Понад 100 боєзіткнень на фронті, половина з них - на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 101. Продовжуються спроби агресора просуватися вглиб території України. На окремих ділянках фронту окупанти проводять штурмові дії.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 18 березня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по території України

Продовжуються обстріли прикордонних районів.

Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Рогізне, Кореньок, Рижівка, Будки, Уланове, Ходине, Вовківка, Бачівськ, Бояро-Лежачі, Нескучне, Волфине, Сімейкине, Харківка, Гаврилова Слобода.

Також ворог обстріляв Єліне, що на Чернігівщині.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося п’ять боєзіткнень, два з них ще тривають. Противник завдав 61 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у бік населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Чугунівка. Два боєзіткнення тривають.

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На Куп’янському напрямку противник вісім разів атакував у бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Новоплатонівка. Одне боєзіткнення ще триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали вісім спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки, Діброва та в районах Нововодяного й Новоєгорівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку агресор двічі атакував в районі Ямполя.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали п’ять штурмових дії противника в районах населених пунктів Голубівка, Привілля, Міньківка та в напрямку Малинівки. Два боєзіткнення досі тривають.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 20 наступальних дій у районах населених пунктів Плещіївка, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки. Одне боєзіткнення ще триває.

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На Покровському напрямку з початку доби окупанти 30 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка. Три боєзіткнення наразі тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав в районі Зеленого Гаю. Іванівка та Покровське зазнали авіаударів противника.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля й Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Воздвижівка, Новоселівка, Гуляйпільське, Копані, Любицьке. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили п’ять ворожих атак неподалік Степового, Щербаків та у бік Новоданилівки. Авіаударів зазнали населені пункти Веселянка та Біленьке.

За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.