РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6707 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану Смена режима в Иране
1 171 30

Иран никогда не просил США о прекращении огня или переговорах, - глава МИД Арагчи

Глава МИД Ирана опроверг слухи о переговорах с США

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи утверждает, что Тегеран никогда не обращался к Соединенным Штатам с просьбой о прекращении огня и переговорах.

Об этом он заявил в интервью программе Face the Nation на канале CBS News, цитирует BBC, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Иран не просил о переговорах 

"Мы не видим ни одной причины, почему мы должны разговаривать с американцами, ведь мы разговаривали с ними, когда они решили напасть на нас. Это война, которую выбрали президент Трамп и Соединенные Штаты, и мы будем продолжать нашу самооборону", - сказал иранский министр.

Слова Арагчи прозвучали после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не намерен заключать соглашение с Ираном о прекращении войны, несмотря на то, что Тегеран, по его словам, заинтересован в такой договоренности.

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Автор: 

Иран (1537) переговоры (1339) США (18813)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
ХЗ чому але чомусь я йому вірю більше чим Трампу)

Є таке відчуття що Трамп бреше як дише, а дише на жаль він часто. Клон ЗЕ. 2 актора імбіцила
показать весь комментарий
15.03.2026 22:45 Ответить
+2
100% Коли на прес конференція Трампона спитали хто конкретно з боку Ірану просив вас про переговорити, рижий гандон як завжди щось невнятне промичав...
показать весь комментарий
15.03.2026 22:55 Ответить
+2
Ну і добре. ****** аятолл далі...
показать весь комментарий
15.03.2026 23:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І шо ми маємо обговорювати під цією новиною ?

Деменцію рудого старічка ?

Воно дебілом вродилося і просрало спадок предків.
показать весь комментарий
15.03.2026 22:44 Ответить
А апелсин говорить про друге.
показать весь комментарий
15.03.2026 22:46 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2026 22:48 Ответить
Для чого ви розповсюджуєте боехливі наративи? Кволу зацікавленість проявляють. Але в чергу ніхто не стає.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:12 Ответить
Я перепрошую, Ви з гумором дружите? Бо тут не є розповсюдження контент наративу, а просто шарж.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:20 Ответить
Та ну, хіба Донні може брехати?
показать весь комментарий
15.03.2026 23:04 Ответить
Шклероз, чи просто не в курсі, хто що просив. Чи дід забув. Чи бажає... таке.
******* велика політика
показать весь комментарий
15.03.2026 23:05 Ответить
ви коли небудь брехунів бачили?
самі знаєте чи перерахувати?
показать весь комментарий
15.03.2026 23:09 Ответить
ну це можна робити і без брехні....
показать весь комментарий
15.03.2026 23:11 Ответить
А чому нас повинна його брехня чи правда взагалі колихати?
У Трампа є свій клопіт у США, який нас не стосується. От для нього він і несе потужну *****.

У нас точно такий же потужник тільки без грошей, зброї, авіаносців, ВПС, ракет, ППО, промисловості, економіки.
І теж постійно бреше.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:15 Ответить
ну ви ж дописали, тобто якось турбує....
новина дня - трампа хвилює тільки трамп, а ніяка в сраці Америка.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:20 Ответить
Мене турбує тільки результат, а не розмови.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:21 Ответить
і мене теж, але за розмовами ідуть дії,,
показать весь комментарий
15.03.2026 23:24 Ответить
15 000 результативних ударів по цілях в Ірані за 2 тижні.

І купа білого шуму, фейків, брехні, марень та зажопних і не дуже експертів.

Мене цікавить тільки перше. Другим хай розважаються ті, для кого медіа-шум заміняє реальність.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:37 Ответить
мені це каже тільки одне - папа хочє звалити і оставити Ізраїль сам на сам проти країни яка в тисячі разів більща за ізраїль.
поколупав ложкою, збаламутив, а далі вже якось самі вигрібайте - в цйому весь доня.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:37 Ответить
Мені це ні про що не каже.

Бомби сипляться на наших ворогів.
Це Ок.
Нафту послабили для Роісі.
Це не Ок.

Кінцевий результат ще побачимо на табло після закінчення.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:42 Ответить
щє раз за нафту, плиз...
показать весь комментарий
15.03.2026 23:44 Ответить
Індусам дозволили купувати кацапську нафту.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:50 Ответить
не заправками єдиними - це щє і кацапські ракети
показать весь комментарий
15.03.2026 23:51 Ответить
Перше, що наразі відкриває для себе кожен новий політик - це те, що Трамп - патологічне пNздунько.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:12 Ответить
Трамп в своїй голові стільки воєн закінчив, що ніхто за ним не встигає.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:21 Ответить
На аятолл сипляться реальні бомби та ракети. І це добре. Хоча б тому, що шахедів у нас прилітати стало відчутно менше.

А марення Трампа хай турбують його психіатра.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:24 Ответить
Рудий олух змагається з Янелохом хто кого пербреше
показать весь комментарий
15.03.2026 23:21 Ответить
В бункері поки що безпечно. А після прильоту GBU не розбереш де рештки арагчі, а де рештки його коханого осла
показать весь комментарий
15.03.2026 23:22 Ответить
У бункері і пейсатий Нетаньяху сидить і вилазити поки що не збирається.
Натомість путлеру добре - 10 ярдів за два тижні прийшло.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:34 Ответить
от ****! псує трампу рейтинг. Хто тільки вже не звинуватив трампа у брехні - і арагчі, і навіть зеленський... Залишились тільки ахундзада, бердимухамєдов і мнангагва.
показать весь комментарий
15.03.2026 23:38 Ответить
Бляха муха, ну що за політики, так нахабно брешуть, що аж вуха в'януть. Ну кому вірити?
показать весь комментарий
15.03.2026 23:43 Ответить
 
 