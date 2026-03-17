Изымать громкие мотоциклы и передавать их ВСУ предлагают в одной из громад Винницкой области
В Ивановской громаде Винницкой области из-за многочисленных жалоб жителей на шумные мотоциклы рассматривается возможность их принудительного изъятия у нарушителей с последующей передачей для нужд Вооруженных сил Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ивановском сельском совете.
Что известно?
С наступлением теплого времени года количество обращений от жителей значительно возросло. Люди жалуются на сильный шум от мотоциклов, который нарушает покой в населенных пунктах, особенно в вечернее и ночное время.
В громаде отмечают, что такими транспортными средствами часто управляют несовершеннолетние. В частности, речь идет о мотоциклах с прямоточными глушителями, уровень шума которых может превышать допустимые нормы.
Местные жители отмечают, что постоянный шум мешает отдыху, сну и вызывает возмущение, в частности среди ветеранов.
Что предлагают в сельсовете?
Во время рабочего совещания в громаде обсудили возможные меры реагирования. Среди них – принудительное изъятие шумных мотоциклов с последующей передачей на нужды армии, если нарушения не прекратятся.
Сейчас этот вопрос прорабатывают совместно с представителями территориального центра комплектования и патрульной полиции.
В то же время перед введением более жестких мер в громаде планируют провести профилактическую работу. В школах организуют встречи с учениками, где будут разъяснять правила пользования мототранспортом и ответственность за нарушение общественного порядка.
Первое такое мероприятие запланировано на 20 марта в лицее села Иванов.
Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану», «https://zakon.rada.gov.ua/go/2232-12 Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також Положенням, затвердженим постановою https://zakon.rada.gov.ua/go/1921-2000-%D0%BF Кабміну № 1921.
Саме так 👍 цілий день гудять сирени. Читаєш стрічку в яку частину міста прилетіло. Кожну сирену перші кілька хвилин мониториш тг ППО чи не балістика, якщо так то куди швідкісна ціль летить. А після заходу сонця починають дирчати. Дирчіки ЗСУ, дирцунів в ТЦК. Нема закону то прийняти.
Мають бути покарані.
І так, давно вже Верховна Рада має прийняти закон, який дозволяє конфісковувати подібні ТЗ і передавати їх на потреби ЗСУ так само як і з ТЗ, які керуються громадянами у стані алкогольного сп`яніння мають також конфісковуватись на потреби ЗСУ, як це давно вже робиться у тій же Литві.