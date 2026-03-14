117 боевых столкновений на фронте с начала суток: наиболее активен враг на Константиновском направлении, - Генштаб

Всего с начала суток произошло 117 боевых столкновений.

Силы обороны продолжают сдерживать врага, уничтожают личный состав и истощают боевой потенциал оккупантов, нанося систематические огневые удары.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес 68 авиационных ударов – сбросил 188 управляемых авиабомб, один ракетный удар, применив 68 ракет. Кроме того, применил 5917 дронов-камикадзе и осуществил 2684 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отразили два вражеских штурма, кроме этого, противник нанес два авиаудара, сбросил шесть управляемых бомб, осуществил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности два – с применением РСЗО.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Фиголовка и Волчанск. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении населенных пунктов Куриловка и Петропавловка. До сих пор продолжается один бой.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Дробишевого, Ставков и Лимана. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Славянском направлении противник десять раз пытался продвинуться в районах Закитного, Ризниковки, Ямполя, Платоновки, Дроновки и в сторону Рай-Александровки. Силы обороны успешно остановили все вражеские штурмы.

На Краматорском направлении враг совершил две атаки в районах Никифоровки и Новомарково.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 25 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Клебан-Бика, Плещеевки, Русина Яра и Софиевки. Продолжается один вражеский штурм.

Силы обороны с начала суток отразили 13 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Мирноград, Удачное, Новопавловка. Три боевых столкновения еще не завершены.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 35 оккупантов и 12 – ранено; уничтожено или подавлено 263 БПЛА различных типов, обезврежено два автомобиля, единица специальной техники, артиллерийская система и одно укрытие вражеской пехоты.

На Александровском направлении оккупанты пять раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах Александрограда, Злагоды и Доброполья, однако наши защитники успешно остановили все штурмы противника. Кроме того, населенный пункт Писанцы подвергся авиационному бомбардированию.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализничного, Варваровки, Зеленого, Чаривного, Гуляйпольского и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвижевки, Верхней Терсы, Гуляйпольского, Самийловки, Васильевского, Чаривного и Долинки. Четыре боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед вблизи населенного пункта Павловка.

Оккупанты нанесли авиаудары по районам Таврического, Веселянки и Запорожья.

На Приднепровском направлении произошло одно боевое столкновение. Авиаударам подверглись населенные пункты Львово и Ольговка.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

