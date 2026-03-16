Правительство Польши продолжит программу SAFE, несмотря на вето президента

Правительство Польши заявило, что продолжит реализацию планов по созданию национальной системы противодействия беспилотникам за счет кредитов Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью уполномоченной польского правительства по программе SAFE Магдалены Собковяк-Чарнецкой изданию Financial Times.

По словам представительницы правительства, президентское вето на финансирование не меняет общего подхода Варшавы к использованию европейских ресурсов для оборонных нужд. Польские власти намерены найти другой механизм, который позволит получить кредиты ЕС на сумму почти 44 миллиарда евро.

Правительство Польши ищет механизм получения средств ЕС

Магдалена Собковяк-Чарнецкая подчеркнула, что решение президента не повлияет на отношения польского правительства с Европейской комиссией. По ее словам, речь идет лишь об изменении технической процедуры распределения средств в рамках государственной финансовой системы.

"Решение президента никак не влияет на отношения между польским правительством и Европейской комиссией. Единственное изменение заключается в том, что нам нужно найти другой способ перечислить эти средства в нашу польскую систему", – отметила она.

Правительство премьер-министра Дональда Туска в настоящее время прорабатывает вариант направления средств из фонда SAFE в уже существующий фонд польской армии. Такой механизм позволит избежать необходимости получать отдельное одобрение президента.

В Варшаве считают, что подобный подход позволит продолжить сотрудничество с Брюсселем в рамках программы SAFE и обеспечить стабильное финансирование оборонных проектов.

Часть финансирования планируется направить на систему борьбы с дронами

По предварительным планам, Европейская комиссия может уже в ближайшее время предоставить Польше около 6,5 миллиарда евро предварительного финансирования в рамках программы SAFE.

Часть этих средств планируется использовать для создания флагманской системы противодействия беспилотникам. Стоимость этого проекта оценивается примерно в 3,5 миллиарда евро. Остальные средства могут быть направлены на развитие оборонной промышленности и военного производства.

В то же время в польском правительстве признают, что остается определенная неопределенность относительно того, смогут ли правоохранительные органы использовать средства программы SAFE для финансирования своих нужд.

До наложения вето президентом Каролем Навроцким правительство планировало направить часть средств также на поддержку полиции, пограничной службы и инфраструктурных проектов.

Собковяк-Чарнецкая отметила, что в настоящее время поиск оптимального решения продолжается, однако правила Европейского Союза позволяют правительствам корректировать свои инвестиционные планы.

Стоит отметить, что программа SAFE стала предметом политической дискуссии между президентом Каролем Навроцким, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость", и правительством Дональда Туска.

На фоне этого спора премьер-министр Польши ранее заявил, что политическая конфронтация может создать риски для отношений страны с Европейским Союзом.

