Франція витратила більшість ракет для винищувачів через іранські "Шахеди"

Франція зіткнулася з критичним дефіцитом ракет для винищувачів Rafale на тлі активних операцій із перехоплення іранських дронів на Близькому Сході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання La Tribune.

Французька авіація за останній час знищила десятки ударних "Шахедів" у регіоні. Для цього використовували ракети класу "повітря–повітря" MICA, однак їх активне застосування призвело до швидкого скорочення запасів боєприпасів.

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Конфлікт між військовими та виробником

Через нестачу ракет у Франції виник внутрішній конфлікт між Генеральним штабом, Управлінням озброєнь та виробником ракет — компанією MBDA.

Генштаб звинуватив чиновників оборонного відомства у повільному пошуку дешевших альтернатив для боротьби з недорогими дронами. Своєю чергою в Управлінні озброєнь заявили, що обережно ставляться до закупівель у нових виробників через ризик низької якості.

У компанії MBDA наголосили, що вже збільшили темпи виробництва, однак не готові випускати додаткову продукцію без підписаних контрактів та гарантованої оплати.

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Ракетний дефіцит і пошук альтернатив

Через загрозу обороноздатності міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню скликав термінову кризову нараду. На зустрічі планують обговорити довгострокові рішення для посилення армії та знайти способи подолання так званого "ракетного голоду".

Однією з ключових проблем називають економічний дисбаланс. Дорогі високотехнологічні ракети вартістю у сотні тисяч євро використовують для знищення дешевих дронів. Такий підхід вважають економічно невигідним і таким, що виснажує стратегічні резерви.

Тим часом проблема нестачі засобів перехоплення виникла не лише у Франції. За даними ізраїльських ЗМІ, Ізраїль повідомив США про критичну нестачу перехоплювачів балістичних ракет на тлі триваючого конфлікту з Іраном.

Крім того, ізраїльське видання Ynet повідомило, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до України із запитом про переговори з президентом Володимиром Зеленським. За даними журналістів, це пов’язано з великим досвідом України у перехопленні іранських дронів.

Нагадаємо, Ізраїль заявив, що має намір продовжувати операцію проти Ірану щонайменше ще три тижні, а міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що війна з Іраном може завершитися найближчим часом.

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