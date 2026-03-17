В Индии задержали украинцев за "незаконную перевозку дронов": в МИД заявили об искажении фактов

В Индии правоохранительные органы задержали шестерых граждан Украины и одного американца, которых подозревают в незаконном ввозе крупных партий беспилотников.

Что известно?

По данным индийского следствия, гражданина США задержали в аэропорту Калькутты, а украинцев – в Лакхнау и Дели. Следователи утверждают, что все они прибыли в страну с действующими визами, однако впоследствии якобы отправились в регионы с ограниченным доступом без соответствующих разрешений.

Правоохранители также заявляют, что подозреваемые могли пересечь границу Мьянмы и контактировать с группировками, которые Индия считает враждебными. Им инкриминируют незаконный импорт дронов из Европы, обучение местных жителей и подготовку к возможным диверсионным действиям.

Реакция МИД

Впрочем, украинская сторона призывает не делать поспешных выводов.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что никаких подтвержденных доказательств вины задержанных пока нет, а часть информации в СМИ носит манипулятивный характер.

В ведомстве также обратили внимание, что отдельные публикации, в частности в российских СМИ, искажают факты и формируют безосновательные обвинения против украинцев.

В то же время украинские дипломаты уже присоединились к процессу. 16 марта состоялось судебное заседание с участием представителей посольства Украины, однако им не предоставили возможности пообщаться с задержанными.

По решению суда, всех фигурантов дела оставили под стражей как минимум до 27 марта.

В МИД подчеркнули, что индийская сторона до сих пор официально не уведомила Украину о задержании граждан, что противоречит международной практике, и настаивают на немедленном предоставлении консульского доступа.

Отдельно в министерстве отметили, что в Индии зоны с ограниченным доступом часто не имеют четких обозначений, что может приводить к непреднамеренным нарушениям правил пребывания иностранцами.

