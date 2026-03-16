Військові кораблі Індії супроводжують танкери з нафтою і газом в Ормузькій протоці, - ЗМІ

Кораблі Військово-морських сил Індії супроводжують вантажні судна, які проходять через Ормузьку протоку, прямуючи до Індії. Супроводження танкерів відбувається у межах операції Sankalp.

Про це пише The Economic Times із посиланням на The Times of India, інформує Цензор.НЕТ.

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Три танкери перетнули протоку

Повідомляється, що два танкери зі скрапленим газом під прапором Індії під наглядом індійських ВМС – Shivalik і Nanda Devi – успішно перетнули Ормузьку протоку і зараз прямують до Індії. Обидва судна належать компанії Shipping Corporation of India.

Ще один індійський нафтовий танкер - Jag Prakash, який перевозить бензин з Оману в Африку, також успішно залишив східну частину Ормузької протоки.

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Більше про операцію

The Economic Times зазначає, що операцію Sankalp індійські ВМС розпочали 19 червня 2019 року. Її мета полягала у захисті суден під індійським прапором, що проходять через регіон Перської затоки, та гарантування безпечного морського торговельного судноплавства.

"Під час операції 23 військові кораблі ВМС Індії були розгорнуті по черзі в Оманській і Перській затоках, і кілька суден, як і раніше, продовжують залишатися в регіоні... Близько 23 000 індійських моряків наразі працюють на торгових суднах, морських платформах та інших суднах, що діють у регіоні, тоді як близько 24 суден перебувають поблизу Ормузької протоки", - пише видання.

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Що передувало

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.

Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".

В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.

Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.

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