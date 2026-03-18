УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10281 відвідувач онлайн
Новини Бойові дії на сході Ситуація на Покровському напрямку Костянтинівський напрямок
471 0

Понад 100 боєзіткнень на фронті, половина з них - на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Ситуація на фронті 18 березня

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 101. Продовжуються спроби агресора просуватися вглиб території України. На окремих ділянках фронту окупанти проводять штурмові дії.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 18 березня, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удари РФ по території України

Продовжуються обстріли прикордонних районів.

  • Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Рогізне, Кореньок, Рижівка, Будки, Уланове, Ходине, Вовківка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Нескучне, Волфине, Сімейкине, Харківка, Гаврилова Слобода.
  • Також ворог обстріляв Єліне, що на Чернігівщині.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень, два з них ще тривають. Противник завдав 61 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у бік населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка. Два боєзіткнення тривають.

Також читайте: Сирський ухвалив рішення для посилення стійкості Сил оборони на Донеччині: Окупанти подекуди зазнають критичних втрат

На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував у бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Новоплатонівка. Одне боєзіткнення ще триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки, Діброва та в районах Нововодяного й Новоєгорівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку агресор двічі атакував в районі Ямполя.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали п’ять штурмових дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Привілля, Міньківка та в напрямку Малинівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 20 наступальних дій у районах населених пунктів Плещіївка, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки. Одне боєзіткнення ще триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ розпочали весняно-літній наступ на 100 км фронту. СБС ліквідували понад 900 окупантів за півтори доби, - Мадяр

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 30 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Зеленого Гаю. Іванівка та Покровське зазнали авіаударів противника.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Гуляйпільське, Копані, Любицьке. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили п’ять ворожих атак неподалік Степового, Щербаків та у бік Новоданилівки. Авіаударів зазнали населені пункти Веселянка та Біленьке.

За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Також читайте: Сили оборони покращують тактичне положення на Олександрівському напрямку, - 148 ОАбр 8-го корпусу ДШВ

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Автор: 

Генштаб ЗС (8541) бойові дії (6010) війна в Україні (8591)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 