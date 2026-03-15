Иран никогда не просил США о прекращении огня или переговорах, - глава МИД Арагчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи утверждает, что Тегеран никогда не обращался к Соединенным Штатам с просьбой о прекращении огня и переговорах.
Об этом он заявил в интервью программе Face the Nation на канале CBS News, цитирует BBC, сообщает Цензор.НЕТ.
Иран не просил о переговорах
"Мы не видим ни одной причины, почему мы должны разговаривать с американцами, ведь мы разговаривали с ними, когда они решили напасть на нас. Это война, которую выбрали президент Трамп и Соединенные Штаты, и мы будем продолжать нашу самооборону", - сказал иранский министр.
Слова Арагчи прозвучали после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не намерен заключать соглашение с Ираном о прекращении войны, несмотря на то, что Тегеран, по его словам, заинтересован в такой договоренности.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
