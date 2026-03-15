РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5684 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Удары США по Ирану
1 326 16

Франция израсходовала большую часть ракет для истребителей из-за иранских "шахедов"

Франция столкнулась с критическим дефицитом ракет для Rafale

Франция столкнулась с критическим дефицитом ракет для истребителей Rafale на фоне активных операций по перехвату иранских дронов на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания La Tribune.

Французская авиация за последнее время уничтожила десятки ударных "шахедов" в регионе. Для этого использовались ракеты класса "воздух-воздух" MICA, однако их активное применение привело к быстрому сокращению запасов боеприпасов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Конфликт между военными и производителем

Из-за нехватки ракет во Франции возник внутренний конфликт между Генеральным штабом, Управлением вооружений и производителем ракет - компанией MBDA.

Генштаб обвинил чиновников оборонного ведомства в медленном поиске более дешевых альтернатив для борьбы с недорогими дронами. В свою очередь, в Управлении вооружений заявили, что осторожно относятся к закупкам у новых производителей из-за риска низкого качества.

В компании MBDA подчеркнули, что уже увеличили темпы производства, однако не готовы выпускать дополнительную продукцию без подписанных контрактов и гарантированной оплаты.

Ракетный дефицит и поиск альтернатив

Из-за угрозы обороноспособности министр обороны Франции Себастьен Лекорню созвал экстренное кризисное совещание. На встрече планируют обсудить долгосрочные решения для укрепления армии и найти способы преодоления так называемого "ракетного голода".

Одной из ключевых проблем называют экономический дисбаланс. Дорогие высокотехнологичные ракеты стоимостью в сотни тысяч евро используют для уничтожения дешевых дронов. Такой подход считают экономически невыгодным и истощающим стратегические резервы.

Между тем проблема нехватки средств перехвата возникла не только во Франции. По данным израильских СМИ, Израиль сообщил США о критической нехватке перехватчиков баллистических ракет на фоне продолжающегося конфликта с Ираном.

Кроме того, израильское издание Ynet сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к Украине с запросом о переговорах с президентом Владимиром Зеленским. По данным журналистов, это связано с большим опытом Украины в перехвате иранских дронов.

Автор: 

Иран ракеты Франция Ближний Восток
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Прочитавши цю новину дід ***** вчергове рве волосіння на сраці з криками "ну якого *** я поліз на цих триклятих хахлів коли міг би вже мити брудні мудя в Біскайській затоці!"
показать весь комментарий
15.03.2026 23:40 Ответить
+5
Мене одного дивує як Нато збиралося воювати з Варшавським блоком? Снікерсами? Якби в 1984 таки почалася війна(були всі передумови) то схоже Париж за 10 днів не така вже й казочка була
показать весь комментарий
15.03.2026 23:47 Ответить
+1
Французька авіація за останній час знищила десятки ударних "Шахедів" у регіоні. Для цього використовували ракети класу "повітря-повітря" MICA, однак їх активне застосування призвело до швидкого скорочення запасів ***********.
Ну тобто всіх ВПС Франції вистачить на пару ночей в нашому режимі обстрілів.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Французька авіація за останній час знищила десятки ударних "Шахедів" у регіоні. Для цього використовували ракети класу "повітря-повітря" MICA

Цих ракет офіційно, було виготовлено більше 3 тисяч. Так, приблизно третина пішла на експорт, але 1-2 тисячі повінні бути на озброєнні. Чи ці ракети існують лише на папері? Як і тауруси німецькі...
показать весь комментарий
15.03.2026 23:39 Ответить
1-2 тисячі ракет це на тиждень знищення ударних "Шахедів", якщо іранці почнуть їх запускати сотнями.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:59 Ответить
натякають що ракет MICA ми у найближчий час не отримаємо.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:43 Ответить
У Варшавського блоку не було Шахедів, а танки за 10 днів до Парижу не доїдуть.
показать весь комментарий
16.03.2026 00:01 Ответить
А за 35 могут. Проверено.
показать весь комментарий
16.03.2026 00:38 Ответить
Франція зіткнулася з критичним дефіцитом ракет для винищувачів Рафале тому, що не зробила раніше адекватного запасу ракет (запасу фактично і не було).
показать весь комментарий
15.03.2026 23:54 Ответить
Ось тобі і НАТА. Китай зараз рже спостерігаючи над цією суєтою як НАТА не може перемогти верблюдоголових бабуїнів
показать весь комментарий
15.03.2026 23:58 Ответить
Тільки у верблюдоголових бабуїнів найкращі дрони, які виснажують запаси ракет НАТИ.
показать весь комментарий
16.03.2026 00:04 Ответить
Жодної летальної зброї для Ізраїлю,який нам зброєю летальною не допомогав.Було відмовлено,бо в Ізраїлі живуть багато вихідців з Росії.
показать весь комментарий
16.03.2026 00:03 Ответить
В расії і Ізраїлі адін нарот!
показать весь комментарий
16.03.2026 00:06 Ответить
ЦЕ КРАНТИ!!!!

ОТО дутий кульок це НАТO, так само як ЕС чи ООН
показать весь комментарий
16.03.2026 00:15 Ответить
Пару недель войны с одним несчастным Ираном и все НАТО плюс союзники в заливе без ракет. Понятно почему они ***** бояться как огня. Для них война в Украине это буквально спасение.
показать весь комментарий
16.03.2026 00:36 Ответить
Вони би ще патріотами збивали шахеди або штормшєдоумами, дебіли! Дешеве повинно і збиватися дешевим.
показать весь комментарий
16.03.2026 01:24 Ответить
 
 