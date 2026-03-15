Іран ніколи не просив США про припинення вогню чи переговори, - глава МЗС Арагчі

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі стверджує, що Тегеран ніколи не просив Сполучені Штати про припинення вогню та переговори.

Про це він заявив в інтерв'ю програми Face the Nation на каналі CBS News, цитує BBC, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Іран не просив про переговори

"Ми не бачимо жодної причини, чому ми повинні розмовляти з американцями, адже ми розмовляли з ними, коли вони вирішили напасти на нас. Це війна, яку обрали президент Трамп і Сполучені Штати, і ми будемо продовжувати нашу самооборону", - сказав іранський міністр.

Слова Арагчі прозвучали після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон наразі не має наміру укладати угоду з Іраном щодо завершення війни, попри те, що Тегеран, за його словами, зацікавлений у такій домовленості.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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