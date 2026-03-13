Сбивают "Кинжалы", "Искандеры" и "Цирконы": Минобороны рассказало о ракетах PAC-3 для Patriot, полученных от Германии. ИНФОГРАФИКА
Украина получила от Германии новую партию ракет PAC-3 для зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны Patriot, о чем было договорено по итогам заседания в формате "Рамштайн". Они укрепят возможности противовоздушной обороны в борьбе с самыми сложными воздушными угрозами — баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в Минобороны объяснили, почему именно эти перехватчики являются одним из ключевых элементов защиты украинского неба.
Характеристики и преимущества ракет РАС-3
- Перехватывает баллистику
РАС-3 – самая эффективная ракета против баллистических "Искандеров", гиперзвуковых "Кинжалов" и "Цирконов". Она имеет длину около 5 м и диаметр 25 см. Поражает цель путем прямого столкновения "hit-to-kill", то есть кинетическим ударом большой мощности. Это гарантирует не только повреждение, но и полное уничтожение боеголовки, сводя на нет риски повреждения критической инфраструктуры.
- Высокая маневренность
Ракета РАС-3 развивает скорость до 6170 км/ч, весит всего 218 кг, оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения. Благодаря этому может выполнять резкие маневры, менять траекторию, эффективно перехватывать быстро движущиеся цели. Ракета работает независимо от наземной станции подсветки цели.
- Большое количество ракет в установке
Одна пусковая установка Patriot вмещает 16 ракет РАС-3, то есть один комплекс может уничтожить до 16 целей без перезарядки. Заряженный ракетами PAC-2, он способен поразить максимум четыре цели, так как каждый из четырех контейнеров содержит только одну ракету.
- Большая дальность действия
Ракета РАС-3 СRI имеет дальность действия до 45 км, высоту – до 12 км. РАС-3 MSE имеет еще большие показатели. Благодаря чему комплекс Patriot может эффективно прикрывать от баллистических ракет любой украинский город.
В Минобороны отметили, что защита украинского неба является первым пунктом Плана войны Украины, который обнародовал министр обороны Михаил Федоров. Цель – идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что Германия вместе с европейскими партнерами передаст Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.
- 10 марта президент Зеленский сообщил, что Украина получила от Германии ракеты PAC-3 для систем Patriot, о поставках которых было договорено во время последнего заседания в формате "Рамштайн".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль