Уряд Польщі продовжить програму SAFE попри вето президента

Уряд Польщі заявив, що продовжить реалізацію планів зі створення національної системи протидії безпілотникам за рахунок кредитів Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю уповноваженої польського уряду щодо програми SAFE Магдалени Собковяк-Чарнецької виданню Financial Times.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За словами представниці уряду, президентське вето на фінансування не змінює загального підходу Варшави до використання європейських ресурсів для оборонних потреб. Польська влада має намір знайти інший механізм, що дозволить отримати кредити ЄС на суму майже 44 мільярди євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща не планує участі в місії з розблокування Ормузької протоки, – Сікорський

Уряд Польщі шукає механізм отримання коштів ЄС

Магдалена Собковяк-Чарнецька наголосила, що рішення президента не вплине на відносини польського уряду з Європейською комісією. За її словами, мова йде лише про зміну технічної процедури розподілу коштів у межах державної фінансової системи.

"Рішення президента ніяк не впливає на відносини між польським урядом та Європейською комісією. Єдина зміна полягає в тому, що нам потрібно знайти інший спосіб перерахувати ці кошти в нашу польську систему", – зазначила вона.

Уряд прем’єр-міністра Дональда Туска наразі опрацьовує варіант спрямування коштів із фонду SAFE до вже існуючого фонду польської армії. Такий механізм дозволить уникнути необхідності отримувати окреме схвалення президента.

У Варшаві вважають, що подібний підхід дасть змогу продовжити співпрацю з Брюсселем у межах програми SAFE та забезпечити стабільне фінансування оборонних проєктів.

Читайте також: Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем

Частину фінансування планують спрямувати на систему боротьби з дронами

За попередніми планами, Європейська комісія може вже найближчим часом надати Польщі близько 6,5 мільярда євро попереднього фінансування у межах програми SAFE.

Частину цих коштів планують використати для створення флагманської системи протидії безпілотникам. Вартість цього проєкту оцінюється приблизно у 3,5 мільярда євро. Інші кошти можуть бути спрямовані на розвиток оборонної промисловості та військового виробництва.

Водночас у польському уряді визнають, що залишається певна невизначеність щодо того, чи зможуть правоохоронні органи використовувати кошти програми SAFE для фінансування своїх потреб.

До накладення вето президентом Каролем Навроцьким уряд планував спрямувати частину коштів також на підтримку поліції, прикордонної служби та інфраструктурних проєктів.

Собковяк-Чарнецька зазначила, що нині пошук оптимального рішення триває, однак правила Європейського Союзу дозволяють урядам коригувати свої інвестиційні плани.

Варто зазначити, що програма SAFE стала предметом політичної дискусії між президентом Каролем Навроцьким, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість", та урядом Дональда Туска.

На тлі цієї суперечки прем’єр-міністр Польщі раніше заявив, що політична конфронтація може створити ризики для відносин країни з Європейським Союзом.

Також читайте: У Польщі заявили про зірвану кібератаку на ядерний дослідницький центр: підозрюють Іран