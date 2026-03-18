Более 100 боестолкновений на фронте, половина из них - на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

С начала суток количество атак агрессора на фронте составило 101. Продолжаются попытки агрессора продвигаться вглубь территории Украины. На отдельных участках фронта оккупанты проводят штурмовые действия.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 18 марта, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по территории Украины

Продолжаются обстрелы приграничных районов.

Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты: Рогизное, Коренок, Рыжевка, Будки, Уланово, Ходино, Вовковка, Бачевск, Бояро-Лежачие, Нескучное, Волфино, Семейкино, Харьковка, Гаврилова Слобода.

Также враг обстрелял Елино на Черниговщине.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло пять боевых столкновений, два из них еще продолжаются. Противник нанес 61 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, пять – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Прилипка, Старица, Волчанские Хутора, Чугуновка. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник восемь раз атаковал в сторону населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Новоплатоновка. Одно боестолкновение еще продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили восемь попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Лиман, Дробишево, Ставки, Диброва и в районах Нововодяного и Новоегоровки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Славянском направлении агрессор дважды атаковал в районе Ямполя.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили пять штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Голубовка, Приволье, Миньковка и в направлении Малиновки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 20 наступательных действий в районах населенных пунктов Плещеевка, Степановка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки и Новопавловки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 30 раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Затышок, Мирноград, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Шевченко, Гришино, Муравка, Новоподогородное, Новопавловка. Три боевых столкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз наступал в районе Зеленого Гая. Ивановка и Покровское подверглись авиаударам противника.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Доброполья и Староукраинки. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Новоселовка, Гуляйпольское, Копани, Любицкое. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили пять вражеских атак недалеко от Степового, Щербаков и в сторону Новоданиловки. Авиаударам подверглись населенные пункты Веселянка и Беленькое.

По данным Генштаба, на Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.