В Індії затримали українців через "незаконне перевезення дронів": у МЗС заявили про перекручення фактів

В Індії правоохоронці затримали шістьох громадян України та одного американця, яких підозрюють у незаконному ввезенні великих партій безпілотників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Indian Express.

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Що відомо?

За даними індійського слідства, громадянина США затримали в аеропорту Калькутти, а українців – у Лакхнау та Делі. Слідчі стверджують, що всі вони прибули до країни з чинними візами, однак згодом нібито вирушили до регіонів із обмеженим доступом без відповідних дозволів.

Правоохоронці також заявляють, що підозрювані могли перетнути кордон М’янми та контактувати з угрупованнями, які Індія вважає ворожими. Їм інкримінують незаконний імпорт дронів з Європи, навчання місцевих та підготовку до можливих диверсійних дій.

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Реакція МЗС

Втім, українська сторона закликає не робити передчасних висновків.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що жодних підтверджених доказів провини затриманих наразі немає, а частина інформації у ЗМІ має маніпулятивний характер.

У відомстві також звернули увагу, що окремі публікації, зокрема в російських медіа, перекручують факти та формують безпідставні звинувачення проти українців.

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Водночас українські дипломати вже долучилися до процесу. 16 березня відбулося судове засідання за участю представників посольства України, однак їм не надали можливості поспілкуватися із затриманими.

За рішенням суду, усіх фігурантів справи залишили під вартою щонайменше до 27 березня.

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У МЗС наголосили, що індійська сторона досі офіційно не повідомила Україну про затримання громадян, що суперечить міжнародній практиці, та наполягають на негайному наданні консульського доступу.

Окремо в міністерстві зауважили, що в Індії зони з обмеженим доступом часто не мають чітких позначень, що може призводити до ненавмисних порушень правил перебування іноземцями.

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