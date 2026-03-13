Зеленский во второй раз встретился с наследным принцем Ирана Пахлави: обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

13 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился во Франции с наследным принцем Ирана Резой Пахлави.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, настроения в иранском обществе и состояние власти в Иране.

Наследный принц Ирана также выразил заинтересованность в более прямом диалоге и попросил провести переговоры с президентом Зеленским один на один.

Комментарий Зеленского

"Встретился в Париже с наследником престола Ирана Резой Пахлави. Подробно обсудили ситуацию в Иране и регионе, а также американскую операцию против террористического режима. Принц и его команда проинформировали меня о сигналах, которые они получают изнутри страны. Властная вертикаль действительно уже понесла значительные потери, и важно, чтобы иранский режим ни в чем не выиграл и чтобы люди в Иране получили больше защиты жизни и возможностей определять свою судьбу. Обсудили, как международное давление и совместные усилия могут этому помочь.

Украина действительно хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир. Благодарен наследственному принцу за четкие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Наши команды будут поддерживать связь", – рассказал Зеленский.

Напомним, 13 февраля президент Владимир Зеленский в Мюнхене впервые встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пахлави.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

