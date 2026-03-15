Іран ніколи не просив США про припинення вогню чи переговори, - глава МЗС Арагчі
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі стверджує, що Тегеран ніколи не просив Сполучені Штати про припинення вогню та переговори.
Про це він заявив в інтерв'ю програми Face the Nation на каналі CBS News, цитує BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.
Іран не просив про переговори
"Ми не бачимо жодної причини, чому ми повинні розмовляти з американцями, адже ми розмовляли з ними, коли вони вирішили напасти на нас. Це війна, яку обрали президент Трамп і Сполучені Штати, і ми будемо продовжувати нашу самооборону", - сказав іранський міністр.
Слова Арагчі прозвучали після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон наразі не має наміру укладати угоду з Іраном щодо завершення війни, попри те, що Тегеран, за його словами, зацікавлений у такій домовленості.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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Є таке відчуття що Трамп бреше як дише, а дише на жаль він часто. Клон ЗЕ. 2 актора імбіцила