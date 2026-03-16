Інтернет у Ірані майже паралізований, - моніторингові сервіси

Моніторинговий сервіс NetBlocks повідомив про критичне погіршення якості інтернет-зв’язку в Ірані у неділю. Поточне блокування виявилося настільки глибоким, що воно паралізувало роботу навіть офіційних та напівофіційних інформаційних ресурсів країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

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В Ірані значно погіршився інтернет

За словами засновника NetBlocks Альпа Токера, різкий обрив з’єднань розпочався близько 12:00 за Гринвічем (UTC). Одночасно з цим припинилася активність державних медіа в мережі X (Twitter).

Експерти зазначають, що це наймасштабніше відключення мережі з моменту початку бойових дій 28 лютого. Хоча обмеження для цивільних користувачів діяли протягом усіх трьох тижнів війни, іранці знаходили способи обходу цензури через VPN та термінали Starlink. Однак нинішній збій, схоже, перекрив і ці канали зв’язку.

Поки що офіційна причина інциденту залишається незрозомілою. У NetBlocks зауважують, що подібна ситуація вже спостерігалася під час масових протестів у січні, що може свідчити про цілеспрямовані дії режиму щодо встановлення повного інформаційного вакууму всередині країни.

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Удари по Ірану