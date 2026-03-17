Не хочу, щоб США сприймали Україну як країну, яка тільки просить, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дуже хотів би, щоб США не сприймали Україну як країну, яка тільки просить.

Про це президент Зеленський заявив в інтерв'ю i24NEWS та Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.

Україна захищає інтереси і цінності

"Це не так. Україна захищає інтереси і цінності. Безумовно, Америка права, коли каже, що вона далі, ніж Європа, від цієї війни. Це зрозуміло. Але ми бачимо союзників США на Близькому Сході, і ми бачимо, що і хто їм загрожує.

Війна не так далеко, як нам здається. Нам потрібно діяти максимально швидко, і прокинутися треба всьому світові. Більше не працює так, що хтось може собі купити сучасну зброю або здійснювати видобуток нафти та газу і бути в безпеці. Безпека зʼявляється тоді, коли є найсучасніші технології і їх постійно розвивають", - зауважив глава держави.

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Заклик до партнерів

Тому Зеленський закликав союзників якомога швидше об'єднатися. Це стосується як технологій, так і набутого досвіду.

"Якщо не розробити швидкого рішення, не об’єднатись із союзниками технологіями й експертизою, яка прийшла з війною, якщо не буде боєздатного безпекового союзу, то і буде війна. Війна приходить, коли ти слабкий або один. Вороги бачать, коли союзи розділені", - додав він.

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