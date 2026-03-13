Зеленский во второй раз встретился с наследным принцем Ирана Пахлави: обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
13 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился во Франции с наследным принцем Ирана Резой Пахлави.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Детали
Отмечается, что во время встречи стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, настроения в иранском обществе и состояние власти в Иране.
Наследный принц Ирана также выразил заинтересованность в более прямом диалоге и попросил провести переговоры с президентом Зеленским один на один.
Комментарий Зеленского
"Встретился в Париже с наследником престола Ирана Резой Пахлави. Подробно обсудили ситуацию в Иране и регионе, а также американскую операцию против террористического режима. Принц и его команда проинформировали меня о сигналах, которые они получают изнутри страны. Властная вертикаль действительно уже понесла значительные потери, и важно, чтобы иранский режим ни в чем не выиграл и чтобы люди в Иране получили больше защиты жизни и возможностей определять свою судьбу. Обсудили, как международное давление и совместные усилия могут этому помочь.
Украина действительно хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир. Благодарен наследственному принцу за четкие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Наши команды будут поддерживать связь", – рассказал Зеленский.
- Напомним, 13 февраля президент Владимир Зеленский в Мюнхене впервые встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пахлави.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
