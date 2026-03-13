Зеленський вдруге зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Пахлаві: обговорили ситуацію на Близькому Сході

13 березня, президент України Володимир Зеленський у Франції зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Деталі

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході, настрої в іранському суспільстві та стан влади в Ірані.

Спадкоємний принц Ірану також висловив зацікавленість у більш прямому діалозі та попросив провести переговори з президентом Зеленським віч-на-віч.

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Коментар Зеленського

"Зустрівся в Парижі зі Спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві. Детально обговорили ситуацію в Ірані та регіоні й американську операцію проти терористичного режиму. Принц і команда поінформували мене про сигнали, які вони отримують зсередини країни. Владна вертикаль і справді вже зазнала значних втрат, і важливо, щоб іранський режим ні в чому не виграв і щоб люди в Ірані отримали більше захисту життя та можливостей визначати власну долю. Обговорили, як міжнародний тиск і спільні зусилля можуть цьому допомогти.

Україна дійсно хоче побачити вільний Іран, який не буде співпрацювати з Росією та дестабілізувати регіон Близького Сходу, Європу та світ. Вдячний спадкоємному принцу за чіткі запевнення в підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Наші команди підтримуватимуть зв’язок", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, 13 лютого президент Володимир Зеленський у Мюнхені вперше зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві.

Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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