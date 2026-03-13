Зеленський вдруге зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Пахлаві: обговорили ситуацію на Близькому Сході
13 березня, президент України Володимир Зеленський у Франції зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Деталі
Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході, настрої в іранському суспільстві та стан влади в Ірані.
Спадкоємний принц Ірану також висловив зацікавленість у більш прямому діалозі та попросив провести переговори з президентом Зеленським віч-на-віч.
Коментар Зеленського
"Зустрівся в Парижі зі Спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві. Детально обговорили ситуацію в Ірані та регіоні й американську операцію проти терористичного режиму. Принц і команда поінформували мене про сигнали, які вони отримують зсередини країни. Владна вертикаль і справді вже зазнала значних втрат, і важливо, щоб іранський режим ні в чому не виграв і щоб люди в Ірані отримали більше захисту життя та можливостей визначати власну долю. Обговорили, як міжнародний тиск і спільні зусилля можуть цьому допомогти.
Україна дійсно хоче побачити вільний Іран, який не буде співпрацювати з Росією та дестабілізувати регіон Близького Сходу, Європу та світ. Вдячний спадкоємному принцу за чіткі запевнення в підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Наші команди підтримуватимуть зв’язок", - розповів Зеленський.
- Нагадаємо, 13 лютого президент Володимир Зеленський у Мюнхені вперше зустрівся зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ще він брата з`їв, а потім вбив...
І байдуже що самої України щодня меншає. Як і українців.