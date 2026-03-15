Иран никогда не просил США о прекращении огня или переговорах, - глава МИД Арагчи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи утверждает, что Тегеран никогда не обращался к Соединенным Штатам с просьбой о прекращении огня и переговорах.

Об этом он заявил в интервью программе Face the Nation на канале CBS News, цитирует BBC.

Иран не просил о переговорах

"Мы не видим ни одной причины, почему мы должны разговаривать с американцами, ведь мы разговаривали с ними, когда они решили напасть на нас. Это война, которую выбрали президент Трамп и Соединенные Штаты, и мы будем продолжать нашу самооборону", - сказал иранский министр.

Слова Арагчи прозвучали после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон пока не намерен заключать соглашение с Ираном о прекращении войны, несмотря на то, что Тегеран, по его словам, заинтересован в такой договоренности.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

