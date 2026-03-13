Збивають "Кинджали", "Іскандери" і "Циркони": Міноборони розповіло про ракети PAC-3 для Patriot, отримані від Німеччини. ІНФОГРАФІКА

Україна отримала від Німеччини нову партію ракет PAC-3 до зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони Patriot, про що було домовлено за результатами засідання у форматі "Рамштайн". Вони посилять можливості протиповітряної оборони у боротьбі з найскладнішими повітряними загрозами – балістичними та гіперзвуковими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, у Міноборони пояснили, чому саме ці перехоплювачі є одним із ключових елементів захисту українського неба.

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Характеристики і переваги ракет РАС-3

Перехоплює балістику

РАС-3 – найефективніша ракета проти балістичних "Іскандерів", гіперзвукових "Кинджалів" та "Цирконів". Вона має довжину близько 5 м і діаметр 25 см. Уражає ціль шляхом прямого зіткнення "hit-to-kill", тобто кінетичним ударом великої потужності. Це гарантує не лише пошкодження, а повне знищення боєголовки, зводячи нанівець ризики пошкоджень критичної інфраструктури.

Висока маневровість

Ракета РАС-3 розвиває швидкість до 6170 км/год, важить всього 218 кг, обладнана активною радіолокаційною головкою самонаведення. Завдяки цьому може виконувати різкі маневри, змінювати траєкторію, ефективно перехоплювати цілі, що швидко рухаються. Ракета працює незалежно від наземної станції підсвічування цілі.

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Велика кількість ракет в установці

Одна пускова установка Patriot вміщує 16 ракет РАС-3, тобто один комплекс може знищити до 16 цілей без перезарядки. Заряджений ракетами PAC-2, він здатен уразити максимум чотири цілі, бо кожен з чотирьох контейнерів містить лише одну ракету.

Велика дальність дії

Ракета РАС-3 СRI має дальність дії до 45 км, висоту – до 12 км. РАС-3 MSE має ще більші показники. Завдяки чому комплекс Patriot може ефективно прикривати від балістичних ракет будь-яке українське місто.

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У Міноборони зауважили, що захист українського неба є першим пунктом Плану війни України, який оприлюднив Міністр оборони Михайло Федоров. Ціль – ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів.

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