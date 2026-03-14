117 боєзіткнень на фронті від початку доби: найактивніший ворог на Костянтинівському напрямку, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень.

Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал окупантів, завдаючи систематичного вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ворожі обстріли

Противник завдав 68 авіаційних ударів – скинув 188 керованих авіабомб, одного ракетного удару, застосувавши 68 ракет. Крім того, застосував 5917 дронів-камікадзе та здійснив 2684 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбили два ворожі штурми, крім цього противник завдав двох авіаударів, скинув шість керованих бомб, здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ.

Також дивіться: Уражено установку "Іскандер", РЛС "Небо-У" та С-300 і низку командно-спостережних пунктів РФ, - Генштаб

Бої на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Фиголівка та Вовчанськ. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку ворог два рази атакував у напрямку населених пунктів Курилівка та Петропавлівка. Дотепер триває один бій.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири спроби загарбників просунутися поблизу Дробишевого, Ставків та Лиману. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Слов’янському напрямку противник десять разів намагався просунутися у районах Закітного, Різниківки, Ямполя, Платонівки, Дронівки та у бік Рай-Олександрівки. Сили оборони успішно зупинили всі ворожі штурми.

На Краматорському напрямку ворог здійснив дві атаки в районах Никифорівки та Новомаркового.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 25 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Русиного Яру та Софіївки. Триває один ворожий штурм.

Також читайте: Уражено аеродром "Майкоп" в Адигеї, уточнено результати удару по заводу "Кремній Ел" у Брянську, - Генштаб

Сили оборони з початку доби відбили 13 штурмових дій ворога на Покровському напрямку у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Мирноград, Удачне, Новопавлівка. Три боєзіткнення іще не завершено.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 35 окупантів та 12 – поранено; знищено або подавлено 263 БпЛА різних типів, знешкоджено два автомобілі, одиницю спеціальної техніки, артилерійську систему та одне укриття ворожої піхоти.

На Олександрівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах Олександрограда, Злагоди та Добропілля, проте наші оборонці успішно зупинили всі штурми противника. Крім того, населений пункт Писанці зазнав авіаційного бомбардування.

Також дивіться: Два гуманоїдні роботи Phantom "служать" у ЗСУ і виконують завдання на передовій, - TIME. ВIДЕО

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Варварівки, Зеленого, Чарівного, Гуляйпільського та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Самійлівки, Василівського, Чарівного та Долинки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед поблизу населеного пункту Павлівка.

Окупанти завдали авіаційних ударів по районах Таврійського, Веселянки та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Авіаударів зазнали населені пункти Львове та Ольгівка.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони поступово просуваються вперед у Південній операційній зоні, - Сирський