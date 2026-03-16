Интернет в Иране практически парализован, - мониторинговые сервисы

В Иране пропал интернет

Мониторинговый сервис NetBlocks сообщил о резком ухудшении качества интернет-связи в Иране в воскресенье. Нынешняя блокировка оказалась настолько масштабной, что она парализовала работу даже официальных и полуофициальных информационных ресурсов страны.

В Иране значительно ухудшился интернет 

По словам основателя NetBlocks Альпа Токера, резкий обрыв соединений начался около 12:00 по Гринвичу (UTC). Одновременно с этим прекратилась активность государственных СМИ в сети X (Twitter). 

Эксперты отмечают, что это самое масштабное отключение сети с момента начала боевых действий 28 февраля. Хотя ограничения для гражданских пользователей действовали на протяжении всех трех недель войны, иранцы находили способы обойти цензуру через VPN и терминалы Starlink. Однако нынешний сбой, похоже, перекрыл и эти каналы связи.

Пока официальная причина инцидента остается неясной. В NetBlocks отмечают, что подобная ситуация уже наблюдалась во время массовых протестов в январе, что может свидетельствовать о целенаправленных действиях режима по установлению полного информационного вакуума внутри страны.

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Топ комментарии
+4
і? Госпаде.

- режиму 50 років
- в Ірані 90 млн людей
- це мусульмани - тобто регілійні фанатики порівняно з якимись там християнами
- Іран це величезна країна в 2 рази більше України
- там багато гір

Якщо Іран сам не здасться - а шанси на це мізерні, то нічого з ним зробити неможиливо не маючи хоча б 1 млн піхоти
16.03.2026 01:19
+2
90% нафтових потоків Ірану проходить через острів Харг ... Що його взяти під контоль 1 млн. піхоти не потрібен
16.03.2026 02:25
+1
https://www.youtube.com/watch?v=px_FHMmL_Dc «Корумпований аферист»: Мері Трамп розкрила справжню причину війни її дядька проти Ірану
16.03.2026 03:46
16.03.2026 01:19
Ну будуть, як Афганістан - вести натуральне хозяйство і торгувати героїном.
Там теж гори, складна місцевість і ***** людей.

Але без технологій та промисловості це зовсім інша пісня.
16.03.2026 01:25
Ну це й є планом Ізраїля. Але Іран набагато промислово та технологічно розвинутий за Афганістан, й щоб звести це все до нуля знадобиться 10-ліття інтенсивних бомбардувань. А ще в нього накопичилась якась кількість трохи недозбагаченого урану. Можна уявить щоб сталося, якби отой десяток прильотів по усім сусідам став би ядерним.
16.03.2026 02:00
Не знаю.
Майже 100 років тому промисловість Німеччини зламали бомбардуваннями за рік.
Зараз зброя у рази точніша і потужніша.

Подивимося.
Пройшло лише 2 тижні, а всі квохчуть наче вже роки безплідних намагань пройшли.
16.03.2026 02:38
И что, Афган? Удирали англичане, удирал ссср, американцы так победили, что амуниции на миллиарды долларов, при победном драпе забыли)
16.03.2026 06:50
Іранці вже давно більше вчаться ніж моляться. 74% це міське населення. Це не аграрна країна, де можна змінити владу в столиці, а вся країна навіть не помітить...
16.03.2026 07:41
Згачить швидше винайдуть колесо і навчаться видобувати вогонь.
16.03.2026 08:51
16.03.2026 02:25
Станом на червень 2025 року в Китаї налічувалося понад 1,12 мільярда користувачів інтернету, що становить приблизно 79,7% населення.
Великий китайський файрвол здійснює суворий контроль контенту, блокуючи або обмежуючи доступ до іноземних вебсайтів, таких як Google, Facebook, Twitter (X), WhatsApp та Wikipedia.
Методи цензури включають блокування IP, фільтрацію DNS, фільтрацію за ключовими словами та глибоку перевірку пакетів.
Платформи та інтернет-провайдери зобов'язані самостійно цензурувати та контролювати активність користувачів, а реєстрація під справжнім ім'ям є обов'язковою для більшості онлайн-сервісів.
16.03.2026 01:33
Регулювання Інтернету в Росії досягло точки майже повного державного контролю, що характеризується «Цифровою залізною завісою», яка все більше ізолює країну від глобальної мережі.
Станом на березень 2026 року Кремль впровадив радикальні заходи для централізації влади над усіма онлайн-комунікаціями.
Закон, підписаний у лютому 2026 року, надає Федеральній службі безпеки (ФСБ) повноваження наказувати інтернет- та телефонним провайдерам припиняти з'єднання по всій країні без рішення суду.
Влада тестує систему «білих списків», яка обмежуватиме доступ лише до схвалених урядом сайтів.
Нещодавні масштабні відключення мобільного інтернету в Москві (березень 2026 року) офіційно були виправдані як заходи безпеки проти атак дронів.
16.03.2026 01:54
Дупа бісноватих аятол відділилися від "залишків потоку свідомості" й тепер веде від їх окреме статеве життя ... Побажаймо їм обісратися як умого більше й частійше ....
Нового аятолу нібито "обрали" , але його тушка люто бздить хоч око його при"явити народу . Воно спілкуєтся з натовпом з кишлаків й аулів через астрал й вітруал .... Й поки йще нам навіть його голограму не пред"явили .
16.03.2026 02:09
Головний козир Трампа -- як тільки острів Харг буде під котролем армії США - ніякої суходольної операції вже не потрібно , що б взяти Іран за горло . Обстріли країн затоки миттєво припинятся - бо Ірану буде вже не до цін на нафту ... Бо Харг це 90% нафтопотоків самого Ірану .
16.03.2026 02:21
16.03.2026 03:46
 
 