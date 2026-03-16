Інтернет у Ірані майже паралізований, - моніторингові сервіси
Моніторинговий сервіс NetBlocks повідомив про критичне погіршення якості інтернет-зв’язку в Ірані у неділю. Поточне блокування виявилося настільки глибоким, що воно паралізувало роботу навіть офіційних та напівофіційних інформаційних ресурсів країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
В Ірані значно погіршився інтернет
За словами засновника NetBlocks Альпа Токера, різкий обрив з’єднань розпочався близько 12:00 за Гринвічем (UTC). Одночасно з цим припинилася активність державних медіа в мережі X (Twitter).
Експерти зазначають, що це наймасштабніше відключення мережі з моменту початку бойових дій 28 лютого. Хоча обмеження для цивільних користувачів діяли протягом усіх трьох тижнів війни, іранці знаходили способи обходу цензури через VPN та термінали Starlink. Однак нинішній збій, схоже, перекрив і ці канали зв’язку.
Поки що офіційна причина інциденту залишається незрозомілою. У NetBlocks зауважують, що подібна ситуація вже спостерігалася під час масових протестів у січні, що може свідчити про цілеспрямовані дії режиму щодо встановлення повного інформаційного вакууму всередині країни.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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- режиму 50 років
- в Ірані 90 млн людей
- це мусульмани - тобто регілійні фанатики порівняно з якимись там християнами
- Іран це величезна країна в 2 рази більше України
- там багато гір
Якщо Іран сам не здасться - а шанси на це мізерні, то нічого з ним зробити неможиливо не маючи хоча б 1 млн піхоти
Майже 100 років тому промисловість Німеччини зламали бомбардуваннями за рік.
Зараз зброя у рази точніша і потужніша.
Подивимося.
Пройшло лише 2 тижні, а всі квохчуть наче вже роки безплідних намагань пройшли.