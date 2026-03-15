Франция израсходовала большую часть ракет для истребителей из-за иранских "шахедов"

Франция столкнулась с критическим дефицитом ракет для истребителей Rafale на фоне активных операций по перехвату иранских дронов на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания La Tribune.

Французская авиация за последнее время уничтожила десятки ударных "шахедов" в регионе. Для этого использовались ракеты класса "воздух-воздух" MICA, однако их активное применение привело к быстрому сокращению запасов боеприпасов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Конфликт между военными и производителем

Из-за нехватки ракет во Франции возник внутренний конфликт между Генеральным штабом, Управлением вооружений и производителем ракет - компанией MBDA.

Генштаб обвинил чиновников оборонного ведомства в медленном поиске более дешевых альтернатив для борьбы с недорогими дронами. В свою очередь, в Управлении вооружений заявили, что осторожно относятся к закупкам у новых производителей из-за риска низкого качества.

В компании MBDA подчеркнули, что уже увеличили темпы производства, однако не готовы выпускать дополнительную продукцию без подписанных контрактов и гарантированной оплаты.

Ракетный дефицит и поиск альтернатив

Из-за угрозы обороноспособности министр обороны Франции Себастьен Лекорню созвал экстренное кризисное совещание. На встрече планируют обсудить долгосрочные решения для укрепления армии и найти способы преодоления так называемого "ракетного голода".

Одной из ключевых проблем называют экономический дисбаланс. Дорогие высокотехнологичные ракеты стоимостью в сотни тысяч евро используют для уничтожения дешевых дронов. Такой подход считают экономически невыгодным и истощающим стратегические резервы.

Между тем проблема нехватки средств перехвата возникла не только во Франции. По данным израильских СМИ, Израиль сообщил США о критической нехватке перехватчиков баллистических ракет на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.

Кроме того, израильское издание Ynet сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Украине с запросом о переговорах с президентом Владимиром Зеленским. По данным журналистов, это связано с большим опытом Украины в перехвате иранских дронов.

Напомним, Израиль заявил, что намерен продолжать операцию против Ирана как минимум еще три недели, а министр энергетики США Крис Райт заявил, что война с Ираном может завершиться в ближайшее время.

Читайте также: США и Израиль поразили более 15 тыс. целей в Иране: уничтожено 90% ракет и 95% дронов, - Хегсет