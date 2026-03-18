Затримання в Індії: МЗС вимагає доступу консулів до громадян України

Посольство України в Республіці Індія повторно звернулося до індійського зовнішньополітичного відомства з вимогою забезпечити доступ до затриманих українських громадян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міністерства закордонних справ України на запит журналістів із посиланням на Укрінформ.

У дипломатичному відомстві наголошують, що українська сторона наполягає на відкритому, об’єктивному та справедливому розгляді справи. Також Київ вимагає належного залучення українських дипломатів до процесу.

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Україна вимагає доступу консулів

У МЗС заявили, що попри неодноразові звернення, українські консули досі не отримали дозволу відвідати затриманих громадян. У зв’язку з цим 18 березня посольство України в Індії направило чергову офіційну ноту.

"Сьогодні, 18 березня, посольство України в Індії ще раз звернулося з офіційною нотою до МЗС Індії з вимогою надати негайний і безперешкодний доступ консулів до громадян", — повідомили у пресслужбі.

Українська сторона підкреслює, що відсутність доступу суперечить міжнародній консульській практиці та ускладнює захист прав затриманих.

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Обставини затримання українців

За даними МЗС, шістьох громадян України затримали 13 березня на території Індії. Їх підозрюють у несанкціонованому перебуванні в прикордонному штаті та можливому незаконному перетині кордону з М’янмою.

Судове засідання у справі відбулося 16 березня. На ньому були присутні представники українського посольства, однак їм не дозволили безпосередньо поспілкуватися із затриманими. Суд ухвалив рішення продовжити тримання під вартою до 27 березня.

У МЗС також звернули увагу, що українську сторону офіційно не повідомили про затримання громадян, що є відхиленням від усталеної міжнародної практики.

Посол України в Індії Олександр Поліщук провів зустріч із заступником міністра закордонних справ Індії, під час якої передав ноту протесту. Україна вимагає негайного звільнення своїх громадян або забезпечення повного доступу до них і справедливого судового процесу.

Раніше Indian Express написала, що правоохоронці затримали шістьох громадян України та одного американця, яких підозрюють у незаконному ввезенні великих партій безпілотників. За даними індійського слідства, громадянина США затримали в аеропорту Калькутти, а українців – у Лакхнау та Делі. Слідчі стверджують, що всі вони прибули до країни з чинними візами, однак згодом нібито вирушили до регіонів з обмеженим доступом без відповідних дозволів.

Правоохоронці також заявляють, що підозрювані могли перетнути кордон М’янми та контактувати з угрупованнями, які Індія вважає ворожими. Їм інкримінують незаконний імпорт дронів з Європи, навчання місцевих та підготовку до можливих диверсійних дій.

Втім, українська сторона закликає не робити передчасних висновків. У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що жодних підтверджених доказів провини затриманих наразі немає, а частина інформації у ЗМІ має маніпулятивний характер.

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