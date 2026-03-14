Атака РФ на Киевщину: 5 погибших, 22 раненых, повреждено 184 объекта, наибольшие разрушения в Броварах и Украинке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие массированной ночной атаки РФ на Киевскую область 14 марта погибли пять человек, ещё 22 получили ранения, среди них трое детей. Всего повреждено 184 объекта, в том числе жилые дома, учебные заведения и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

"Работаю на местах ликвидации последствий ночной массированной атаки врага на Киевскую область. Побывал в Броварах и в Украинке, где зафиксированы одни из самых серьезных разрушений", — написал он.

Этой ночью Россия в очередной раз коварно нанесла удар по Киевщине ракетами и дронами. Под ударом оказались мирные населенные пункты — жилые дома, учебные заведения, предприятия и объекты критической инфраструктуры.

Жертвы обстрелов

К сожалению, есть потери. Вследствие вражеской атаки погибли четыре человека. Еще 22 жителя области пострадали, среди них трое детей.

В Броварской громаде двое людей находятся в тяжелом состоянии — врачи оказывают им всю необходимую помощь, они находятся под постоянным наблюдением медиков.

К сожалению, число погибших вследствие ночного массированного удара России по Киевщине возросло до пяти человек.

 Еще одного человека враг убил в Вышгородском районе.

Разрушения

Последствия атаки зафиксированы в шести районах области — Броварском, Обуховском, Вышгородском, Бучанском, Бориспольском, Белоцерковском. Всего повреждено 184 объекта. Среди них — 41 многоэтажка и 43 частных дома. Также повреждены общежития, учебные заведения, складские и производственные помещения, церковь, недостроенные здания, десятки нежилых зданий и 60 транспортных средств. В многоэтажках взрывной волной выбиты окна и повреждены балконы — фактически речь идет о сотнях квартир с поврежденным остеклением, в одной из них обломками пробита крыша. Повреждены также отдельные системы жизнеобеспечения населенных пунктов.

  • Наибольшие разрушения понесли Обуховский и Броварской районы.
  • В Броварском районе повреждено 67 объектов. Это частные и многоквартирные жилые дома, общежития, складские и производственные помещения, офисные и торговые здания. Значительные повреждения получил и транспорт — уничтожены или повреждены десятки автомобилей.
  • В Вышгородском районе повреждены многоэтажный дом, частные дома и складские помещения.
  • В Обуховском районе враг нанес удар по жилой застройке и социальной инфраструктуре. Повреждены многоэтажные и частные дома, учебные заведения — лицеи и детский сад, нежилые помещения. Также вследствие атаки повреждена церковь.
  • В Бучанском районе поврежден частный дом. Также фиксируем разрушения в Белоцерковском и Бориспольском районах.

Повреждения энергетической и газовой инфраструктуры

В Обуховском районе без газоснабжения остались шесть населенных пунктов — Украинка, Веремья, Жуковцы, Триполье, Халепья и Щербаковка. Всего это 7911 абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением и планируют возобновить газоснабжение в течение двух суток.

В городе Украинка временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для более чем 8300 абонентов.

Частично отсутствует отопление и в Обухове — там остановлена подача тепла в 64 дома. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий повреждений. По предварительным оценкам, теплоснабжение планируют восстановить в течение суток.

В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах обесточено около 1348 абонентов. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям. Часть уже восстановлена.

В то же время, централизованное водоснабжение и водоотведение во всех громадах области обеспечивается в штатном режиме.

Помощь спасательных служб

На местах работают все оперативные службы — спасатели, медики, полиция, коммунальные и социальные службы. Развернуты штабы помощи, людям оказывается медицинская и психологическая поддержка, привлечены волонтеры.

В Броварах для жителей работает автобус несокрушимости, где люди могут согреться, получить помощь и необходимую информацию. Также организовано горячее питание для пострадавших жителей.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия вражеской атаки и помочь людям. Благодарю все службы, которые без остановки работают на местах", — подчеркнул Калашник.

Также глава ОВА призвал всех жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах во время воздушных тревог.

Смерть рашистським мразям
14.03.2026 19:10 Ответить
Почему имея такое вооружение трамп не ***.т по москве? Это бы был привентивный удар от войны. Или лучше серию ударов, чтобы больше не воевали с нами.
14.03.2026 19:10 Ответить
BBC
Вночі проти 14 березня Росія провела масовану атаку на Україну - запустила сотні шахедів, а після 3 години вдарила по Києву та області гіперзвуковими ракетами "Циркон" з моря та балістичними ракетами з півночі. Згодом столицю та навколишні міста атакували крилаті ракети, запущені з бомбардувальників та кораблів.
Повітряні сили вказують про атаку 498 засобами - 68 ракетами та 430 дронами. Зокрема 2 "Цирконами" (збили одну ракету), 13 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 (збили 7), 25 крилатими ракетами "Калібр" (збили усі), 24 крилатими ракетами Х-101 (збили усі) і 4 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (одну збили).

Основного удару зазнала Київщина.
14.03.2026 19:11 Ответить
Смерть рашистським мразям
14.03.2026 19:10 Ответить
******, як маніяка-убивцю, постійно тягне на місце де він убиває Українців!
Кримінальна психіатрія, разом з шредером і меркель та трампом, це знають про нього….!!!
Дивне мовчання отих країн-рабів ******, які так волали про дачу на валдаї!?!?
14.03.2026 19:38 Ответить
Тцк в помощь тогда😀
14.03.2026 19:42 Ответить
Коли вже буде ракетний фонд???Але з реальним виготовленням або закупівлею ракет!Не показ відео,а реальна,бажано балістична далекобійна ракета,хоча б на 1000 км???Я готовий скинути десятки тисяч,тільки щоб ми регулярно розмотували єлабугу,чи ще якісь заводи на росії!!!!!
14.03.2026 19:43 Ответить
Почему имея такое вооружение трамп не ***.т по москве? Это бы был привентивный удар от войны. Или лучше серию ударов, чтобы больше не воевали с нами.
14.03.2026 19:10 Ответить
тому що його язик який прилип до дупи путлєра не дозволяє віддати такий наказ...
14.03.2026 19:41 Ответить
14.03.2026 19:11 Ответить
І шо? Страшно, капець. Бажаю кацапам кожну нічь так проводити....
14.03.2026 19:27 Ответить
Звичайно, на першому місці життя та здоровья. Потім житло. Але потрощені авто, це теж велика біда. Звичайна автоцивілка, збитки не покриє
14.03.2026 19:26 Ответить
Автоцівілка взагалі нічого не покиває - бо то є обов'язкове страхування циввльно правової відповвдальності власників ТЗ

Маю сумнів, що у Вас є КАСКО, з покриттям воєнних ризиків.
14.03.2026 19:29 Ответить
Моя автоцивілка, покриває шкоду другому авто, якщо я буду винуватцем. Каско в мене немає, я не олігарх на Ламборджіні
14.03.2026 19:37 Ответить
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
14.03.2026 19:36 Ответить
а как конча- заспа как договорилась с пуйлом, что ни одного дрона и рядом не пролетело?
14.03.2026 19:50 Ответить
 
 