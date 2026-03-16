Польша не планирует участвовать в миссии по разблокированию Ормузского пролива, – Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил возможности диалога с США по вопросу Ормузского пролива, хотя и подчеркнул, что Польша не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, цитирует RMF24.

Польша отказалась от миссии

"Президент Трамп обратился к НАТО за помощью, но несколько стран НАТО уже ответили. И чтобы было понятно: Польша не планирует участвовать в такой миссии", — подчеркнул польский министр.

Он отметил, что у Европейского Союза уже есть две миссии, действующие в непосредственной близости от Ормузского пролива.

"Лично я считаю – и уже высказывал эту мысль – что было бы неплохо начать диалог с американской стороной относительно гипотетических возможных трансформаций этих миссий, как это предложила верховный представитель, когда воцарится мир. Однако нам нужно будет разобраться с огромными заторами по обе стороны пролива", – добавил Сикорский.

Что предшествовало?

Ранее в правительстве Германии отклонили требования президента США Дональда Трампа об участии в операции по разблокированию Ормузского пролива.

От миссии отказались и в Нидерландах. Об этом заявил премьер-министр страны Роб Йеттен.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что НАТО может ждать "очень плохое" будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив. Также Трамп предположил, что может отложить встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, если Пекин не поможет с разблокированием важной водной артерии.

