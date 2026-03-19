РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11069 посетителей онлайн
Новости Безопасность США
1 599 22

Над военной базой США, где живут Рубио и Хегсет, фиксировали неизвестные дроны, - WP

Неизвестные дроны над военной базой в США: там живут Рубио и Хегсет

Над военной базой Форт-Макнейр в Вашингтоне, где проживают высокопоставленные чиновники США, в частности госсекретарь Рубио и министр обороны Хегсет, были замечены неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

На данный момент власти США пока не установили, кто именно направил эти дроны.

Информация о дронах появилась на фоне объявления США глобального уровня тревоги для зарубежных дипломатических представительств и закрытия нескольких баз внутри страны из-за угроз.

Так, базы Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси и авиабаза Макдилл во Флориде повысили уровень защиты войск до уровня "Чарли" - это означает, что у командира есть разведывательные данные, указывающие на возможность нападения или опасность.

В Пентагоне отказались комментировать информацию о дронах, а Госдеп на запрос не ответил.

Источники WP рассказали, что дроны над Форт-Макнейр побудили руководство даже рассмотреть вопрос о возможности перевода высокопоставленных чиновников в другие места. Но пока этого не произошло.

О размещении Рубио и Хегсета на базе публично сообщали издания в октябре 2025 года.

На базе Форт-Макнейр расположен Национальный университет обороны. На ней традиционно не размещались политические лидеры, однако все большее количество чиновников администрации Трампа перебрались на базы в этом районе, ссылаясь на соображения безопасности.

База удобно расположена недалеко от Капитолийского холма и Белого дома. Однако она не имеет такой же зоны безопасности, как другие базы в столичном регионе.

Автор: 

США (28879) дроны (6507) Рубио Марко (385) Хегсет Пит (126)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
ГОЙДА МАЛЯТА))))

Більше цілуйте в Дупу Пуйла
показать весь комментарий
19.03.2026 09:44 Ответить
+7
Це війна, малята 👶! Вона прийшла і до вас.
показать весь комментарий
19.03.2026 09:42 Ответить
+6
Над військовою базою кружляють дрони - збивати не пробували?
показать весь комментарий
19.03.2026 09:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це війна, малята 👶! Вона прийшла і до вас.
показать весь комментарий
19.03.2026 09:42 Ответить
Нехай добивають Іран,потім за кацапів беруться
показать весь комментарий
19.03.2026 10:34 Ответить
рудий категорично забороняє за кацапів братися
навіть дивитися в бік кацапів забороняє
хіба дозволяє воякам сша перед кацапами раком стояти
показать весь комментарий
19.03.2026 11:00 Ответить
ГОЙДА МАЛЯТА))))

Більше цілуйте в Дупу Пуйла
показать весь комментарий
19.03.2026 09:44 Ответить
Над військовою базою кружляють дрони - збивати не пробували?
показать весь комментарий
19.03.2026 09:44 Ответить
Они к этому не готовились. Россияне то же по началу пытались сбивать дроны из автоматов. Просто не ожидали такого.
показать весь комментарий
19.03.2026 09:53 Ответить
А хто такі россіяне? Ми знаємо кацапів, свинособак, козлорилих, хробаків, підАрів, ну ті хто за пАрєбріком на болотах живуть.
показать весь комментарий
19.03.2026 10:14 Ответить
показать весь комментарий
19.03.2026 10:55 Ответить
чекаємо український слід та візитку яроша...
показать весь комментарий
19.03.2026 09:47 Ответить
Це НЛО. Хочуть зробиту велику послугу людству і викрасти їх.
показать весь комментарий
19.03.2026 09:48 Ответить
есть версия, обьясняющая мягкость позиции многих европейских и американских политиков (президентов) по отношению к кремлевским террористам тем, что пуйло просто тупо их запугивает, угрожая физической расправой, им и членам их семей...
Дроны над Рубио и Гегсетом хорошо укладываются в такуя версию...
Дроны над Рубио и Гегсетом хорошо укладываются в такуя версию...
показать весь комментарий
19.03.2026 09:57 Ответить
смешно
показать весь комментарий
19.03.2026 10:38 Ответить
Так діти і сім'ї ************ прихвостнів у Європі і США. Є дзеркальний варіант.
показать весь комментарий
19.03.2026 10:51 Ответить
та то дрони просто познайомиться хотіли з тими обома двома
показать весь комментарий
19.03.2026 10:02 Ответить
без допомоги нашого незламно-потужного Лідора не обійтись! Трамп мусить вибачитись перед найвеличнішим Лідором і дозволити йому не проводити вибори
показать весь комментарий
19.03.2026 10:13 Ответить
А чого вони живуть на військовій базі?
показать весь комментарий
19.03.2026 10:15 Ответить
Дождь из мужиков, алилуя.
показать весь комментарий
19.03.2026 10:19 Ответить
мужицкий дождь, я чувствую помазание
показать весь комментарий
19.03.2026 10:39 Ответить
там затишно, спокійно, дуже зелена закрита територія, капітальні споруди із бункерами, усі види зв'язку та комунікацій, ситуативний командний центр із усіма плюшками, охорона дай боже, all inclusive по харчах, логістиці, спорту та дозвіллю, нема преси та надокучливих американських репортерів, усе на халяву, майже конча, гатомість значно краща, американські вояки навитяжку та раком
гарний в них слоняра...
показать весь комментарий
19.03.2026 10:55 Ответить
ЧООРНЫЙ ВАААРАНН ЧОЖ ТЫ ВЬЕШЬСЯ НАД МАЕЕЮ ХАЛАВОЙ
показать весь комментарий
19.03.2026 10:27 Ответить
Похоже мексиканские наркобароны уже начали сотрудничать либо с китайскими комуняками либо с иранскими религиозными фанатиками либо с московитскими нквдэшниками либо со всеми сразу
показать весь комментарий
19.03.2026 10:35 Ответить
Хай не живуть.
показать весь комментарий
19.03.2026 10:48 Ответить
 
 