УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16058 відвідувачів онлайн
Новини Допомога України країнам Близького Сходу
3 254 42

Зеленський вдруге зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Пахлаві: обговорили ситуацію на Близькому Сході

Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві

13 березня, президент України Володимир Зеленський у Франції зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході, настрої в іранському суспільстві та стан влади в Ірані.

Спадкоємний принц Ірану також висловив зацікавленість у більш прямому діалозі та попросив провести переговори з президентом Зеленським віч-на-віч.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США та Ізраїль уразили понад 15 тис. цілей в Ірані: знищено 90% ракет і 95% дронів, - Гегсет

Коментар Зеленського

"Зустрівся в Парижі зі Спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві. Детально обговорили ситуацію в Ірані та регіоні й американську операцію проти терористичного режиму. Принц і команда поінформували мене про сигнали, які вони отримують зсередини країни. Владна вертикаль і справді вже зазнала значних втрат, і важливо, щоб іранський режим ні в чому не виграв і щоб люди в Ірані отримали більше захисту життя та можливостей визначати власну долю. Обговорили, як міжнародний тиск і спільні зусилля можуть цьому допомогти.

Україна дійсно хоче побачити вільний Іран, який не буде співпрацювати з Росією та дестабілізувати регіон Близького Сходу, Європу та світ. Вдячний спадкоємному принцу за чіткі запевнення в підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Наші команди підтримуватимуть зв’язок", - розповів Зеленський.

  • Нагадаємо, 13 лютого президент Володимир Зеленський у Мюнхені вперше зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві.

Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Читайте також: Умєров із військовими вирушає на Близький Схід, у регіон Затоки, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28080) Іран (3526) Франція (3353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
І взагалі, він би все вкрав і все здав! Во...
А ще він брата з`їв, а потім вбив...
показати весь коментар
13.03.2026 20:03 Відповісти
+9
Ну да. Для зебілів головне потужність зеленського.
І байдуже що самої України щодня меншає. Як і українців.
показати весь коментар
13.03.2026 19:59 Відповісти
+8
зєлупа, ти в своїй країні розберсь, чьмо йбане.
показати весь коментар
13.03.2026 20:04 Відповісти

Завантаження...

 
 