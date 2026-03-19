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РФ найбільше атакувала на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб ЗСУ. МАПИ

Ситуація на передовій 19 березня: де тривають бої?

Протягом 18 березня Сили оборони України провели 235 бойових зіткнень із російськими окупантами.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинувши 235 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6831 дрон–камікадзе та здійснив 3534 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 110 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Іванівка, Добропасове, Покровське; а також Воздвижівка, Новоселівка, Зелене, Зірниця, Долинка, Гуляйпільське, Копані, Любицьке, Заливне, Веселянка, Юрківка та Біленьке у Запорізькій області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація Сил оборони уразила п’ять районів зосередження живої сили та техніки противника.

 Бойові дії

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 118 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 16 – із застосуванням РСЗВ. Завдав три авіаудари із застосуванням трьох КАБ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень.

Ситуація на передовій 19 березня: де тривають бої?

На Південно–Слобожанському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік населених пунктів Ветеринарне, Зелене, Приліпка, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Чугунівка, Охрімівка, Бочкове.

Ситуація на передовій 19 березня: де тривають бої?

Читайте також: РФ перекидає два угруповання морпіхів на південь: у квітні їх можуть залучити до штурмів, - Волошин

На Куп’янському напрямку ворог десять разів атакував в бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Новоплатонівка.

Ситуація на передовій 19 березня: де тривають бої?

На Лиманському напрямку противник атакував 13 разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Лиман, Дробишеве, Ставки, Діброва та в районах Нововодяного й Новоєгорівки.

Ситуація на передовій 19 березня: де тривають бої?

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в районах Ямполя, Платонівки та в бік Різниківки й Рай-Олександрівки.

Ситуація на передовій 19 березня: де тривають бої?

На Краматорському напрямку противник сім разів намагався покращити своє положення, штурмуючи в районах населених пунктів Голубівка, Привілля, Міньківка, Никифорівка та в бік Малинівки.

Ситуація на передовій 19 березня: де тривають бої?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено ворожі РЛС "Противник", "Пароль" та пускову установку ЗРК С-400 "Тріумф", - Генштаб

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Степанівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки.

Ситуація на передовій 19 березня: де тривають бої?

На Покровському напрямку наші захисники, за уточненою інформацією, зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Торецьке, Родинське, Затишок, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Муравка, Новопідгородне, Новопавлівка.

Ситуація на передовій 19 березня: де тривають бої?

На Олександрівському напрямку противник атакував чотири рази в районах Зеленого Гаю, Степового та Рибного.

Ситуація на передовій 19 березня: де тривають бої?

На Гуляйпільському напрямку відбулося 14 атак окупантів у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Залізничного, Добропілля й Староукраїнки.

Читайте: ЗСУ уразили ЗРК "ТОР-М2У" та БРК "Бастіон" окупантів, - Генштаб

Ситуація на передовій 19 березня: де тривають бої?

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили п’ять ворожих атак неподалік Степового, Щербаків та у бік Новоданилівки.

Ситуація на передовій 19 березня: де тривають бої?

На Придніпровському напрямку ворог штурмові дії не проводив.

Ситуація на передовій 19 березня: де тривають бої?

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Читайте: Сили оборони України уразили авіаремонтний завод у Новгородській області РФ, - Генштаб

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Генштаб ЗС (8545) бойові дії (6016)
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