Изымать громкие мотоциклы и передавать их ВСУ предлагают в одной из громад Винницкой области

В общине в Винницкой области предупредили: за ночной шум мотоциклы могут изымать для армии

В Ивановской громаде Винницкой области из-за многочисленных жалоб жителей на шумные мотоциклы рассматривается возможность их принудительного изъятия у нарушителей с последующей передачей для нужд Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Ивановском сельском совете.

Что известно?

С наступлением теплого времени года количество обращений от жителей значительно возросло. Люди жалуются на сильный шум от мотоциклов, который нарушает покой в населенных пунктах, особенно в вечернее и ночное время.

В громаде отмечают, что такими транспортными средствами часто управляют несовершеннолетние. В частности, речь идет о мотоциклах с прямоточными глушителями, уровень шума которых может превышать допустимые нормы.

Местные жители отмечают, что постоянный шум мешает отдыху, сну и вызывает возмущение, в частности среди ветеранов.

Что предлагают в сельсовете?

Во время рабочего совещания в громаде обсудили возможные меры реагирования. Среди них – принудительное изъятие шумных мотоциклов с последующей передачей на нужды армии, если нарушения не прекратятся.

Сейчас этот вопрос прорабатывают совместно с представителями территориального центра комплектования и патрульной полиции.

В то же время перед введением более жестких мер в громаде планируют провести профилактическую работу. В школах организуют встречи с учениками, где будут разъяснять правила пользования мототранспортом и ответственность за нарушение общественного порядка.

Первое такое мероприятие запланировано на 20 марта в лицее села Иванов.

Топ комментарии
Про закони треба згадувати коли влітку, коли у людей відкриті вікна вночі бо вдень спека, а мацаклє ні підАри грохочуть на все місто, що діти здригаються. Мало *** шо кацапня ракетами та шахедами кошмарять людей, ще ця підАрасня кацапам допомогає.
17.03.2026 16:29 Ответить
Ганяють зазвичай ті, хто на кую вертів і ЗСУ, і мудрий нарід, і ветеранів. А саме маленькі діти до 25 років і всякі інші непридатні-заброньовані. Ще всіх кому не подобається закопають, а вони собі ганятимуть) В поліції теж є важливіші справи - скорочують поголів'я тих, кому тиловий шум не подобається. Як казав один броньований автовласник, якому робили зауваження про машину на траві - як ти такий борзий, то йди на фронт і воюй.
17.03.2026 16:41 Ответить
А оті громадяни-дристуни на мотоциклах і автівках без глушника діймають всіх інших громадян яким правом? Із порушенням норм?

Мають бути покарані.
17.03.2026 16:33 Ответить
Можно увидеть Закон согласно которому местные органы власти могут конфисковывать а дальше распоряжаться имуществом граждан без решения суда? Хотя конечно про законы в Украине сейчас говорить сложно...
17.03.2026 16:24 Ответить
Вилучення транспортних засобів для потреб армії (військово-транспортний обов'язок) в Україні регулюється Законами України «

Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану», «https://zakon.rada.gov.ua/go/2232-12 Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також Положенням, затвердженим постановою https://zakon.rada.gov.ua/go/1921-2000-%D0%BF Кабміну № 1921.
17.03.2026 16:26 Ответить
Саме так 👍 цілий день гудять сирени. Читаєш стрічку в яку частину міста прилетіло. Кожну сирену перші кілька хвилин мониториш тг ППО чи не балістика, якщо так то куди швідкісна ціль летить. А після заходу сонця починають дирчати. Дирчіки ЗСУ, дирцунів в ТЦК. Нема закону то прийняти.
17.03.2026 17:02 Ответить
Конечно. ЭКспертиза на месте, при несоответствии - штрафплощадка и штраф. Изъятие на штрафплощадку это не конфискация имущества, право собственности не аннулируется.
17.03.2026 16:47 Ответить
А як ти вночі викличеш ексПЕРДтів? Поки вони приїдуть то підАрасня вже здрисне. Прямо будуть вони диринчати та чикати поліцію з експертами... Не включай дурника, все ти прекрасно розумієш. Ніхто в тебе не заберає права їздити на мАЦАклЄті, вивозь його за місто і по трасі ганяй хоч всю ніч, але людям треба відпочити і ти лишаєш їх такого права.
17.03.2026 17:00 Ответить
Ну - використання ТЗ, гучність яких перевищує встановлені норми в Україні заборонена Законом «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», а також статьтєю 121-4 КУпАП.
І так, давно вже Верховна Рада має прийняти закон, який дозволяє конфісковувати подібні ТЗ і передавати їх на потреби ЗСУ так само як і з ТЗ, які керуються громадянами у стані алкогольного сп`яніння мають також конфісковуватись на потреби ЗСУ, як це давно вже робиться у тій же Литві.
17.03.2026 16:33 Ответить
не пряцює, хто буде міряти і чим гучність вихлопу, яким прибором, коли сертифіковано пристрій, якщо неповнолітні то вони поліцію і так чекати не будуть, ловити також ніхто не буде, затримувати тим паче він у ліс гайнув на єндуро і лови його
17.03.2026 17:25 Ответить
Біженці. Живемо у селі. Терор суцільний від мотоциклістів - шахедів. Місцева влада, поліція, ДАІ у "процес" не вмішуються.
17.03.2026 16:30 Ответить
Поліція відморожується тим, що каже шо вони не можуть на автомобілі їх наздогнати, мовляв ті на мацаклєтах шурхають по шуршам та кущам і все. Вимагають від влади закупити і мєнтам мацаклєти. Ви уявляєте шо це буде коли підарасня реве на мацаклЄтах ще й мєнти будуть теж на мацаклєтах за ними ганятись? Вихід один, треба організовуватись в дружини та робити відстріл цих підАрів.
17.03.2026 17:04 Ответить
А полиция в этой громаде будет оснащена приборами для измерения уровня шума?
17.03.2026 16:41 Ответить
этих чудил за 3 квартала слышно, что там измерять?
17.03.2026 16:52 Ответить
децибелы. с формулировкой "слышно" в суде тебя пошлют пасти телят
17.03.2026 17:23 Ответить
оооооо, поддерживаю обеими руками. Даже третьей. В Киеве их тоже на нужды фронта забирайтеч достали уже.
17.03.2026 16:50 Ответить
Це якщо в мене вихлопна проржвавіла на авто - то теж ? Туди Ж?
17.03.2026 17:10 Ответить
Трубу можна відремонтувати, в вроджену тупість ніколи.
17.03.2026 17:17 Ответить
Використання ТЗ, у якого проржавіла вихлопна, - заборонено взагалі-то.
17.03.2026 17:31 Ответить
а якщо в дорозі я відчув "резонанс"?
17.03.2026 17:32 Ответить
Мотоцикли до ВСУ разом із їхніми хазяїнами.
17.03.2026 17:16 Ответить
 
 