РФ наиболее активно атаковала на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб ВСУ. КАРТЫ
В течение 18 марта Силы обороны Украины провели 235 боевых столкновений с российскими оккупантами.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Вчера противник нанес 70 авиационных ударов, сбросив 235 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 6831 дрон-камикадзе и осуществил 3534 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 110 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов в Днепропетровской области: Ивановка, Добропасово, Покровское; а также Воздвижевка, Новоселовка, Зеленое, Зирница, Долинка, Гуляйпольское, Копани, Любицкое, Заливное, Веселянка, Юрковка и Беленькое в Запорожской области.
Поражение противника
За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения живой силы и техники противника.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник осуществил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 16 - с применением РСЗО. Нанес три авиаудара с применением трех КАБ. В течение суток зафиксировано шесть боестолкновений.
На Южно-Слобожанском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону населенных пунктов Ветеринарное, Зеленое, Прилипка, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Охримовка, Бочковое.
На Купянском направлении враг десять раз атаковал в сторону населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Куриловка, Новоплатоновка.
На Лиманском направлении противник атаковал 13 раз, пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Лиман, Дробышево, Ставки, Диброва и в районах Нововодяного и Новоегоровки.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Платоновки и в сторону Резниковки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении противник семь раз пытался улучшить свое положение, штурмуя в районах населенных пунктов Голубовка, Приволье, Миньковка, Никифоровка и в сторону Малиновки.
На Константиновском направлении враг совершил 32 атаки в районах населенных пунктов Плещиевка, Иванополье, Степановка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки и Новопавловки.
На Покровском направлении наши защитники, по уточненной информации, остановили 54 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Торецкое, Родинское, Затышок, Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Новониколаевка, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Муравка, Новоподогородное, Новопавловка.
На Александровском направлении противник атаковал четыре раза в районах Зеленого Гая, Степового и Рыбного.
На Гуляйпольском направлении произошло 14 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Зализнычного, Доброполья и Староукраинки.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили пять вражеских атак недалеко от Степового, Щербаков и в сторону Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировки врага не обнаружены.
Противник зосередив основні зусилля на флангах, побоюючись, що ЗСУ можуть відрізати їхні сили ударами з півдня та півночі.
Завдяки координації дій українським підрозділам вдалося прорвати оборону у лобовій атаці.
Тривають важкі бої.
У Часовому Яру точаться бої за мікрорайон Шевченка у південній частині міста.
Відсутність контролю над цим мікрорайоном не дозволяє російським військам розвивати фланговий наступ на Костянтинівському напрямку та обмежує їхню маневреність."