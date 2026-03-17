Вилучати гучні мотоцикли та передавати їх ЗСУ пропонують в одній з громад Вінниччини

В Іванівській громаді на Вінниччині через численні скарги мешканців на гучні мотоцикли розглядають можливість їх примусового вилучення у порушників із подальшою передачею для потреб Збройних сил України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Іванівській сільській раді.

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Що відомо?

З настанням теплої пори року кількість звернень від жителів значно зросла. Люди скаржаться на сильний шум від мотоциклів, який порушує спокій у населених пунктах, особливо у вечірній та нічний час.

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У громаді зазначають, що такими транспортними засобами часто керують неповнолітні. Зокрема, мова йде про мотоцикли з прямоточними глушниками, рівень шуму яких може перевищувати допустимі норми.

Місцеві жителі наголошують, що постійний шум заважає відпочинку, сну та викликає обурення, зокрема серед ветеранів.

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Що пропонують в сільраді?

Під час робочої наради в громаді обговорили можливі заходи реагування. Серед них – примусове вилучення гучних мотоциклів із подальшою передачею на потреби армії, якщо порушення не припиняться.

Наразі це питання опрацьовують разом із представниками територіального центру комплектування та патрульної поліції.

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Водночас перед запровадженням жорсткіших заходів у громаді планують провести профілактичну роботу. У школах організують зустрічі з учнями, де роз’яснюватимуть правила користування мототранспортом і відповідальність за порушення громадського порядку.

Перший такий захід заплановано на 20 березня у ліцеї села Іванів.

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