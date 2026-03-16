Интернет в Иране практически парализован, - мониторинговые сервисы

Мониторинговый сервис NetBlocks сообщил о резком ухудшении качества интернет-связи в Иране в воскресенье. Нынешняя блокировка оказалась настолько масштабной, что она парализовала работу даже официальных и полуофициальных информационных ресурсов страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

В Иране значительно ухудшился интернет

По словам основателя NetBlocks Альпа Токера, резкий обрыв соединений начался около 12:00 по Гринвичу (UTC). Одновременно с этим прекратилась активность государственных СМИ в сети X (Twitter).

Эксперты отмечают, что это самое масштабное отключение сети с момента начала боевых действий 28 февраля. Хотя ограничения для гражданских пользователей действовали на протяжении всех трех недель войны, иранцы находили способы обойти цензуру через VPN и терминалы Starlink. Однако нынешний сбой, похоже, перекрыл и эти каналы связи.

Пока официальная причина инцидента остается неясной. В NetBlocks отмечают, что подобная ситуация уже наблюдалась во время массовых протестов в январе, что может свидетельствовать о целенаправленных действиях режима по установлению полного информационного вакуума внутри страны.

Также читайте: Иран никогда не просил США о прекращении огня или переговорах, - глава МИД Арагчи

