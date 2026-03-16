Польща не планує участі в місії з розблокування Ормузької протоки, – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключив можливості діалогу зі США щодо питання Ормузької протоки, хоча й наголосив, що Польща не планує брати участь у жодній подібній місії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спілкування із журналістами у Брюсселі, цитує RMF24.

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Польща відмовилася від місії

"Президент Трамп звернувся до НАТО по допомогу, але кілька країн НАТО вже відповіли. І щоб було зрозуміло: Польща не планує брати участь у такій місії", – підкреслив польський міністр.

Він зазначив, що Європейський Союз вже має дві місії, які діють у безпосередній близькості від Ормузької протоки.

"Особисто я вважаю – і вже висловлював цю думку – що було б непогано розпочати діалог з американською стороною щодо гіпотетичних можливих трансформацій цих місій, як це запропонувала верховна представниця, коли запанує мир. Однак нам потрібно буде розібратися з величезними заторами по обидва боки протоки", – додав Сікорський.

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Що передувало?

Раніше в уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.

Відмовилися від місії і в Нідерландах. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роб Єттен.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що НАТО може чекати "дуже погане" майбутнє, якщо союзники не допоможуть розблокувати Ормузьку протоку. Також Трамп припустив, що може відкласти зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, якщо Пекін не допоможе із розблокуванням важливої водної артерії.

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