Затримання в Індії: МЗС вимагає доступу консулів до громадян України
Посольство України в Республіці Індія повторно звернулося до індійського зовнішньополітичного відомства з вимогою забезпечити доступ до затриманих українських громадян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України на запит журналістів із посиланням на Укрінформ.
У дипломатичному відомстві наголошують, що українська сторона наполягає на відкритому, об’єктивному та справедливому розгляді справи. Також Київ вимагає належного залучення українських дипломатів до процесу.
Україна вимагає доступу консулів
У МЗС заявили, що попри неодноразові звернення, українські консули досі не отримали дозволу відвідати затриманих громадян. У зв’язку з цим 18 березня посольство України в Індії направило чергову офіційну ноту.
"Сьогодні, 18 березня, посольство України в Індії ще раз звернулося з офіційною нотою до МЗС Індії з вимогою надати негайний і безперешкодний доступ консулів до громадян", — повідомили у пресслужбі.
Українська сторона підкреслює, що відсутність доступу суперечить міжнародній консульській практиці та ускладнює захист прав затриманих.
Обставини затримання українців
За даними МЗС, шістьох громадян України затримали 13 березня на території Індії. Їх підозрюють у несанкціонованому перебуванні в прикордонному штаті та можливому незаконному перетині кордону з М’янмою.
Судове засідання у справі відбулося 16 березня. На ньому були присутні представники українського посольства, однак їм не дозволили безпосередньо поспілкуватися із затриманими. Суд ухвалив рішення продовжити тримання під вартою до 27 березня.
У МЗС також звернули увагу, що українську сторону офіційно не повідомили про затримання громадян, що є відхиленням від усталеної міжнародної практики.
Посол України в Індії Олександр Поліщук провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Індії, під час якої передав ноту протесту. Україна вимагає негайного звільнення своїх громадян або забезпечення повного доступу до них і справедливого судового процесу.
- Раніше Indian Express написала, що правоохоронці затримали шістьох громадян України та одного американця, яких підозрюють у незаконному ввезенні великих партій безпілотників. За даними індійського слідства, громадянина США затримали в аеропорту Калькутти, а українців – у Лакхнау та Делі. Слідчі стверджують, що всі вони прибули до країни з чинними візами, однак згодом нібито вирушили до регіонів з обмеженим доступом без відповідних дозволів.
- Правоохоронці також заявляють, що підозрювані могли перетнути кордон М’янми та контактувати з угрупованнями, які Індія вважає ворожими. Їм інкримінують незаконний імпорт дронів з Європи, навчання місцевих та підготовку до можливих диверсійних дій.
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Втім, українська сторона закликає не робити передчасних висновків.
У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що жодних підтверджених доказів провини затриманих наразі немає, а частина інформації у ЗМІ має маніпулятивний характер.
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