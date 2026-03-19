Над военной базой США, где живут Рубио и Хегсет, фиксировали неизвестные дроны, - WP

Над военной базой Форт-Макнейр в Вашингтоне, где проживают высокопоставленные чиновники США, в частности госсекретарь Рубио и министр обороны Хегсет, были замечены неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

На данный момент власти США пока не установили, кто именно направил эти дроны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый верховный лидер Ирана ранен и, вероятно, искалечен, - Хегсет

Информация о дронах появилась на фоне объявления США глобального уровня тревоги для зарубежных дипломатических представительств и закрытия нескольких баз внутри страны из-за угроз.

Так, базы Макгуайр-Дикс-Лейкхерст в Нью-Джерси и авиабаза Макдилл во Флориде повысили уровень защиты войск до уровня "Чарли" - это означает, что у командира есть разведывательные данные, указывающие на возможность нападения или опасность.

В Пентагоне отказались комментировать информацию о дронах, а Госдеп на запрос не ответил.

Источники WP рассказали, что дроны над Форт-Макнейр побудили руководство даже рассмотреть вопрос о возможности перевода высокопоставленных чиновников в другие места. Но пока этого не произошло.

Читайте также: Во время боевых действий в Иране погибли семь американских военных, - Пентагон

О размещении Рубио и Хегсета на базе публично сообщали издания в октябре 2025 года.

На базе Форт-Макнейр расположен Национальный университет обороны. На ней традиционно не размещались политические лидеры, однако все большее количество чиновников администрации Трампа перебрались на базы в этом районе, ссылаясь на соображения безопасности.

База удобно расположена недалеко от Капитолийского холма и Белого дома. Однако она не имеет такой же зоны безопасности, как другие базы в столичном регионе.

Читайте: Пентагон просит еще $200 млрд на войну с Ираном, - WP