни, як це було три тижні тому".

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Що передувало?

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