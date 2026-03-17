Вилучати гучні мотоцикли та передавати їх ЗСУ пропонують в одній з громад Вінниччини
В Іванівській громаді на Вінниччині через численні скарги мешканців на гучні мотоцикли розглядають можливість їх примусового вилучення у порушників із подальшою передачею для потреб Збройних сил України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Іванівській сільській раді.
Що відомо?
З настанням теплої пори року кількість звернень від жителів значно зросла. Люди скаржаться на сильний шум від мотоциклів, який порушує спокій у населених пунктах, особливо у вечірній та нічний час.
У громаді зазначають, що такими транспортними засобами часто керують неповнолітні. Зокрема, мова йде про мотоцикли з прямоточними глушниками, рівень шуму яких може перевищувати допустимі норми.
Місцеві жителі наголошують, що постійний шум заважає відпочинку, сну та викликає обурення, зокрема серед ветеранів.
Що пропонують в сільраді?
Під час робочої наради в громаді обговорили можливі заходи реагування. Серед них – примусове вилучення гучних мотоциклів із подальшою передачею на потреби армії, якщо порушення не припиняться.
Наразі це питання опрацьовують разом із представниками територіального центру комплектування та патрульної поліції.
Водночас перед запровадженням жорсткіших заходів у громаді планують провести профілактичну роботу. У школах організують зустрічі з учнями, де роз’яснюватимуть правила користування мототранспортом і відповідальність за порушення громадського порядку.
Перший такий захід заплановано на 20 березня у ліцеї села Іванів.
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