Сбивают "Кинжалы", "Искандеры" и "Цирконы": Минобороны рассказало о ракетах PAC-3 для Patriot, полученных от Германии. ИНФОГРАФИКА

Украина получила от Германии новую партию ракет PAC-3 для зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны Patriot, о чем было договорено по итогам заседания в формате "Рамштайн". Они укрепят возможности противовоздушной обороны в борьбе с самыми сложными воздушными угрозами — баллистическими и гиперзвуковыми ракетами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Минобороны объяснили, почему именно эти перехватчики являются одним из ключевых элементов защиты украинского неба.

Характеристики и преимущества ракет РАС-3

Перехватывает баллистику

РАС-3 – самая эффективная ракета против баллистических "Искандеров", гиперзвуковых "Кинжалов" и "Цирконов". Она имеет длину около 5 м и диаметр 25 см. Поражает цель путем прямого столкновения "hit-to-kill", то есть кинетическим ударом большой мощности. Это гарантирует не только повреждение, но и полное уничтожение боеголовки, сводя на нет риски повреждения критической инфраструктуры.

Высокая маневренность

Ракета РАС-3 развивает скорость до 6170 км/ч, весит всего 218 кг, оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения. Благодаря этому может выполнять резкие маневры, менять траекторию, эффективно перехватывать быстро движущиеся цели. Ракета работает независимо от наземной станции подсветки цели.

Большое количество ракет в установке

Одна пусковая установка Patriot вмещает 16 ракет РАС-3, то есть один комплекс может уничтожить до 16 целей без перезарядки. Заряженный ракетами PAC-2, он способен поразить максимум четыре цели, так как каждый из четырех контейнеров содержит только одну ракету.

Большая дальность действия

Ракета РАС-3 СRI имеет дальность действия до 45 км, высоту – до 12 км. РАС-3 MSE имеет еще большие показатели. Благодаря чему комплекс Patriot может эффективно прикрывать от баллистических ракет любой украинский город.

В Минобороны отметили, что защита украинского неба является первым пунктом Плана войны Украины, который обнародовал министр обороны Михаил Федоров. Цель – идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов.

Что предшествовало