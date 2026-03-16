Військові кораблі Індії супроводжують танкери з нафтою і газом в Ормузькій протоці, - ЗМІ
Кораблі Військово-морських сил Індії супроводжують вантажні судна, які проходять через Ормузьку протоку, прямуючи до Індії. Супроводження танкерів відбувається у межах операції Sankalp.
Про це пише The Economic Times із посиланням на The Times of India, інформує Цензор.НЕТ.
Три танкери перетнули протоку
Повідомляється, що два танкери зі скрапленим газом під прапором Індії під наглядом індійських ВМС – Shivalik і Nanda Devi – успішно перетнули Ормузьку протоку і зараз прямують до Індії. Обидва судна належать компанії Shipping Corporation of India.
Ще один індійський нафтовий танкер - Jag Prakash, який перевозить бензин з Оману в Африку, також успішно залишив східну частину Ормузької протоки.
Більше про операцію
The Economic Times зазначає, що операцію Sankalp індійські ВМС розпочали 19 червня 2019 року. Її мета полягала у захисті суден під індійським прапором, що проходять через регіон Перської затоки, та гарантування безпечного морського торговельного судноплавства.
"Під час операції 23 військові кораблі ВМС Індії були розгорнуті по черзі в Оманській і Перській затоках, і кілька суден, як і раніше, продовжують залишатися в регіоні... Близько 23 000 індійських моряків наразі працюють на торгових суднах, морських платформах та інших суднах, що діють у регіоні, тоді як близько 24 суден перебувають поблизу Ормузької протоки", - пише видання.
Що передувало
- Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "багато країн" направлять військові кораблі для захисту судноплавства в Ормузькій протоці, яку частково заблоковано через загрозу ударів з боку Ірану.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- В уряді Німеччини відхили вимоги президента США Дональда Трампа про участь в операції із розблокування Ормузької протоки.
- Нідерланди також наразі не планують брати участь в місії щодо Ормузької протоки.
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