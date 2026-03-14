Атака РФ на Киевщину: 5 погибших, 22 раненых, повреждено 184 объекта, наибольшие разрушения в Броварах и Украинке. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вследствие массированной ночной атаки РФ на Киевскую область 14 марта погибли пять человек, ещё 22 получили ранения, среди них трое детей. Всего повреждено 184 объекта, в том числе жилые дома, учебные заведения и инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Работаю на местах ликвидации последствий ночной массированной атаки врага на Киевскую область. Побывал в Броварах и в Украинке, где зафиксированы одни из самых серьезных разрушений", — написал он.

Этой ночью Россия в очередной раз коварно нанесла удар по Киевщине ракетами и дронами. Под ударом оказались мирные населенные пункты — жилые дома, учебные заведения, предприятия и объекты критической инфраструктуры.

Жертвы обстрелов

К сожалению, есть потери. Вследствие вражеской атаки погибли четыре человека. Еще 22 жителя области пострадали, среди них трое детей.

В Броварской громаде двое людей находятся в тяжелом состоянии — врачи оказывают им всю необходимую помощь, они находятся под постоянным наблюдением медиков.

К сожалению, число погибших вследствие ночного массированного удара России по Киевщине возросло до пяти человек.

Еще одного человека враг убил в Вышгородском районе.

Разрушения

Последствия атаки зафиксированы в шести районах области — Броварском, Обуховском, Вышгородском, Бучанском, Бориспольском, Белоцерковском. Всего повреждено 184 объекта. Среди них — 41 многоэтажка и 43 частных дома. Также повреждены общежития, учебные заведения, складские и производственные помещения, церковь, недостроенные здания, десятки нежилых зданий и 60 транспортных средств. В многоэтажках взрывной волной выбиты окна и повреждены балконы — фактически речь идет о сотнях квартир с поврежденным остеклением, в одной из них обломками пробита крыша. Повреждены также отдельные системы жизнеобеспечения населенных пунктов.

Наибольшие разрушения понесли Обуховский и Броварской районы.

В Броварском районе повреждено 67 объектов. Это частные и многоквартирные жилые дома, общежития, складские и производственные помещения, офисные и торговые здания. Значительные повреждения получил и транспорт — уничтожены или повреждены десятки автомобилей.

В Вышгородском районе повреждены многоэтажный дом, частные дома и складские помещения.

В Обуховском районе враг нанес удар по жилой застройке и социальной инфраструктуре. Повреждены многоэтажные и частные дома, учебные заведения — лицеи и детский сад, нежилые помещения. Также вследствие атаки повреждена церковь.

В Бучанском районе поврежден частный дом. Также фиксируем разрушения в Белоцерковском и Бориспольском районах.

Повреждения энергетической и газовой инфраструктуры

В Обуховском районе без газоснабжения остались шесть населенных пунктов — Украинка, Веремья, Жуковцы, Триполье, Халепья и Щербаковка. Всего это 7911 абонентов. Специалисты уже работают над восстановлением и планируют возобновить газоснабжение в течение двух суток.

В городе Украинка временно прекращено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах для более чем 8300 абонентов.

Частично отсутствует отопление и в Обухове — там остановлена подача тепла в 64 дома. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий повреждений. По предварительным оценкам, теплоснабжение планируют восстановить в течение суток.

В Броварском, Вышгородском и Обуховском районах обесточено около 1348 абонентов. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям. Часть уже восстановлена.

В то же время, централизованное водоснабжение и водоотведение во всех громадах области обеспечивается в штатном режиме.

Помощь спасательных служб

На местах работают все оперативные службы — спасатели, медики, полиция, коммунальные и социальные службы. Развернуты штабы помощи, людям оказывается медицинская и психологическая поддержка, привлечены волонтеры.

В Броварах для жителей работает автобус несокрушимости, где люди могут согреться, получить помощь и необходимую информацию. Также организовано горячее питание для пострадавших жителей.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия вражеской атаки и помочь людям. Благодарю все службы, которые без остановки работают на местах", — подчеркнул Калашник.

Также глава ОВА призвал всех жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в безопасных местах во время воздушных тревог.

