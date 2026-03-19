Над военной базой США, где живут Рубио и Хегсет, фиксировали неизвестные дроны, - WP
Над военной базой Форт-Макнейр в Вашингтоне, где проживают высокопоставленные чиновники США, в частности госсекретарь Рубио и министр обороны Хегсет, были замечены неизвестные беспилотники.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
На данный момент власти США пока не установили, кто именно направил эти дроны.
Информация о дронах появилась на фоне объявления США глобального уровня тревоги для зарубежных дипломатических представительств и закрытия нескольких баз внутри страны из-за угроз.
Так, базы Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси и авиабаза Макдилл во Флориде повысили уровень защиты войск до уровня "Чарли" - это означает, что у командира есть разведывательные данные, указывающие на возможность нападения или опасность.
В Пентагоне отказались комментировать информацию о дронах, а Госдеп на запрос не ответил.
Источники WP рассказали, что дроны над Форт-Макнейр побудили руководство даже рассмотреть вопрос о возможности перевода высокопоставленных чиновников в другие места. Но пока этого не произошло.
О размещении Рубио и Хегсета на базе публично сообщали издания в октябре 2025 года.
На базе Форт-Макнейр расположен Национальный университет обороны. На ней традиционно не размещались политические лидеры, однако все большее количество чиновников администрации Трампа перебрались на базы в этом районе, ссылаясь на соображения безопасности.
База удобно расположена недалеко от Капитолийского холма и Белого дома. Однако она не имеет такой же зоны безопасности, как другие базы в столичном регионе.
навіть дивитися в бік кацапів забороняє
хіба дозволяє воякам сша перед кацапами раком стояти
Більше цілуйте в Дупу Пуйла
Дроны над Рубио и Гегсетом хорошо укладываются в такуя версию...
гарний в них слоняра...