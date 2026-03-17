Не хочу, чтобы США воспринимали Украину как страну, которая только просит, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский очень хотел бы, чтобы США не воспринимали Украину как страну, которая только просит.

Об этом президент Зеленский заявил в интервью i24NEWS и Jerusalem Post, передает Цензор.НЕТ.

Украина защищает интересы и ценности

"Это не так. Украина защищает интересы и ценности. Безусловно, Америка права, когда говорит, что она дальше, чем Европа, от этой войны. Это понятно. Но мы видим союзников США на Ближнем Востоке, и мы видим, что и кто им угрожает.

Война не так далеко, как нам кажется. Нам нужно действовать максимально быстро, и проснуться нужно всему миру. Больше не работает так, что кто-то может себе купить современное оружие или добывать нефть и газ и быть в безопасности. Безопасность появляется тогда, когда есть самые современные технологии и их постоянно развивают", - отметил глава государства.

Призыв к партнерам

Поэтому Зеленский призвал союзников как можно быстрее объединиться. Это касается как технологий, так и накопленного опыта.

"Если не разработать быстрое решение, не объединиться с союзниками технологиями и экспертизой, которая пришла с войной, если не будет боеспособного союза безопасности, то и будет война. Война приходит, когда ты слаб или один. Враги видят, когда союзы разделены", - добавил он.

