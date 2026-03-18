Задержание в Индии: МИД требует доступа консулов к гражданам Украины

Посольство Украины в Республике Индия вновь обратилось в индийский МИД с требованием обеспечить доступ к задержанным украинским гражданам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины на запрос журналистов со ссылкой на Укринформ.

В дипломатическом ведомстве подчеркивают, что украинская сторона настаивает на открытом, объективном и справедливом рассмотрении дела. Также Киев требует надлежащего привлечения украинских дипломатов к процессу.

Украина требует доступа консулов

В МИД заявили, что, несмотря на неоднократные обращения, украинские консулы до сих пор не получили разрешения посетить задержанных граждан. В связи с этим 18 марта посольство Украины в Индии направило очередную официальную ноту.

"Сегодня, 18 марта, посольство Украины в Индии еще раз обратилось с официальной нотой в МИД Индии с требованием предоставить немедленный и беспрепятственный доступ консулов к гражданам", — сообщили в пресс-службе.

Украинская сторона подчеркивает, что отсутствие доступа противоречит международной консульской практике и затрудняет защиту прав задержанных.

Обстоятельства задержания украинцев

По данным МИД, шестерых граждан Украины задержали 13 марта на территории Индии. Их подозревают в несанкционированном пребывании в приграничном штате и возможном незаконном пересечении границы с Мьянмой.

Судебное заседание по делу состоялось 16 марта. На нем присутствовали представители украинского посольства, однако им не разрешили напрямую пообщаться с задержанными. Суд принял решение продлить содержание под стражей до 27 марта.

В МИД также обратили внимание, что украинскую сторону официально не уведомили о задержании граждан, что является отклонением от устоявшейся международной практики.

Посол Украины в Индии Александр Полищук провел встречу с заместителем министра иностранных дел Индии, во время которой передал ноту протеста. Украина требует немедленного освобождения своих граждан или обеспечения полного доступа к ним и справедливого судебного процесса.

Ранее Indian Express написала, что правоохранители задержали шестерых граждан Украины и одного американца, которых подозревают в незаконном ввозе крупных партий беспилотников. По данным индийского следствия, гражданина США задержали в аэропорту Калькутты, а украинцев – в Лакхнау и Дели. Следователи утверждают, что все они прибыли в страну с действующими визами, однако впоследствии якобы отправились в регионы с ограниченным доступом без соответствующих разрешений.

Правоохранители также заявляют, что подозреваемые могли пересечь границу Мьянмы и контактировать с группировками, которые Индия считает враждебными. Им инкриминируют незаконный импорт дронов из Европы, обучение местных жителей и подготовку к возможным диверсионным действиям.

Впрочем, украинская сторона призывает не делать поспешных выводов. В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что никаких подтвержденных доказательств вины задержанных пока нет, а часть информации в СМИ носит манипулятивный характер.

