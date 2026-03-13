СБУ затримала військового, який готував удар РФ по локації Білецького в зоні бойових дій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано російського агента, який готував удар РФ по локації командира 3-го Армійського корпусу Сил оборони Андрія Білецького.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, спецслужби РФ завербували оператора БпЛА з іншої бригади, що виконує завдання на Харківщині.

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"Фігурант намагався отримати інформацію про час та місце прибуття генерала ЗСУ на позиції свого з’єднання. Для збору розвідданих агент використовував свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати "грифовану" інформацію у колег по службі.

Одночасно з цим фігурант мав "злити" окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл", - йдеться в повідомленні.

СБУ викрила "крота" ще на початковому етапі його шпигунської діяльності. Після цього було задокументовано його контакти з РФ та убезпечено локації відповідних Сил оборони.

Агента затримали на території гарнізону. У нього вилучено смартфон, з якого він тримав зв’язок з окупантами.

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Подробиці вербування

Встановлено, що чоловіка було завербовано російськими спецслужбістами через свою колишню дружину, яка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та працює на РФ.

Для конспірації зв’язку з ворогом агент регулярно видаляв повідомлення з листування.









Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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