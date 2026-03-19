Над військовою базою США, де живуть Рубіо та Гегсет, фіксували невідомі дрони, - WP

Над військовою базою Форт-Макнейр у Вашингтоні, де проживають високопосадовці США, зокрема держсекретар Рубіо та міністр війни Гегсет, зафіксували невідомі безпілотники.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Наразі влада США поки не встановила, хто саме направив ці дрони.

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Інформація про дрони з'явилася на тлі оголошення США глобального рівня тривоги для закордонних дипломатичних представництв та закриття кількох баз всередині країни через загрози.

Так, бази Макгуайр-Дікс-Лейкхерст у Нью-Джерсі та авіабаза Макділл у Флориді підвищили рівень захисту військ до рівня "Чарлі - це означає, що у командира є розвідувальні дані, які вказують на можливість нападу або небезпеку.

У Пентагоні відмовилися коментувати інформацію про дрони, а Держдеп на запит не відповів.

Джерела WP розповіли, що дрони над Форт-Макнейр спонукали керівництво навіть розглянути питання про можливість переведення топчиновників в інші місця. Але поки що цього не сталося.

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Про розміщення Рубіо та Гегсета на базі публічно повідомляли видання у жовтні 2025 року.

На базі Форт-Макнейр розташовано Національний університет оборони. На ній традиційно не розміщувалися політичні лідери, проте все більша кількість чиновників адміністрації Трампа перебралися на бази в цьому районі, посилаючись на міркування безпеки.

База зручно розташована неподалік від Капітолійського пагорба та Білого дому. Однак вона не має такої ж зони безпеки, як інші бази в столичному регіоні.

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