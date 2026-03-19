Над військовою базою США, де живуть Рубіо та Гегсет, фіксували невідомі дрони, - WP
Над військовою базою Форт-Макнейр у Вашингтоні, де проживають високопосадовці США, зокрема держсекретар Рубіо та міністр війни Гегсет, зафіксували невідомі безпілотники.
Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Наразі влада США поки не встановила, хто саме направив ці дрони.
Інформація про дрони з'явилася на тлі оголошення США глобального рівня тривоги для закордонних дипломатичних представництв та закриття кількох баз всередині країни через загрози.
Так, бази Макгуайр-Дікс-Лейкхерст у Нью-Джерсі та авіабаза Макділл у Флориді підвищили рівень захисту військ до рівня "Чарлі - це означає, що у командира є розвідувальні дані, які вказують на можливість нападу або небезпеку.
У Пентагоні відмовилися коментувати інформацію про дрони, а Держдеп на запит не відповів.
Джерела WP розповіли, що дрони над Форт-Макнейр спонукали керівництво навіть розглянути питання про можливість переведення топчиновників в інші місця. Але поки що цього не сталося.
Про розміщення Рубіо та Гегсета на базі публічно повідомляли видання у жовтні 2025 року.
На базі Форт-Макнейр розташовано Національний університет оборони. На ній традиційно не розміщувалися політичні лідери, проте все більша кількість чиновників адміністрації Трампа перебралися на бази в цьому районі, посилаючись на міркування безпеки.
База зручно розташована неподалік від Капітолійського пагорба та Білого дому. Однак вона не має такої ж зони безпеки, як інші бази в столичному регіоні.
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