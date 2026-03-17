Не хочу, чтобы США воспринимали Украину как страну, которая только просит, - Зеленский

Зеленский и Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел бы, чтобы США не воспринимали Украину как страну, которая только просит.

Об этом президент Зеленский заявил в интервью i24NEWS и Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ.

Украина защищает интересы и ценности

"Это не так. Украина защищает интересы и ценности. Безусловно, Америка права, когда говорит, что она дальше, чем Европа, от этой войны. Это понятно. Но мы видим союзников США на Ближнем Востоке, и мы видим, что и кто им угрожает.

Война не так далеко, как нам кажется. Нам нужно действовать максимально быстро, и проснуться нужно всему миру. Больше не работает так, что кто-то может себе купить современное оружие или добывать нефть и газ и быть в безопасности. Безопасность появляется тогда, когда есть самые современные технологии и их постоянно развивают", - отметил глава государства.

Призыв к партнерам

Поэтому Зеленский призвал союзников как можно быстрее объединиться. Это касается как технологий, так и накопленного опыта.

"Если не разработать быстрое решение, не объединиться с союзниками технологиями и экспертизой, которая пришла с войной, если не будет боеспособного союза безопасности, то и будет война. Война приходит, когда ты слаб или один. Враги видят, когда союзы разделены", - добавил он.

Як би ти було ПРИЗЕДЕНТОМ,а не малороським,жадібним,мстивим,брехливим чмом, то Україні і просити не довелось би.
17.03.2026 11:30 Ответить
Так Ти це для цього все зробив бовдур!
17.03.2026 11:31 Ответить
Трампа цим не проб"єш - він собі вбив в голову шо світ крутиться завдяки йому
17.03.2026 11:26 Ответить
Трампа цим не проб"єш - він собі вбив в голову шо світ крутиться завдяки йому
17.03.2026 11:26 Ответить
Зеленський мав би завжди тиснути на гамнистість США в цілому, щодо виконання будапештського меморандуму... не залежно яке лайно при кориті влади США... бо вони всі хочуть спетляти..., це робив Обама в 14 р., Байден 22 р. і робить Трамп 25 років...
17.03.2026 11:26 Ответить
Як би ти було ПРИЗЕДЕНТОМ,а не малороським,жадібним,мстивим,брехливим чмом, то Україні і просити не довелось би.
17.03.2026 11:30 Ответить
Так Ти це для цього все зробив бовдур!
17.03.2026 11:31 Ответить
І тут Литвина понесло...
17.03.2026 11:32 Ответить
Трамп по этому поводу уже много чего сказал. Зегевара все равно не отстанет с "купи слона".
17.03.2026 11:35 Ответить
Комплекс наполеона не отпускает.
17.03.2026 11:39 Ответить
Уряд Зеленського дозволив використання китайського обладнання від хуавей яку на Заході підозрюють у шпигунстві для розвитку мереж 5G в Україні!

З цього приводу Уряд Японії вже попередив свої компанії про ризики безпеки, пов'язані з використанням обладнання китайської компанії Huawei під час розвитку мереж 5G в Україні.

Відповідні рекомендації були надіслані японським компаніям..Джерело: https://english.kyodonews.net/articles/-/72085 Kyodo News.
17.03.2026 11:42 Ответить
Тому партнери повинні самі просити Зеленского взяти гроші.
17.03.2026 11:42 Ответить
Це ти правильно сказав, тому ти і подарував йому корисні копалини, озброєння з найкращими воїнами та богато що ще. Царю ти наш
17.03.2026 11:59 Ответить
Просити Україна може тільки про одне: поверніть нам ядерну зброю. Якщо ні, то все інше Україна має вимагати, а не просити.
17.03.2026 12:12 Ответить
 
 