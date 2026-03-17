Изымать громкие мотоциклы и передавать их ВСУ предлагают в одной из громад Винницкой области

В Ивановской громаде Винницкой области из-за многочисленных жалоб жителей на шумные мотоциклы рассматривается возможность их принудительного изъятия у нарушителей с последующей передачей для нужд Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ивановском сельском совете.

Что известно?

С наступлением теплого времени года количество обращений от жителей значительно возросло. Люди жалуются на сильный шум от мотоциклов, который нарушает покой в населенных пунктах, особенно в вечернее и ночное время.

Читайте также: Военных, ехавших сбивать "Шахеды", оштрафовали в Киеве за нарушение ПДД, — полиция

В громаде отмечают, что такими транспортными средствами часто управляют несовершеннолетние. В частности, речь идет о мотоциклах с прямоточными глушителями, уровень шума которых может превышать допустимые нормы.

Местные жители отмечают, что постоянный шум мешает отдыху, сну и вызывает возмущение, в частности среди ветеранов.

Читайте также: Новый рекорд января: продажи мототехники в Украине выросли вдвое. ИНФОГРАФИКА

Что предлагают в сельсовете?

Во время рабочего совещания в громаде обсудили возможные меры реагирования. Среди них – принудительное изъятие шумных мотоциклов с последующей передачей на нужды армии, если нарушения не прекратятся.

Сейчас этот вопрос прорабатывают совместно с представителями территориального центра комплектования и патрульной полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В каждой бригаде Нацгвардии создана стрелковая рота на мотоциклах, - Пивненко

В то же время перед введением более жестких мер в громаде планируют провести профилактическую работу. В школах организуют встречи с учениками, где будут разъяснять правила пользования мототранспортом и ответственность за нарушение общественного порядка.

Первое такое мероприятие запланировано на 20 марта в лицее села Иванов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне возобновляют использование мотоциклов на фронте: готовят группу из 50 человек, - Силы обороны юга