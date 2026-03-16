Польша не планирует участвовать в миссии по разблокированию Ормузского пролива, – Сикорский

Сикорский заявил, что Польша не поможет с разблокированием Ормузского пролива

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил возможности диалога с США по вопросу Ормузского пролива, хотя и подчеркнул, что Польша не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время общения с журналистами в Брюсселе, цитирует RMF24.

Польша отказалась от миссии

"Президент Трамп обратился к НАТО за помощью, но несколько стран НАТО уже ответили. И чтобы было понятно: Польша не планирует участвовать в такой миссии", — подчеркнул польский министр.

Он отметил, что у Европейского Союза уже есть две миссии, действующие в непосредственной близости от Ормузского пролива.

"Лично я считаю – и уже высказывал эту мысль – что было бы неплохо начать диалог с американской стороной относительно гипотетических возможных трансформаций этих миссий, как это предложила верховный представитель, когда воцарится мир. Однако нам нужно будет разобраться с огромными заторами по обе стороны пролива", – добавил Сикорский.

Что предшествовало? 

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что НАТО может ждать "очень плохое" будущее, если союзники не помогут разблокировать Ормузский пролив. Также Трамп предположил, что может отложить встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, если Пекин не поможет с разблокированием важной водной артерии. 

І це правильне рішення. Як на мене, то це мають зробити ті, хто розпочав цю "спецоперацію" - США і Ізраїль.
16.03.2026 19:15 Ответить
Правильно нічого влазити в незаконну війну на стороні агресорів. Ізраїль та США порушили міжнародні закони. До дого ж знищили більше 168 дітей у школі і говорять як і російські фашисти що вони себе самі вбили.
16.03.2026 19:24 Ответить
Участь будьякої з членів нати буди ознакою розколу в блоці,а це ***** як пупок поцілувати.Правильна реакція на погрози рудого покидька.Доречі,а чого рудий покидьок не збере свою раду миру,там же здали по мільярду)Чи мільярди здавали на війну але аби лиш особисто не приймати участь)))
16.03.2026 19:57 Ответить
 
 