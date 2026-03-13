РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10109 посетителей онлайн
Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
1 432 26

Зеленский во второй раз встретился с наследным принцем Ирана Пахлави: обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

13 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился во Франции с наследным принцем Ирана Резой Пахлави.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Отмечается, что во время встречи стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, настроения в иранском обществе и состояние власти в Иране.

Наследный принц Ирана также выразил заинтересованность в более прямом диалоге и попросил провести переговоры с президентом Зеленским один на один.

Комментарий Зеленского

"Встретился в Париже с наследником престола Ирана Резой Пахлави. Подробно обсудили ситуацию в Иране и регионе, а также американскую операцию против террористического режима. Принц и его команда проинформировали меня о сигналах, которые они получают изнутри страны. Властная вертикаль действительно уже понесла значительные потери, и важно, чтобы иранский режим ни в чем не выиграл и чтобы люди в Иране получили больше защиты жизни и возможностей определять свою судьбу. Обсудили, как международное давление и совместные усилия могут этому помочь.

Украина действительно хочет увидеть свободный Иран, который не будет сотрудничать с Россией и дестабилизировать регион Ближнего Востока, Европу и мир. Благодарен наследственному принцу за четкие заверения в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Наши команды будут поддерживать связь", – рассказал Зеленский.

  • Напомним, 13 февраля президент Владимир Зеленский в Мюнхене впервые встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пахлави.

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Автор: 

Зеленский Владимир (10799) Иран (1023) Франция (735)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
показать весь комментарий
+6
показать весь комментарий
+5
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здасть пехлеві, як здав і вагнерівців та беркутню із симоненком, ******….
показать весь комментарий
13.03.2026 19:41 Ответить
Завдяки Зеленському Україна , нарешті , стає потужним гравцем світової геополітики !
показать весь комментарий
13.03.2026 19:51 Ответить
А якби зараз Президентом був Порошенко, то було би краще, чи гірше? бо скоро ж вибори...
показать весь комментарий
13.03.2026 19:57 Ответить
було би +- те саме, просто збагачувався би інший клан
показать весь комментарий
13.03.2026 20:00 Ответить
показать весь комментарий
ні, просто не підготував Україну, тут він нічим від зе не відрізняється

може, по збудував завод зі збагачення урану для використання у власних АЕС? може, він гроші і в будівництво нових АЕС вклав? Які у нього досягнення?
показать весь комментарий
13.03.2026 20:10 Ответить
Займався собі усякою єрундою - якісь там нікому не потрібні ракетні програми просував та усякі там укріплення будував. Барига ж...
А також дороги не будував і до шашликів не готувався!!!
показать весь комментарий
13.03.2026 20:40 Ответить
ну і скільки ракет було збудовано? якої дальності? раніше Україна виробляла МБР.

скільки було збудовано укріплень не на Донбасі?

>А також дороги не будував і до шашликів не готувався!!!
і дороги будував, і субсидії птахофермам платив.
показать весь комментарий
13.03.2026 20:47 Ответить
Не буде ніяких виборів .
показать весь комментарий
13.03.2026 20:06 Ответить
показать весь комментарий
на це і самим українцям байдуже, бо ніхто не вимагає створення ядерки
показать весь комментарий
13.03.2026 20:01 Ответить
Все, досить, з тобою все зрозуміло. І ти того, ти більше не хвилюйся.
показать весь комментарий
13.03.2026 20:05 Ответить
Як це ніхто не вимагає? ти ж вимагаєш...цього достатньо.
показать весь комментарий
13.03.2026 20:12 Ответить
Ну, хіба, ще Напролеон з його палати.
показать весь комментарий
13.03.2026 20:19 Ответить
цього мало, тому і маємо замість миру - вічну війну з демографічною катастрофою
показать весь комментарий
13.03.2026 20:22 Ответить
Все видно по наслідках,а не по хвальбі.
показать весь комментарий
13.03.2026 20:09 Ответить
Ні, це завдяки 73% безіменних героїв електорального фронту, які вирішили, шо "худе нє будєт" і в*бали країну об стіну.
показать весь комментарий
13.03.2026 20:12 Ответить
Порівняйте освіту клована і Пахлаві. Ну так, шоп паржать...
показать весь комментарий
13.03.2026 19:56 Ответить
ну, хіба паржать...
Але стоп! а Пахлаві хреном на роялі зіграє?! Во! шах і мат!
показать весь комментарий
13.03.2026 20:04 Ответить
Володя, що це за ...?! Які ще закулісні зустрічі з любими представниками Ірану? Ти забув, що США, наш чи не головний союзник, зараз з Іраном воюють?
показать весь комментарий
13.03.2026 20:00 Ответить
Принц пахлава. Це як Кобзон захотів би стати президентом України.
показать весь комментарий
13.03.2026 20:00 Ответить
показать весь комментарий
Нах це? Подраконити зайвий раз рушникоголових?
показать весь комментарий
13.03.2026 20:15 Ответить
А чому цей принц не в Ірані ?Важлива зустріч ..
показать весь комментарий
13.03.2026 20:17 Ответить
Хтось у серьоз думає що іранці будуть с голими руками на кулемети йти щоб оце старе одоробло собі на шию посадити і щоб він віддав збагачений уран і нафту євреям.
показать весь комментарий
13.03.2026 20:32 Ответить
 
 