Атака РФ на Київщину: 5 загиблих, 22 поранених, пошкоджено 184 об’єкти, найбільші руйнування у Броварах та Українці. ФОТОрепортаж

Унаслідок масованої нічної атаки РФ на Київську область 14 березня загинули п'ятеро людей, ще 22 дістали поранення, серед них троє дітей. Загалом пошкоджено 184 об’єкти, зокрема житлові будинки, освітні заклади та інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

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"Працюю на місцях ліквідації наслідків нічної масованої атаки ворога на Київщину. Побував у Броварах та в Українці, де зафіксовано одні з найсерйозніших руйнувань", - написав він.

Цієї ночі росія вкотре підступно вдарила по Київській області ракетами та дронами. Під ударом опинилися мирні населені пункти — житлові будинки, освітні заклади, підприємства та об’єкти критичної інфраструктури.

Жертви обстрілів

На жаль, маємо втрати. Внаслідок ворожої атаки загинули четверо людей. Ще 22 жителі області постраждали, серед них троє дітей.

У Броварській громаді двоє людей перебувають у важкому стані — лікарі надають їм всю необхідну допомогу, вони під постійним наглядом медиків.

На жаль, кількість загиблих унаслідок нічного масованого удару росії по Київщині зросла до п’яти людей.

Ще одну людину ворог убив у Вишгородському районі.

Руйнування

Наслідки атаки зафіксовано у шести районах області — Броварському, Обухівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському, Білоцерківському. Загалом пошкоджено 184 об’єкти. Серед них — 41 багатоповерхівка та 43 приватні будинки. Також пошкоджено гуртожитки, навчальні заклади, складські та виробничі приміщення, церква, недобудови, десятки нежитлових будівель і 60 транспортних засобів. У багатоповерхівках вибуховою хвилею вибито вікна та пошкоджено балкони — фактично йдеться про сотні квартир із пошкодженим склінням, в одному з них уламками пробито дах. Пошкоджено також окремі системи життєдіяльності населених пунктів.

Найбільших руйнувань зазнали Обухівський та Броварський райони.

У Броварському районі пошкоджено 67 об’єктів. Це приватні та багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки, складські та виробничі приміщення, офісні й торгові будівлі. Значних пошкоджень зазнав і транспорт — знищено або пошкоджено десятки автомобілів.

У Вишгородському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та складські приміщення.

В Обухівському районі ворог вдарив по житловій забудові та соціальній інфраструктурі. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, освітні заклади — ліцеї та дитячий садок, нежитлові приміщення. Також унаслідок атаки пошкоджено церкву.

У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок. Також фіксуємо руйнування у Білоцерківському та Бориспільському районах.

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Пошкодження енергетичної та газової інфраструктури

На Обухівщині без газопостачання залишилися шість населених пунктів — Українка, Верем’я, Жуківці, Трипілля, Халеп’я та Щербаківка. Загалом це 7911 абонентів. Фахівці вже працюють над відновленням і планують повернути газопостачання протягом двох діб.

У місті Українка тимчасово припинено теплопостачання у 62 багатоквартирних будинках для понад 8300 абонентів.

Частково відсутнє опалення і в Обухові — там зупинено подачу тепла до 64 будинків. Комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень. За попередніми оцінками, теплопостачання планують відновити протягом доби.

У Броварському, Вишгородському та Обухівському районах знеструмлено близько 1348 абонентів. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло людям. Частину вже відновлено.

Водночас, централізоване водопостачання та водовідведення в усіх громадах області забезпечується у штатному режимі.

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Допомога рятувальних служб

На місцях працюють усі оперативні служби — рятувальники, медики, поліція, комунальні та соціальні служби. Розгорнуті штаби допомоги, людям надається медична та психологічна підтримка, залучені волонтери.

У Броварах для жителів працює автобус незламності, де люди можуть зігрітися, отримати допомогу та необхідну інформацію. Також організовано гаряче харчування для постраждалих мешканців.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожої атаки та допомогти людям. Дякую всім службам, які без зупинки працюють на місцях", - наголосив Калашник.

Також очільник ОВА закликав всіх жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях під час повітряних тривог.

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